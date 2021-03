Decirle la verdad al país y ser independiente. Esas son las características que debe tener el próximo presidente de la República para la senadora 'verde' Sandra Ortiz, una de las líderes que está en la puja por esa dignidad en el 2022.



Ortiz es la única mujer en contienda en el partido Alianza Verde, el cual espera seleccionar un aspirante para competir con los demás sectores de centroizquierda que preparan una consulta para marzo del próximo año. En esta votación saldría el candidato de esa convergencia a la primera vuelta presidencial.



Además de ella, esperan la bendición de los 'verdes' los senadores Antonio Sanguino, Jorge Londoño e Iván Marulanda y los exgobernadores Camilo Romero y Carlos Amaya.



En diálogo con EL TIEMPO, la precandidata explicó cómo está empezando a trabajar en el propósito de alcanzar la jefatura del Estado y dio detalles de lo que sucede en el interior de su partido, el cual, para algunos, sigue en estado de "indecisión".



¿Qué significa ser la única mujer en competencia dentro de Alianza Verde?

Significa el trabajo y el esfuerzo de muchos años, que me han tocado muy duro y a codazos, y mandar un mensaje a todas las mujeres del país que sí podemos y que en el trabajo siempre damos buenos resultados. En mi caso he hecho un trabajo honrado, transparente, no tengo una sola investigación. Para mí significa que las mujeres estamos listas para trabajar por nuestro país y hay que meterle no solamente una propuesta, que es muy importante, sino también corazón a la política.



¿Cómo va la campaña para quedarse con el aval de los ‘verdes’?

Me estoy organizando. En una dirección nacional del partido habíamos definido quiénes íbamos a ser los precandidatos, pero estaba esperando el lanzamiento oficial para arrancar. Estoy comenzando en Boyacá, mi tierra, y vamos a hacer un recorrido nacional con todas las estructuras ‘verdes’. Vamos a empezar con reuniones virtuales y luego vamos a ir a las regiones. De esta forma vamos a ir construyendo las propuestas. Todos sabemos que hay un desempleo alto en el país, que las tasas más altas de esta problemática las tienen las mujeres. Yo lucho por las mujeres sin ser feminista, lucho por la equidad y la igualdad. Si hoy la balanza estuviera en contra de los hombres, estaría luchando por ese desequilibrio.



¿Y en quiénes va a apoyar su campaña?

Ya empezamos a hacer el trabajo y a buscar el equipo. A mí siempre me han acompañado los amigos y los jóvenes. Nunca he tenido estructuras políticas no he tenido diputados o congresistas. Nos hemos hecho a pulso y comienzo a hacer el trabajo puerta a puerta. Me gusta la calle, salir, ver a la gente y voy a tratar de buscar una forma para acercarme a la comunidad.

Atrás: Carlos R. González, Sergio Fajardo, Angélica Lozano y Juan F. Cristo. Al frente: Antonio Sanguino, Humberto de la Calle, Ángela M. Robledo, Jorge E. Robledo, Juan M. Galán e Iván Marulanda. Foto: @sergio_fajardo

Para usted, ¿qué debe tener el próximo presidente de Colombia?

Una de sus características, para mí, es que le hable con la verdad al pueblo colombiano. Ningún político le habla con la verdad a la gente. Arman estrategias y discursos políticos y no hablan con la verdad. Y otro tema importante que debe tener un presidente es tener independencia, que se haya hecho a pulso, con trabajo, y haya demostrado sus capacidades. Creo que es muy importante una persona que demuestre cómo ha trabajado, cómo se ha formado y qué principios tiene para sacar su trayectoria adelante. Y además que tenga una entrega total por Colombia, porque no solamente es salir a hablar y a ofrecer discursos bonitos.



¿Cómo será la selección del candidato presidencial en Alianza Verde?

Esta será una decisión que va a tomar el Ejecutivo Nacional con los directivos del partido, los congresistas y la dirección para dar una buena salida y que la carrera del candidato ‘verde’ sea justa y equitativa. Yo voy a proponer que ojalá no sea encuesta porque no creo en las encuestadoras de este país, ya que creo que son sesgadas.



¿Cómo fueron los roces entre algunos precandidatos por el aplazamiento de la fecha para tener listo el candidato que los representaría en la coalición de centroizquierda?

El partido hizo una reunión con los precandidatos y nos preguntaron por la petición del exgobernador de Boyacá Carlos Amaya que esa escogencia no fuera ahorita, porque él alcanzaba a llegar y todos estuvimos de acuerdo. Nosotros hemos sido generosos. Con Camilo Romero, que llegó del Polo, lo hemos recibido, y de otros partidos también, como Lucho Garzón, el profe Antanas Mockus o Enrique Peñalosa también hemos sido generosos. ¿Cómo no vamos a serlo ahora con alguien que quiere entrar a esta competencia?

¿Cómo está la coalición de centroizquierda en la que participan los ‘verdes’?

La Coalición de la Esperanza está avanzando. Nos reunimos todos los jueves a las 8:00 de la mañana para crear una sola ruta. Estamos trabajando fuertemente con los temas, buscando una estrategia para fortalecer el tema del empleo y presentar una propuesta económica clara. Hay una muy buena energía con todas las personas que estamos ahí. Hay liderazgos de centroizquierda y otros más hacia la izquierda, pero con unos matices y propuestas que vamos a sumar para hacer una gran propuesta al país. Vamos a ganar en la primera vuelta.



¿No cree que la imagen de indecisión en Alianza Verde termine afectando esta coalición?

No, porque nosotros hemos sido muy transparentes con ellos. Cuando sucedió, les comentamos la situación que estaba pasando en el partido y siempre les hemos informado de ese tipo de cosas. Ellos saben que son sucesos internos y que pasan en todos los partidos y así lo han manifestado.



Pero, ¿cómo explicarle a la gente que los ‘verdes’ siguen jugados con esta coalición y sigan hablando con Gustavo Petro para una eventual segunda vuelta presidencial?

Yo la única explicación que puedo dar es que vamos a ganar la primera vuelta, no he pensado en otra cosa. La alternativa fuerte en este país y el trabajo fuerte que hemos demostrado nos da para decir que vamos a ganar en la primera vuelta.

