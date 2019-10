Los diez hechos más surrealistas de esta campaña electoral

En la ficción, en Colombia se han escrito piezas magistrales alrededor de las elecciones...



Por ejemplo, aquella de Gabriel García Márquez en Cien años de soledad en la que narra que las elecciones transcurrieron sin incidentes.



“Se votó con entera libertad, como pudo comprobarlo el propio Aureliano, que estuvo casi todo el día con su suegro vigilando que nadie votara más de una vez. A las cuatro de la tarde, un repique de redoblante en la plaza anunció el término de la jornada, y don Apolinar Moscote selló la urna con una etiqueta cruzada con su firma. Esa noche, mientras jugaba dominó con Aureliano, le ordenó al sargento romper la etiqueta” y cambió los votos.

“Los liberales irán a la guerra", dijo Aureliano. Don Apolinar no desatendió sus fichas de dominó. "Si lo dices por los cambios de papeletas, no irán", dijo. "Se dejan algunas rojas para que no haya reclamos". Aureliano comprendió las desventajas de la oposición. "Si yo fuera liberal —dijo— iría a la guerra por esto de las papeletas". Su suegro lo miró por encima del marco de los anteojos.



-Ay, Aurelito —dijo; si tú fueras liberal, aunque fueras mi yerno, no hubieras visto el cambio de las papeletas”.



La realidad, en ocasiones, puede ser más sorprendente que la ficción, como ha quedado en evidencia en estas elecciones. En un mes, los colombianos irán a las urnas para elegir 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 1.101 concejos municipales, 32 asambleas departamentales y 1.040 juntas administradoras locales. La oferta es generosa: hay 117.822 colombianos que aspiran a ser elegidos, de los cuales 73.998 son hombres y 43.824 mujeres.



En semejante universo, algunos de los protagonistas recurren a las más sorprendentes y delirantes actuaciones, bien para llamar la atención o para ganar. Veamos diez ejemplos.

El candidato que ‘vende’ su virginidad

Los expertos en marketing político recomiendan a los aspirantes a venderse como cualquier producto: el más honesto, el más trabajador, el más preparado. José Luis Gaviria, candidato por el Partido Liberal al Concejo de Medellín, optó por revelarle a sus potenciales electores su intimidad: “Soy virgen y honesto”.

Este candidato hace campaña diciendo que es virgen y honesto. Foto: Archivo particular

Pero ¿por qué usar semejante consigna? “El sentido del mensaje es que no solamente soy virgen en el cuerpo, además, soy virgen en la política”, señaló el aspirante al cabildo.

Liberales no tan liberales

Siguiendo con esta colectividad, causó sorpresa que su número uno en el tarjetón también al Concejo, pero en este caso el de Bogotá, esté tan distante del ideario liberal.



Se trata de Sara Castellanos, hija de Cesar Castellanos, pastor de la Iglesia Carismática Internacional, y de Claudia Rodríguez, también referente de esta comunidad cristiana y, además, senadora de Cambio Radical.

Sara Castellanos, candidata al Concejo de Bogotá Foto: @sarag12

“Señor Jesús, gracias por tu palabra, por tu presencia, porque cada día haz derramado lo que mi corazón necesita, Espíritu Santo muévete con libertad, dime los planes que tu tengas para mí”, ora ella ante las feligreses de su comunidad, que se arrodillan con devoción. Hoy lideresa del muy ateo Partido Liberal.

El candidato que se autosecuestró

El aspirante a la alcaldía de Potosí, Nariño, por el partido Cambio Radical, Óscar Lombana optó por una estrategia publicitaria bastante inédita: se autosecuestró. Con unos amigos planeó el falso plagio como una estrategia para ganar votos.



El plan parecía perfecto: esconderse en una casa, denunciar el delito, poner su nombre a sonar y salir con los brazos en alto. Se les olvidó llevarle comida y agua, y él, desesperado, salió y fue descubierto.



Más electores que candidatos

La Jagua del Pilar no solo tiene un hermoso nombre, sino que ha sido motivo de inspiración de sentidos vallenatos. Su censo poblacional es 3.325 habitantes. Allí, sin embargo, se inscribieron para votar 4.000 personas. Ay, hombe.

Las masas se movilizan en Soacha

Esta semana, el país vio con asombro cómo un hombre puso un mensaje de WhatsApp en el que pedía paralizar el transporte público, y vaya caos el que logró. Algo pasa con las masas en Soacha. No se explica, según el Consejo Nacional Electoral, que cada mes se hayan inscrito —desde el año pasado— un promedio de 1.200 personas mensuales. Pero algo pasó en julio.



No hay explicación razonable aún del porqué, pero resulta que en ese mes miles se movieron para inscribirse y votar en estas elecciones. En total fueron 20.000 personas.

Menos de 1.000 para poner alcalde

Hay municipios en Colombia en los que con menos de 1.000 votos se llega al poder. Uno de estos casos es el de Villagómez, en la parte occidental en las estribaciones de la cordillera Oriental, en noroeste de Cundinamarca en la región de Río Negro.



Allí se elige alcalde con 700 votos. La cosa es que, según el CNE, de 150 inscritos cuando se hizo una minuciosa revisión, se encontró que 120 no viven allí.

'El candidato marica'

Hay gente a la que le gusta decir que no se anda con rodeos y llama las cosas por su nombre. Es el caso de Carlos Rua, su 'candidato marica al concejo de Villa del Rosario', según él mismo expresa en su campaña.

“Si están cansados de votar por gente que llega al poder y se hacen los maricas, los invito a que voten por un marica de verdad, que tiene las ganas y las fuerzas para luchar por ustedes”, exclama este aspirante que cuenta con el aval de Colombia Renaciente y que es un referente de la comunidad LGBTI en este municipio y se le reconoce por su activismo en los concursos de belleza transgénero.

No es un chiste

El uribismo es una cosa muy seria. Aunque hay excepciones. Héctor Geovanny Arteaga, más conocido como Guayabita, que cuenta con el aval del Centro Democrático para el concejo de la capital de Nariño, muestra en su publicidad su cara pintada, con pimpón rojo en la nariz y abajo otra figura muy conocida: la silueta del expresidente Uribe, con la mano en el corazón y su mensaje de mano firme.

El candidato que se desnudó

"Porque la transparencia no se menciona, se demuestra". Ese es el eslogan de Estéfano Santa Cruz, quien aspira al Concejo de Medellín. Este politólogo de la Universidad de Antioquia decidió desnudarse para su afiche de campaña, tapándose los genitales con un carriel antioqueño. El desnudo está acompañado de un eslogan que dice “Sin nada que esconder” y se complementa con la frase.

Este candidato al Concejo de Medellín se desnudó para hacer la campaña Foto: Archivo particular

Santa Cruz es candidato por el movimiento Alianza Social Independiente (ASI) y él mismo fue quien publicó la imagen en sus redes sociales.

La campaña se hace en Facebook

Siguiendo con el Centro Democrático, John Alexis Caicedo es el candidato de ese partido a la alcaldía de Fortul, en Arauca. Pero cuando falta poco menos de un mes para las elecciones, él asegura que no ha podido ir a hacer campaña a su municipio ante las amenazas existentes de parte de los grupos ilegales.



Por eso ha terminado convertido en Youtuber, pues está haciendo su campaña únicamente por redes sociales y ahora es todo un experto en su manejo.



