'Buscan denuncias sin asidero': congresista del CD defiende a Duque

La Coalición de la Esperanza, de centroizquierda, anunció que pedirá que el presidente Iván Duque sea investigado por la Procuraduría y la Comisión de Acusación de la Cámara por “participación indebida en política”, luego de su entrevista con EL TIEMPO.



En ella, Duque hizo un balance de sus tres años de gobierno, habló del régimen de Nicolás Maduro, de vacunas, de su seguridad y de las elecciones presidenciales del próximo año.

El mandatario aseguró que, de cara a 2022, ve a personas “con grandes capacidades y condiciones empezando a salir al ruedo y eso me parece muy motivante”, y mencionó algunos nombres.



“Es un hecho sin precedentes en la historia contemporánea que un Presidente de la República intervenga en política de frente, tal y como lo hizo Duque el día de hoy (domingo) cuando, en entrevista con el diario EL TIEMPO, calificó de ‘motivantes’ las candidaturas de algunos políticos y precandidatos presidenciales”, advirtió el comunicado de la Coalición de la Esperanza.



En respuesta, el representante del Centro Democrático (CD) Juan David Vélez afirmó a este diario que “ante la ausencia de propuestas para solucionar los problemas de los colombianos, sectores políticos buscan caos y denuncias sin ningún asidero”.

Juan David Vélez, representante del Centro Democrático Foto: Twitter

Sobre el balance de los tres años del Gobierno, César Lorduy, representante a la Cámara de Cambio Radical, advierte que las cifras que mencionó el mandatario en materia de vacunación, vivienda, energía y la gratuidad en la educación superior demuestran que ha sido “una administración de resultados por y para la gente”.



Sobre la política exterior, Vélez respaldó la postura del jefe de Estado en el sentido de que “acercarse a Maduro es validar la dictadura”, asunto que ha recibido muchas críticas desde la oposición.

“Hemos sido firmes con la dictadura de Venezuela y coherentes con una diplomacia con principios, protegiendo los sistemas democráticos”, sentenció el congresista del CD.



Contrario a ello, el exministro Juan Fernando Cristo, miembro de la Coalición de la Esperanza, considera que hay que “acercarse a una salida democrática y pacífica en el hermano país, sin validar la dictadura, con trabajo diplomático y no con conciertos para tumbar presidentes”.



El jefe de Estado también fijó las prioridades para su último año de gobierno, que son la reactivación económica, la vacunación, la estabilización de las finanzas públicas, la protección de los jóvenes y defender la legalidad.



“Desde Minhacienda trabajaremos sin descanso para que (...) sean propósitos cumplidos en este último año de gobierno. ¡Vamos a darlo todo por Colombia!”, advirtió en sus redes sociales el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo.



Para el senador Armando Benedetti, esa hoja de ruta va en la dirección correcta y le hizo un llamado al Gobierno para “trabajar conjuntamente con el Presidente para sacar adelante otros temas que también son urgentes, como la renta básica, el impulso del empleo para los jóvenes y garantizar la educación de quienes son más vulnerables”.



No obstante, el senador Carlos Antonio Lozada, del partido Comunes, tildó de “lamentable” que en las prioridades no contemple acciones contra el asesinato de los líderes sociales y excombatientes. “Si no hay el derecho a la vida, no es posible ningún otro derecho”, aseguró.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD