'Queremos una opción fuera de los extremos': Juan Manuel Galán

Elegir un presidente en el 2022 que no venga de los extremos políticos que representan el expresidente Álvaro Uribe y el senador Gustavo Petro es la apuesta del exsenador Juan Manuel Galán, quien habló con EL TIEMPO sobre la campaña.



¿Cómo está viendo la campaña presidencial de 2022?

Creo que los colombianos quieren y merecen una nueva opción política distinta, por fuera de los extremos, los odios, el miedo que siempre se busca infundir a la población en épocas electorales. Quieren una opción política creíble, que les inspire confianza y esperanza y que no les prometa milagros de mesías o de caudillos. Creo que hay que hacer un gran pacto nacional por la verdad.



¿En qué va la batalla por revivir el Nuevo Liberalismo?

Ha sido durísimo. Tuvimos dos negativas, una en el Consejo Electoral y otra en el Consejo de Estado. Ahora, la Corte Constitucional está revisando una tutela y estamos pendientes de un fallo que debe producirse a más tardar en el mes de abril sobre la restitución de la personería, que se perdió no por falta de votos, sino porque sus militantes fueron asesinados, incluyendo a mi padre y a Rodrigo Lara Bonilla.



¿Hasta dónde llegará la coalición de centroizquierda, en la que usted está participando?

Yo llegué ahí para defender una postura inspirada en el liberalismo y, concretamente, el Nuevo Liberalismo. Pienso que puede haber un espacio de construcción de liderazgo colectivo distintos a los extremos. Hemos evacuado lo que nos une, entre esto la posibilidad de una consulta para que la gente escoja al candidato. La conversación evoluciona y van surgiendo desacuerdos, pero estos se van solucionando.

Atrás: Carlos R. González, Sergio Fajardo, Angélica Lozano y Juan F. Cristo. Al frente: Antonio Sanguino, Humberto de la Calle, Ángela M. Robledo, Jorge E. Robledo, Juan M. Galán e Iván Marulanda. Foto: @sergio_fajardo

¿Cree que el tema de Gustavo Petro se terminará atravesando en esta coalición?

Ese es un dilema de Alianza Verde, que tiene que resolver, pero es importante que entremos con una postura clara frente a los colombianos: ¿realmente le queremos apostar a algo distinto a los dos personajes de los extremos o tenemos ambigüedades hacia uno de ellos? Si no definimos eso pronto, más difícil será el desarrollo de la campaña.



¿Hay dudas en otros sectores de esta coalición sobre el tema de Petro?

Al principio de las reuniones, el doctor De la Calle tenía una postura mucho más de unirse con Petro, pero he visto que a lo largo de las reuniones esa postura hay ido cambiando.

Con excepción de los ‘verdes’, ¿la posición del resto es no a Petro?

El resto de sectores tenemos una clara postura de no a ninguno de los extremos. Se reconoce que en esos sectores hay gente valiosa, pero no para hacer unos acuerdos de espaldas a la ciudadanía.



Si esta coalición no funciona, ¿usted seguirá hacia la candidatura presidencial?

Tengo que acogerme a lo que digan los líderes del Nuevo Liberalismo. Yo estuve doce años en el Congreso, pero quiero tener experiencia en el Ejecutivo. A lo largo de los años he ido acumulando experiencia donde me he desempeñado y madurez.

¿Cómo está viendo el avance de la vacunación y la recuperación económica?

Creo que el gran problema de las vacunas ha sido la dificultad de producción de las farmacéuticas, que son propiedad de países industrializados y tienen la prioridad. Nosotros hemos llegado tarde a esas negociaciones y a veces hemos improvisado. En cuanto a lo económico, creo que el empleo tiene que ser lo primero y un plan de choque para reactivar la economía. No nos podemos quedar en la reforma tributaria.

