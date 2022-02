En la medida en que se acercan las consultas interpartidistas del próximo 13 de marzo, diferentes sectores políticos siguen tomando decisiones sobre los precandidatos que apoyarán en esas votaciones, especialmente en los partidos políticos que no tienen aspirantes presidenciales propios compitiendo en esas votaciones.



El domingo 13 de marzo se realizarán las consultas de tres convergencias: Equipo por Colombia, la Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico. La idea es que en cada una de ellas participen diferentes precandidatos con la idea de escoger uno de cada alianza a la primera vuelta presidencial.



En Equipo por Colombia están registrados formalmente los exalcaldes Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Alejandro Char y los senadores David Barguil (Partido Conservador) y Aydeé Lizarazo (Movimiento Mira).



La Coalición Centro Esperanza tiene en competencia a los exgobernadores Sergio Fajardo y Carlos Andrés Amaya; los exministros Alejandro Gaviria y Juan Fernando Cristo; el excongresista Juan Manuel Galán; y el senador Jorge Enrique Robledo.



Y en el Pacto Histórico competirán por el tiquete a la primera vuelta el senador de origen izquierdista Gustavo Petro; el exgobernador Camilo Romero; la activista Francia Márquez; la líder wayuu Arelis María Uriana Guariyu, y el pastor Alfredo Saade.

Siguiente parada del #EquipoPorColombia: #Montería



Dos partidos políticos, Cambio radical y el Liberal, no ha adoptado una postura oficial sobre su inclinación en estas consultas interpartidistas, razón por la cual diversos sectores de estas colectividades están moviéndose para acompañar las campañas de algunos de los precandidatos de las tres convergencias en competencia en las consultas de marzo.



Por los lados de Cambio Radical, partido que manifestó que tomará “una decisión frente a las elecciones presidenciales” en su convención, después del 13 de marzo, los apoyos más significativos en las consultas, posiblemente, serían para el exalcalde Barranquilla Alejandro Char.



Según varios miembros de esa colectividad, el exmandatario local tendría el respaldo de una buena parte de la bancada que sigue la línea de la familia Char, una de las bases de este partido político.

Los apoyos políticos que está recibiendo Alejandro Gaviria

Pero uno de los hombres más cercanos al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, uno de los jefes naturales de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, adhirió a la campaña del exministro Alejandro Gaviria.



Varón le dijo a EL TIEMPO que esta decisión no tiene nada que ver con la opinión de Vargas Lleras en materia presidencial y ha insistido en que su respaldo a Gaviria es a título personal. “El grueso del Cambio Radical, sus senadores y representantes, están con Alex Char; hay otros que están con el doctor Federico Gutiérrez, y yo estoy con Alejandro Gaviria”, aseguró Varón.



Aunque Varón quedó de 14 entre los 16 senadores que Cambio Radical eligió en el 2018, su prestigio y recorrido en ese partido son algunas de las características que hacen de él uno de los hombres fuertes de esa colectividad.

Sobre su inclinación a Gaviria, el senador aclaró que a la campaña del exministro “puede que lleguen otros de Cambio Radical o puede que no, pero esta adhesión no compromete al partido, ni lo que piensa Germán Vargas como director del mismo”.



En este sentido, congresistas como César Lorduy, por ejemplo, han dejado ver su compromiso con la familia Char, al igual que senadores como Luis Eduardo Díaz-granados, Antonio Zabaraín y Ana María Castañeda, entre otros.

Las vertientes que se decantan en el liberalismo

Por los lados del Partido Liberal, el cual hasta el momento no ha tomado posición alguna oficialmente para las consultas del 13 de marzo, también hay diferentes vertientes.



Senadores como Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe han manifestado su inclinación a la aspiración presidencial de Petro. De hecho, Velasco ha insistido en que el liberalismo debe unirse al Pacto Histórico.



Diferentes sectores cercanos a Velasco han venido insistiendo para que el Partido Liberal le dé el aval al senador caucano para competir en esa convergencia, pero el oficialismo de esa colectividad no se ha pronunciado formalmente sobre esta posibilidad y no es muy probable que lo haga en los tres días que restan hasta el fin del plazo para el registro de precandidatos a las consultas de marzo.

Los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico. Foto: @cesarmelgarejoa

De otro lado, líderes con ascendencia liberal, como los exministros Rafael Pardo y Eduardo Díaz, se unieron en los últimos días a la campaña de Alejandro Gaviria. El senador liberal Miguel Ángel Pinto también ha estado en diálogos con el exministro y precandidato de la Coalición Centro Esperanza.



Y otros sectores liberales, especialmente de la costa Caribe, parecen inclinados a respaldar la precandidatura de Char. Cabe recordar que el liberalismo se ha venido acercando al exalcalde desde hace algunos meses, aunque, hasta el momento, no existe ningún ofrecimiento formal de aval para competir en la carrera por la jefatura del Estado.



Aunque el partido de ‘la U’ le entregó el aval al exalcalde Enrique Peñalosa para competir por la Presidencia, lo cierto es que no todos sus militantes estarían acompañando su aspiración presidencial.

De acuerdo con el senador por ‘la U’ José David Name, uno de los mayores electores de ese partido, pese a que le dieron el aval a Peñalosa, esto no quiere decir “que estemos obligados a votar por él”, sino que, en algunos casos, las inclinaciones podrían estar en otras precandidaturas.



“Hay algunos integrantes de ‘la U’ que están con Peñalosa, otros están con Federico Gutiérrez, otros con Alejandro Char y otros con Óscar Iván Zuluaga”, afirmó el congresista costeño.



En estas inclinaciones estaría pesando el hecho de que el exalcalde no es de las entrañas de este partido político, fundado por líderes como el expresidente Juan Manuel Santos en épocas de los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe.

Aún quedan 8 días y se deben agotar todos los esfuerzos.

Tres senadores que estuvieron dentro de los principales electores del partido de ‘la U’ en 2018 y que renunciaron a su militancia en esta colectividad también están en la campaña de Petro: Armando Benedetti, Roy Barreras y Roosevelt Rodríguez.



El Centro Democrático, la colectividad actual del expresidente Uribe, ha manifestado que no tomará partido en las consultas interpartidistas de marzo y sigue impulsando la campaña presidencial del exministro Óscar Iván Zuluaga.



Sin embargo, algunos observadores han advertido que algunos uribistas podrían inclinarse por el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez en esas votaciones. Incluso, el expresidente del Congreso y senador uribista Ernesto Macías ha dicho en algunos medios que el uribismo debería –para las consultas de marzo- votar por alguno de los precandidatos de Equipo por Colombia, coalición en la que está Gutiérrez.



Todos estos movimientos hacia diferentes campañas, no obstante, podrían dar resultados para las consultas interpartidistas de marzo. Para la primera vuelta presidencial, partidos políticos como el Liberal y Cambio Radical, seguramente, tomarán posiciones y no es seguro que estas coincidan con las que están tomando algunos sectores de estas colectividades.



Así las cosas, aunque algunos de los partidos políticos mayoritarios no vayan a participar directamente en las consultas interpartidistas de marzo, lo cierto es que algunos de sus integrantes sí están tomando posición.

