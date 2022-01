Durante el debate de precandidatos presidenciales de EL TIEMPO y Semana, Ingrid Betancourt dijo, refiriéndose a Gustavo Petro: "No es el momento de ofrecerle a Colombia recetas de la era soviética. Nosotros no podemos seguir pensando que esto lo arreglamos con mano dura. Los aranceles no se mueven al antojo del personaje de turno".

Agregó que poner aranceles puede abrir una puerta al contrabando. A las palabras de la precandidata, Petro respondió: "sus ideas son las del siglo XX. Usted habla del poder soviético, eso es estatizar la tierra. Nosotros estamos proponiendo lo contrario: democratizar la tierra".



Betancourt continuó la disputa con Gustavo Petro y le reclamó haber aceptado en su campaña a los políticos más corruptos: "Los testaferros de gobiernos vecinos, gente que ha estado en el paramilitarismo", afirmó.



Y agregó que esa es una de las principales razones por las que está en la Coalición Centro Esperanza es porque no hay apoyo de ninguna maquinaria.

En contexto

La excongresista y miembro de la Coalición Centro Esperanza Ingrid Betancourt va a la presidencia de la República. Participará en la consulta presidencial de dicha coalición, el próximo 13 de marzo, junto a los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya, los exministros Alejandro Gaviria y Juan Fernando Cristo, el excongresista Juan Manuel Galán y el senador Jorge Enrique Robledo.



A pesar de que la precandidata presidencial se había mostrado renuente a la posibilidad de ir por la Casa de Nariño, expresó que fueron sus compañeros quienes la convencieron de hacerlo. Además de creer que la coalición, "necesitaba de la presencia de una mujer y de una persona que hablara diferente". Igualmente, una de las razones que ayudó a esta decisión fue la resurrección de su partido Verde Oxígeno.



"Vamos a unir y vamos a transformar a Colombia desde nuestras entrañas. Vamos a aprender de nuevo a ser ciudadanos libres. Voy a trabajar de sol a sol para ser su presidente", señaló.

POLÍTICA