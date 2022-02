Ya no hay dudas. Humberto De la Calle Lombana continuará en la campaña al Congreso como número uno de la lista de la Coalición Centro Esperanza, informó él mismo en la madrugada de este martes.

El exjefe del equipo negociador que logró la dejación de las armas de la entonces guerrilla de las Farc, anunció este martes que continuará "hasta el final" con su campaña al Congreso como cabeza de lista al Senado con Centro Esperanza, tras recibir un concepto favorable del Consejo Nacional Electoral (CNE), que consideró que no incurriría en doble militancia tras la salida de Íngrid Betancur de la coalición política.



"He decidido continuar mi campaña hasta el final, en las presentes circunstancias, considero que debe primar mi compromiso inicial de apoyar a la Coalición Centro Esperanza. Este es el momento de las responsabilidades, reitero mi apoyo a la Coalición Centro Esperanza como cabeza de lista y bajo la convicción de que este proyecto es el mejor camino para Colombia", declaró De la Calle.



De la Calle elevó la petición al CNE puesto que la actual normatividad señala que el candidato de un partido no puede apoyar a otro de diferente colectividad. "Cuando nos inscribimos, el partido Verde Oxígeno lo hizo juntamente con la coalición. Las circunstancias han cambiado, no por decisiones mías, sino por circunstancias ajenas”, manifestó el aspirante al Congreso al solicitar el concepto del ente electoral.



Este martes, el candidato al Congreso comunicó que el CNE "no señaló en su respuesta ningún tipo de prohibición frente a las preguntas por parte de la campaña de Humberto de la Calle, cabeza de lista al Senado por la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza".



En su respuesta a De la Calle, el CNE dejó en claro que sus conceptos "no son vinculantes, puesto que no se configuran como actos administrativos".



En entrevista con EL TIEMPO, De la Calle había explicado la insólita situación:



"Con la salida de Ingrid Betancourt, ¿usted sigue siendo el candidato al Senado de la Coalición?", le preguntó este diario.



"Hay un tema político y una jurídico. Lo político es que hace dos años empezamos a construir esta alianza que lo que buscaba evitar los extremismos de izquierda y de derecha y organizar una alianza fuerte de centro que se traducía en una consulta popular. Lo ideal es que las diferencias las hubiéramos discutido y aclarado dentro de la coalición. En cuanto al tema jurídico, hay unas normas que dicen que alguien que es candidato de un partido no puede apoyar a otros partidos. Se llama la prohibición de la doble militancia. Hay personas que les han anulado su credencial por esto. Decidí consultarle al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que establezca de qué manera eso está vigente y de qué manera me impediría cumplir mi juramento, que fue el de apoyar a quien gane la consulta de la coalición luego del 13 de marzo. Yo no estoy buscando ser una especia de llanero solitario en el Senado. Si ganamos, hemos prometido un gobierno de coalición", dijo.



"¿Ya hizo la solicitud ante el CNE?", se le inquirió.



"Sí, ya la presentamos. En este caso rogaría algo de celeridad. Yo estaré sujeto a lo que diga el Consejo y me coloco en manos de ellos. Ojalá lo resuelvan rápido", aseguró en su momento. Este martes ha dicho que continuará adelante.



POLÍTICA