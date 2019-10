La apuesta del Centro Democrático para las elecciones del domingo

La santandereana Nubia Stella Martínez está al frente del Centro Democrático. Tiene la tarea de fortalecer el partido del uribismo, y pos eso la puesta que tienen para estas elecciones.



Ella considera que los resultados de este 27 pueden marcar un crecimiento regional, que será clave para su partido de cara a lo comicios presidenciales del 2022.

Admitió que tienen candidatos que lo más seguro es que no sean elegidos, pero aseguró que lo importante es que tienen una probidad demostrada.



¿Cuántos candidatos tiene el Centro Democrático ?

Nosotros dimos 10.645 avales y coavales de los cuales 3.927 son mujeres y 6.718 son hombres.



En candidaturas tenemos 28 a gobernación y 722 a alcaldías, además de concejos y asambleas. Ye tenemos más de mil candidatos a las JAL, que es como empieza uno a armar realmente cuadros políticos.



¿Qué tan importante son para ustedes estas elecciones?

Estas elecciones son fundamentales para el partido porque mientras el Partido Conservador y el Liberal tienen más de 150 años, nosotros tenemos cinco años de vida democrática. Y poder llegar a este número de concejos y de asambleas y de jales va a ser para el partido determinante en su crecimiento regional.



¿Ven ustedes las elecciones regionales como una cuota inicial para el 2022?

Sin duda todo el mundo lo tiene que ver así y los candidatos se tienen que escoger de esa manera mirando siempre a futuro. El compromiso de los partidos con el país no es para una elección es para un proceso que ojalá no tuviera fin, por eso nosotros en cada parte analizamos mucho la idoneidad de las personas con todo rigor, fuimos un partido extremadamente juicioso y diligente. En esa en esa revisión de condiciones nos valimos del control social, de los medios, de los ciudadanos. Y sí quisiéramos que se acompasara ese proceso también con la estructuración de nuestra regionales. Somos un partido que dimos avales virtuales, avales tecnológicos entonces todo esto quedó en un sistema.



Los partidos tienen que ser modernizados en aras de la transparencia y la seguridad que le deben dar a los ciudadanos sobre esas condiciones .



¿Con candidatos propios, qué tanto aspiran a ganar?

Depende del indicador con el que se esté manejando, porque nosotros -lo digo con sinceridad - tenemos unos candidatos de coaval que los sentimos absolutamente nuestros. Puedo asegurar que el Centro Democrático no tiene un sólo coaval donde no tenga identificación sobre los programas centrales de los candidatos.



Segundo, que todos los candidatos que tienen nuestro coavales están comprometidos a ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo. Para nosotros los coavales son verdaderos avales. Por ejemplo, en Santander Ángela Hernández es una candidata extraordinaria avalada por el partido de 'la U', coavalada por los conservadores y por nosotros. Si ella gana no va a salir en las noticias que es del Centro Democrático, pero más nuestra está imposible.



Lo mismo ocurre con nuestro candidato a la gobernación de Boyacá; al candidato Miguel Uribe nosotros lo estamos coavalando y ustedes lo han visto, nosotros sentimos a Miguel Uribe absolutamente nuestro, entonces en ese sentido esperamos tener un número importante de candidatos que vayan acompañados del partido para el logro de sus propósitos.

¿Ustedes tienen candidatos que hoy en día ya no son viables?

El Centro Democrático tiene unos candidatos para los que va a ser más difícil llegar y desde el principio lo sabemos, incluso en regiones absolutamente uribistas, pero son candidatos idóneos como los que más, son candidatos que representan la probidad. que representan la experiencia, la vocación de servicio que uno se los imagina de gobernadores o de alcaldes realmente sirviendo a la comunidad.



¿El expresidente Uribe acaba de afrontar un tema en la Corte Suprema ustedes creen que eso afecta al Centro Democrático en esta campaña o lo beneficia o no pasa nada?

Tengo argumentos para un lado y para el otro, porque podría pensar que es positivo por la enorme cantidad de manifestaciones que hubo alrededor del presidente Uribe. Este partido recibió cartas, flores, oraciones, misas, cadenas de de oración. Una manifestación realmente sin precedentes en la historia de nosotros de afecto por el presidente Uribe. Por el otro lado pues son temas muy difíciles, no puede uno desconocer que al presidente le ha afectado en su imagen el que tenga que someterse a esa clase de injusticias y de situaciones a todas luces para nosotros dolorosas que quisiéramos que él no viviera, por que a nosotros nos acompaña la certeza sobre la honestidad y la honradez del presidente Uribe.Entonces claro que nos duele, nos afecta y esperamos que no le afecte el prestigio al presidente.

Ustedes ya han tenido que quitarle el respaldo a unos candidatos...

Yo creo que la ley electoral tendrá que modificarse en ese sentido por lo siguiente: cuando nosotros otorgamos un aval lo hacemos con la responsabilidad de estarle aportando a los electores un ciudadano que nosotros creemos representa lo mejor para administrar los recursos de su localidad, hacemos un trabajo juicioso y si después aparece alguna información que no teníamos, uno debería también tener la posibilidad de quitarle el aval. Yo creo que el partido seguirá siendo responsable hasta el ultimo día, la ultima hora, aunque no tengamos la figura jurídica que realmente desvincule al candidato de nosotros porque usted sabe que no se pueden revocar ya los avales.



¿Se le retiró el apoyo a Blel, en Bolívar ?

También al candidato a la alcaldía de Faca y al de San Gil.



¿Son el partido del Gobierno tienen Presidente, eso los ayuda para esta campaña?

Bueno el presidente Duque es el presidente de todos los colombianos entonces él honra al partido en la medida en que nosotros lo elegimos. Yo diría que ni para un lado ni para el otro y él y su gobierno son muy respetuosos de la independencia con el proceso electoral y entonces en este momento cada uno hace su camino y su tarea.



Dijo el Defensor del Pueblo que le generaban un poco de preocupación dos partidos:Farc y el Centro Democrático por la estigmatización y por toda la polarización en el país...

A mí este es el tema que tal vez más me duele como directora del partido porque me parece a todas luces injusto, porque el Centro Democrático ha dado una batalla y ha hecho una tarea absolutamente distinta al otro partido que mencionas. Nosotros decidimos crear el partido para seguir adelantando nuestras batallas en el Congreso de la República con argumentos, con nuevas leyes, con cambios que afecten positivamente a la comunidad, la sociedad. No entiendo en qué momento de la vida quedamos en una en una esquina de la polarización cuando nosotros lo que hemos hecho es construir. Por eso yo invito a que nos miren como con más generosidad y más tranquilad, a que realmente bajemos los ánimos y puedan simplemente mirarnos con atención sobre un trabajo juicioso, riguroso, muy distinto al que hacen los demás.



¿Siente que su partido va ser triunfador en las elecciones del 27?

Para nosotros el ejercicio de todos modos es positivo. Vamos a crecer frente al ejercicio anterior y vamos a crecer mucho en las localidades, en concejos, en ediles y en asambleas y, además, yo creo que la participación en las gobernaciones y las alcaldías va a ser positiva para nosotros. La verdad es que lo importante en este proceso para nosotros es mostrar que el partido tiene buenos alcaldes y buenos gobernadores que se articulan con un Gobierno Nacional que también fue elegido por el partido y que entonces puede tener positivamente unos resultados



¿Mejor dicho, la apuesta de ustedes es sacar lo que se pueda pero que sea gente buena?

Sin duda. Nosotros le metimos mucho tiempo a la idoneidad de los candidatos