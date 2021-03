‘Para vencer al uribismo es imperativa la unión de los alternativos’

La Alianza Verde es un partido bastante heterogéneo. En la colectividad hay por los menos dos que se han ‘sacado chispas’ en los últimos días.

Algunos más cercanos a la izquierda, entre quienes está el representante Inti Asprilla, piden que no se le cierre totalmente la puerta a Gustavo Petro en una coalición para las elecciones de 2022 y han hecho críticas a la alcaldesa Claudia López, quien pertenece a este partido.

Por su parte, otro sector de los ‘Verdes’, en el que hay nombres de la talla de Angélica Lozano y Juanita Goebertus, se oponen a cualquier acercamiento con el senador de la Colombia Humana, quien además es un férreo crítico de la alcaldesa Claudia López.



En diálogo con EL TIEMPO, el representante Inti Asprilla explicó cuál es el fondo de esta división y aseguró que “para vencer al uribismo es imperativo la unión de quienes se autodenominan de centro y quienes se autodenominan de izquierda”.



¿Teme que la centro izquierda llegue dividida a 2022 y le facilita el triunfo a la derecha?

El centro y la izquierda tienen el deber de buscar una estrategia conjunta que no repita el escenario de las elecciones pasadas en la cual una parte del espectro alternativo votó en blanco. Ese escenario tiene dos posibilidades: la primera es una convergencia amplia para la primera vuelta con una consulta en marzo y la segunda posibilidad es un pacto previo para que el candidato de este sector político tenga el apoyo de todos los partidos de oposición, en el escenario que la competencia en segunda vuelta se dé contra el candidato del uribismo o de la actual coalición gobiernista en el Congreso.



¿Por qué ha sido tan difícil en los últimos meses lograr consenso en la Alianza Verde?



Se debe a que la decisión tenía sus tiempos y los tiempos de esa decisión es precisamente este año, el año pasado hubo diálogo y este se tienen que empezar a reconocer las diferentes posturas, a escuchar a las bases del partido, a los militantes del partido y después de eso buscar una decisión en consenso o una decisión en democracia, que es permitir la deliberación y finalmente una votación interna.



Gustavo Petro ha sido crítico de la Alianza Verde ¿Por qué la insistencia de ustedes en incluirlo en la coalición?

Porque el país está más allá de rencillas que se pueden dar en ciertos momentos. He dicho abiertamente que Gustavo Petro se ha equivocado en el trato que le ha dado a la Alianza Verde, lamento que muchos de sus militantes tengan un trato irrespetuoso hacia el partido. Pero la realidad de este país es que para vencer al uribismo es imperativo la unión de quienes se autodenominan de centro y quienes se autodenominan de izquierda.

¿Hay algún veto de un sector del partido a Gustavo Petro?



Simplemente hay un sector del partido que no está de acuerdo con tener una convergencia con Gustavo Petro en primera vuelta. Es importante que ese sector también aclare si piensa avalar posturas como las que se avalaron en las últimas elecciones de incluso pensar que si llegara a pasar Gustavo Petro a segunda vuelta, el partido votaría en blanco o permitiría que sus militantes hicieran campaña por el voto en blanco.



Más allá de la mecánica electoral, hablemos de las ideas ¿Qué es lo que quieren proponerle ustedes al país en 2022?



Lo primero es restaurar una democracia bastante maltrecha, es el respeto a la división de poderes, es el respeto a la rama judicial, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de avanzar en el proceso de paz, que ha sido la diferencia más grande entre todos aquellos que nos autodenominamos demócratas y el uribismo.



También la necesidad de cambiar el modelo de producción, un modelo que está basado en el extractivismo, nosotros creemos que se debe dar el salto hacia la economía sostenible. Además, hay que darle solución a un problema muy grande que hay en el país y es la carencia de una política que garantice el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales hacia los ciudadanos.





