En menos de dos semanas las tres coaliciones que buscarán la Presidencia de la República sufrieron modificaciones que, en algunos casos, parecen trascendentales, en las que salieron y entraron precandidatos, y con las que se están acercando cada vez más a los nombres que competirán en las consultas del próximo 13 de marzo.



(Puede leer: Humberto de la Calle pone en duda su candidatura al Senado)



Los cambios en estas tres convergencias –Equipo por Colombia, Coalición Centro Esperanza y Pacto Histórico– les están mostrando a los colombianos un nuevo mapa electoral para la primera votación presidencial del año, las consultas interpartidistas del 13 de marzo, de las que saldrán tres candidatos a la primera vuelta, prevista para el 29 de mayo.

Los movimientos más fuertes se sintieron, sin duda, en Equipo por Colombia. Una alianza de derecha y centroderecha en la que la mayor novedad fue la negativa –dos veces– del aspirante presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a ingresar a ella.



La decisión de Zuluaga, que implica que el uribismo iría en solitario a la primera vuelta presidencial, se originó en el “desacuerdo” que expresó el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, a que el aspirante uribista estuviera en Equipo por Colombia.



Pese a los llamados de otros integrantes de esa convergencia, como el exalcalde Federico Gutiérrez y el senador conservador David Barguil, y al ingreso de la senadora Aydée Lizarazo, del Movimiento Mira, aliado del uribismo, Zuluaga dijo dos veces que ‘no’ y esta misma semana se lanzó a las calles a buscar el favor del electorado.



(En contexto: 'A la consulta deben llegar solo 3 precandidatos': Juan Manuel Galán)



Aunque el camino elegido por el aspirante presidencial uribista parece estar generando un ambiente de unidad en el Centro Democrático, varios observadores han manifestado que será difícil que una fuerza política en solitario alcance la Presidencia, y que no participar en las consultas de marzo podría afectar negativamente las listas a Senado y Cámara de esta colectividad. Sin embargo, este efecto solamente se verá ese día.

Peñalosa por Toro

El exalcalde de Bogotá y precandidato Enrique Peñalosa. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En esta misma coalición se confirmó que la jefa del partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, no competirá por la jefatura del Estado, como lo había informado EL TIEMPO. En su reemplazo, el aval de esta colectividad fue para el exalcalde Enrique Peñalosa, quien no logró recoger las firmas necesarias para avalar su aspiración presidencial.



De acuerdo con el senador por ‘la U’ José David Name, uno de los mayores electores de ese partido, pese a que le dieron el aval a Peñalosa, esto no quiere decir “que estemos obligados a votar por él”, sino que, en algunos casos, las inclinaciones podrían estar en otras precandidaturas.



“Hay algunos integrantes de ‘la U’ que están con Peñalosa, otros con Federico Gutiérrez, otros con Alejandro Char y otros con Óscar Iván Zuluaga, por ejemplo”, afirmó el congresista costeño.



Este hecho ha dado a pensar que las mayorías del partido de ‘la U’ podrían repartirse entre diferentes aspirantes presidenciales en las consultas de marzo y no estarían solamente con Peñalosa, algo de lo cual el precandidato parece ser consciente.



Este hecho podría explicarse en que el aspirante presidencial no ha tenido una relación demasiado cercana con esta colectividad, la cual nació a instancias de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos cuando el primero ostentaba la presidencia en 2005.



“Los ciudadanos van a votar por el que quieren y no están amarrados. Pero yo sí espero que los candidatos al Congreso de ‘la U’, a medida que nos vayamos conociendo mejor, vean que en Enrique Peñalosa tienen una excelente opción”, le dijo el exalcalde a este diario.

La llegada de Ingrid

Lanzamiento de la campaña a la presidencia de Ingrid Betancourt. Foto: @mauriciomorenofoto

Los otros movimientos clave estuvieron en la Coalición Centro Esperanza, en la que se confirmó la llegada de Ingrid Betancourt, quien fue secuestrada por las antiguas Farc, a la competencia por el tiquete a la primera vuelta presidencial.



