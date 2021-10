Este sábado, primer foro con los aspirantes del Centro Democrático

La primera presentación de los precandidatos presidenciales del uribismo que aspiran a quedarse con el aval del Centro Democrático para las elecciones del 2022 se dará en la noche de este sábado.



El partido ha definido que su candidato será elegido mediante encuesta, pero también se les hará una evaluación a luz de 10 foros, cada uno con una temática particular, que se han programado en diversas partes del país.



Y en ese sentido esta noche será el primero de ellos. El tema será conflicto (seguridad) y proceso de paz.



Si bien se podría decir que el evento contará con entrada libre, para asistir se habilitó un link en el cual los interesados hicieron el proceso de inscripción. La asistencia dependerá exclusivamente el aforo permitido en el escenario elegido.



Está claro que cada uno de los cinco precandidatos –oficialmente Edward Rodríguez no está invitado– llevará su propia barra.



Pero lo que se definió es que no se permitirán ni camisetas ni ningún tipo de propaganda alusiva a los aspirantes. Únicamente habrá espacio para la propaganda del partido.



Al comienzo del foro, a los precandidatos se les plantearán unas preguntas base alrededor del tema propuesto, para que las respondan en su intervención.



La información del Centro Democrático indicó que el expresidente Álvaro Uribe no estará de manera presencial en el encuentro, pero que sí lo seguirá a través de la transmisión que se hará por las redes sociales de la colectividad.

Los foros

El Centro Democrático espera tener definido el próximo 22 de noviembre quién será su candidato presidencial tras la realización de algunos foros y luego de unas encuestas entre el uribismo y la militancia del partido.



EL TIEMPO conoció las fechas tentativas y las ciudades en las cuales se realizarán los foros para que las personas vayan escuchando a los cinco aspirantes presidenciales.



Tras el de esta noche, que será presencial, el 10 de octubre vendrá uno virtual que está relacionado con las convenciones departamentales del Centro Democrático.

Enseguida habrá uno presencial en Villavicencio y luego se realizará uno virtual, para continuar con otro presencial en Medellín.



Seguirán con uno mixto que se hará en Miami, y en noviembre está previsto que las jornadas continúen en Cali y Santa Marta.



Finalmente, el 22 de noviembre en Bogotá, y de manera presencial, se oficializará el nombre del candidato del Centro Democrático.



