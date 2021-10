¿Por qué se ha vuelto tan atractivo el centro político?

Pese a que formalmente la época de campaña política electoral aún no ha comenzado, en esta etapa preelectoral varios políticos, partidos y coaliciones comienzan a mover sus fichas para definir junto con quién y cómo llegarán a la primera vuelta presidencial del 2022.



En su discurso, varios de ellos han manifestado pertenecer al centro del espectro político; aun cuando anteriormente se ubicaban ideológicamente más a la derecha o a la izquierda.



Por el lado de los partidos y movimientos políticos, el Partido de la U, el Nuevo Liberalismo y la Coalición de la Esperanza manifiestan ubicarse en el centro.



Aunque, por ejemplo, el Partido de la U pertenece a la coalición de gobierno, hace poco anunció que transitará por el centro.



Según Dilian Francisca Toro, directora de la colectividad, el nuevo objetivo de ‘la U’ es “trabajar como una fuerza política de centro, en la cual no hay espacio para la polarización y en la que todas las energías estarán puestas en ponernos en sintonía con los ciudadanos”.



Asimismo, Federico Gutiérrez, precandidato presidencial, sostuvo un debate con el también aspirante Alejandro Gaviria, porque este último dijo que Gutiérrez “se ha movido a la derecha”; cuando el exalcalde de Medellín dice considerarse también de centro.



Igualmente, Gustavo Petro le expresó a EL TIEMPO que no se considera de izquierda, ya que el siglo XXI impone otras miradas ideológicas. “Es que yo ya no divido la política entre izquierdas y derechas, como se hacía en el siglo XX”, afirmó.

Un juego político

Jaime Duarte, analista político y profesor de la Universidad Externado de Colombia, explica que ubicarse en el centro de las ideologías políticas implica una combinación de ideas tanto de la derecha como de la izquierda.



“Yo creo que ideologías en Colombia no hay. Sin duda alguna, todos son matices de ideologías más de izquierda, más de derecha, pero son matices. A los partidos políticos en el mundo entero, y particularmente en Colombia, les da miedo ser tildados de izquierdas o de derechas, entonces todo el mundo trata de decir que es de centro para no ser enmarcado con las ideologías que creen que les pueden ser una marca que les reste credibilidad para ganarse los votos” dice.



En el caso colombiano, el analista y estratega político Guillermo Henao, explica que el gobierno de Iván Duque y la oposición de Gustavo Petro han ocasionado que se refuerce la batalla entre dos extremos, con los que muchos ciudadanos ya no se sienten representados.



Es decir, el centro político, en este caso, se denomina al desmarcarse de esa disputa y no ubicarse en ningún lado.



“El centro es altamente rentable en términos de persuasión, dado que su discurso, a diferencia de la derecha o la izquierda, es poco estructurado y no recoge postulados muy fuertes, sino que agota sus posiciones en causas actuales que terminan siendo más importantes que otros valores que han perseguido los partidos”, argumenta Henao.



Para el experto, esta tendencia hacia el centro político tiene varias explicaciones. Una de ellas es que la identificación de las personas en las últimas encuestas “ha revelado que muchos ciudadanos, a pesar de no tener muy claro qué significa un centro político, se sienten más cómodos expresando su cercanía a esa tendencia que estando en lo que se denomina sectores tradicionales: izquierda o derecha, o sus variantes más extremas”, dice Henao.

Según el analista, los partidos políticos tienen cada vez menos capacidad de acercamiento cuando estos representan ideologías que las personas no entienden. Y que, además, los candidatos mismos tampoco estarían dispuestos a explicar. “Por economía del lenguaje es más sencillo decir qué no son, que decir qué son. En este momento difícilmente el Partido Liberal o el Conservador pueden explicar sus plataformas ideológicas”, asegura el experto.



Por otro lado, Jaime Duarte atribuye esta tendencia a técnicas de mercadeo político. Dice que, para candidatos como Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, incluso para algunos del Centro Democrático, decir que son de centro resulta muy cómodo.



“Esto se debe a que miles de electores no tienen la suficiente cultura política para identificar los procesos de gobierno que han llevado a cabo los candidatos a lo largo de su carrera política. O, peor aún, apenas los empiezan a conocer en ciertos lugares del país, como es el caso de Alejandro Gaviria o Federico Gutiérrez”, explica Henao, quien coincide con Duarte en este punto.

Por economía del lenguaje es más sencillo decir qué no son, que decir qué son: Guillermo Henao

“Lo que están tratando de hacer es ese juego de trabajar por ganarse los votos del espectro ideológico contrario al que se encuadran la mayoría de sus ideas. Entonces, en la medida en que yo me quiero ganar los votos del matiz contrario, pues digo que soy de centro”, manifiesta Duarte.



Sobre este tema, el profesor expresa que en el país existen dos ejemplos muy claros de dicha situación: “El precandidato Federico Gutiérrez, que sin duda alguna está más hacia el matiz de la derecha, y Gustavo Petro, que está más en el matiz de la izquierda”.



“Yo creo que ahí juegan a restarle miedos al elector, donde unos dicen que está el monstruo de la derecha, otros dicen que está el monstruo de la izquierda; entonces cada uno genera miedo con el monstruo del lado contrario. Pero en realidad juegan sobre la ignorancia misma de lo que eso significa”, argumenta.



Duarte afirma que esta situación no le resta elementos al juego democrático y a la campaña electoral que está por venir para el 2022.



Pero sí señala que la democracia siempre deberá pretender obtener y proporcionar a la población la mayor información posible. Y, de esta manera, dar a conocer todo el plan programático de cada uno de los candidatos y los partidos o movimientos políticos a los cuales pertenecen, para que, a partir de dicha información, la ciudadanía tenga los elementos para determinar su elección.



“Ojalá los candidatos comunicaran de manera clara qué piensan sobre ejes temáticos como los derechos, frente a los temas económicos, ambientales, diversidad étnica y sexual”, expresa Duarte.