Luego de varios meses de expectativa, Betancourt se decidió a estar en la baraja y a aportar la cuota femenina que tanta falta hacía en esa convergencia, en la que están los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya, los exministros Alejandro Gaviria y Juan Fernando Cristo, el excongresista Juan Manuel Galán y el senador Jorge Enrique Robledo.



(Puede leer: ‘Colombia ya alcanzó la madurez para tener una mujer como presidenta’)



Pero así como Ingrid Betancourt llegó a esta convergencia, uno de los partidos con personería jurídica que participaba en ella se fue: Colombia Renaciente, cuyo aspirante a la presidencia, el exministro Luis Gilberto Murillo, anunció que buscará llegar a la Casa de Nariño por su lado.



Si bien la llegada de Betancourt le da participación femenina a la Coalición Centro Esperanza, la salida de Murillo y Colombia Renaciente le quitó no solamente un reconocimiento jurídico valioso en la carrera presidencial, sino también el apoyo de varias comunidades afro, las cuales, seguramente, respaldarán al exministro en la competencia por la jefatura del Estado.

La propuesta de Galán

Juan Manuel Galán se oficializa como candidato del Nuevo Liberalismo. Foto: Archivo particular

En la Coalición Centro Esperanza está por resolverse qué pasará con la propuesta de Galán, quien desde hace algunos días ha venido diciendo que deben llegar solamente tres precandidatos a la consulta de marzo y no los siete que están actualmente en competencia.



Según el precandidato del Nuevo Liberalismo, “tenemos que reconocer quienes hacemos parte de la Coalición Centro Esperanza que no hemos sabido emocionar y no hemos sabido conectar con el pueblo colombiano. Por eso necesitamos romper la inercia. El momento político exige claridad y decisiones ágiles”.



Sin embargo, algunos de los integrantes de esta convergencia política se han mostrado contrarios. Jorge Enrique Robledo, por ejemplo, ha manifestado que “en los medios de comunicación ha habido comentarios que dicen que ocho precandidatos son muchos, idea que yo, realmente, no tengo”.



Igualmente, Humberto de La Calle advirtió que, en caso de que los aspirantes a la presidencia no lleguen a un acuerdo, él podría no ir en la lista al Senado.



(Le recomendamos: ¿Llegará el liberalismo al Pacto Histórico?)



El tema habría sido una de las razones para que el exministro Murillo, el aspirante presidencial de Colombia Renaciente, haya tomado la decisión de abandonar la Coalición Centro Esperanza . “Yo estaba muy interesado en participar de esa convergencia, pero notamos que había una discusión sobre la disminución del número de candidatos, la cual no compartimos. Aunque el partido Colombia Renaciente es parte de la Coalición y se había acordado que tendría candidato, en una discusión de disminución del número de aspirantes se entendió, al menos de mi parte, que no había posibilidad de tener la aspiración por allí”, le dijo Murillo a EL TIEMPO.

Galán espera que mañana se adopte una decisión por parte de la convergencia, la cual puede ser reducir el número de precandidatos presidenciales o seguir como están. Y tras esto, el propio precandidato podría tomar sus propias determinaciones, especialmente teniendo en cuenta que en esta alianza el nombre de Fajardo es el que mejor marca en las encuestas de intención de voto.



Y en el Pacto Histórico el único movimiento fue la confirmación de que la activista Francia Márquez estará en la competencia. La duda surgió luego de algunos incumplimientos que le habían hecho a Márquez en la conformación de las listas al Congreso de esta coalición.



El próximo 11 de febrero vence el plazo para que estas tres coaliciones informen a la Registraduría quiénes serán los precandidatos que participarán en las consultas de marzo, en las cuales varias fuerzas políticas se juegan parte de su futuro

POLÍTICA​

