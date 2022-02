El precandidato presidencial Gustavo Petro habló este miércoles sobre sus acercamientos con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y afirmó que hicieron “un pacto de no agresión” ante las diferencias ideológicas que su movimiento tiene sobre la actual administración.



“Nosotros, el Pacto Histórico, somos la fuerza más importante de Bogotá y no estamos de acuerdo en muchas de las maneras como ella ha querido gobernar la ciudad”, afirmó Petro en Caracol Radio.



El aspirante presidencial de origen izquierdista afirmó que si llega a la Presidencia “habrá que hablar con Claudia de temas muy concretos, porque el metro, por ejemplo, lo financia la Nación”, y aclaró que “obviamente” no se puede “meter en temas absolutamente locales y autónomos” de la capital del país.



Sobre el tema de Venezuela y de Nicolás Maduro, Petro dijo que actualmente ve que en el mundo “hay un nuevo progresismo que no tiene que ver con el viejo. No nos gusta Maduro, lo hemos dicho muchas veces. No nos gusta lo que está pasando en Venezuela en términos de apagamiento democrático”.



“La paz regional es fundamental. Hoy tiene unos focos de peligro. Uno de esos se llama Venezuela dependiendo del tratamiento del problema venezolano”, afirmó.

Petro reiteró su posición sobre el manejo del petróleo

Con relación al manejo del petróleo, el precandidato reiteró su posición en contra de impulsar la exploración y explotación y dijo que la transición “no puede ser de la noche a la mañana”.



“Diez años hay para usar petróleo en Colombia. Si no se exporta tanto, esos diez años se pueden volver el doble, porque el petróleo sigue ahí. Se tiene un tiempo bastante importante para una transición”, aseguró.



De igual forma reveló que acaba de recibir un “préstamo para financiar la campaña. Son 7.000 millones. Nos ha financiado una cooperativa financiera. Nosotros comenzamos por ahí a aplicar nuestro programa, porque queremos que el cooperativismo sea una fuerza real en la economía colombiana".

Gustavo Petro y Piedad Córdoba. Foto: Twitter @PoderCiudadanoL

Una de las preguntas tuvo que ver con la posibilidad de extraditar a Piedad Córdoba, excongresista y aspirante al Senado del Pacto Histórico, en caso de que el gobierno de Estados Unidos lo solicite.



Ante esto, el aspirante presidencial de origen izquierdista afirmó que “hablaría” con la administración estadounidense, “porque sí quiero saber qué pasa alrededor del señor (Alex) Saab”, personaje que ha sido relacionado con Córdoba y con él mismo.

Negó que tenga alguna relación con el caso de Aida Merlano y Álex Char

Petro también negó ser la razón por la cual la excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana y supuestamente protegida por Nicolás Maduro, esté lanzando señalamientos contra el precandidato presidencial Alejandro Char.



"Yo no le presenté a la señora Merlano a Char. No tuve la culpa de eso. Me echan la culpa de muchas cosas, pero la verdad no soy el responsable de que el señor Char se haya sentido atraído por la dirigente política conservadora de Barranquilla", afirmó el precandidato de origen izquierdista.



Agregó que tampoco fue quien la "liberó" y dijo: "Con todo respeto, no soy ningún celestino. No sirvo para llevarles mujeres a amigos ni a enemigos".

Como gobernante me he caracterizado por gestionar la solución de grandes problemas sociales y urbanos que parecían imposibles o difíciles de resolver. Lo demostramos en Barranquilla y el Atlántico, y con el apoyo de los colombianos vamos a transformar al país. #SíSePuede pic.twitter.com/We2xAbHhVA — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 9, 2022

Y Petro también habló sobre la cláusula que lleva su nombre y que ha sido mencionada por algunos sectores de opinión como un elemento que se estaría incorporando en ciertos contratos.



Sobre el tema dijo que “es una bobería si lo hacen”, añadió que su propuesta es precisamente ampliar la producción y la industrialización en el país y dijo: “Mucho pendejo el que se vaya porque va haber más producción”.



“El cambio económico que propongo es que no sean cinco empresas que se quedan con todo, sino que haya millones de empresas cooperativas, individuales, micro, medianas, muchísimas de mujeres (…), entonces, ¿por qué se van a ir si va a haber esas oportunidades?”, dijo.

