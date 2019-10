Los sellos de una campaña electoral que este sábado llega a su fin

Este sábado concluyen tres meses de una dura campaña en busca de los principales cargos locales y regionales en el país. El objetivo de 117.823 candidatos, entre aspirantes a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y Juntas Administradoras Locales, son los 20.428 cargos de elección popular que entrega la jornada de este domingo.

Es por eso que las elecciones regionales son las más numerosas y concurridas de cuantas se realizan en Colombia. A diferencia de Congreso, en las que los candidatos pueden estar entre 2.000 y 3.000, los comicios de este domingo son también los que más ciudadanos convocan. De hecho, en el 2015 los votantes superaron los veinte millones.



En esta ocasión, los colombianos irán a las urnas luego de una campaña caracterizada por hechos como amenazas contra candidatos, asesinatos de varios aspirantes en los dos primeros meses, denuncias de supuesta participación en política de algunos funcionarios públicos y de trasteo de votos, entre otros delitos electorales, y una baja participación de las mujeres en estos comicios.



(Vea aquí cuál es su lugar de votación para las elecciones del domingo)

Las amenazas

De acuerdo con cifras de la Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el pasado jueves habían sido asesinados 7 candidatos (3 a alcaldías y 4 a concejos) y otros 14 habían sido víctimas de atentados.



Además, 110 aspirantes enfrentaron la campaña en medio de amenazas, lo que les generó dificultades para trasladarse a algunos lugares de sus regiones, y uno permanece secuestrado.



Los departamentos más peligrosos para los candidatos han sido Atlántico, Cauca, Bolívar, Antioquia y Arauca.



Las autoridades han señalado como responsables de estos hechos violentos a las guerrillas del Eln, disidencias de las Farc y grupos ilegales relacionados con el narcotráfico, pero también, según las autoridades, de la dura confrontación entre campañas políticas.



(¿Qué pasa si es jurado de votación y no asiste a las elecciones?)

Decisiones judiciales

Los organismos de control también han tomado decisiones durante la campaña e investigan diferentes tipos de irregularidades.



Por los lados de la Fiscalía, hay 239 casos abiertos por supuesta trashumancia o trasteo de votantes. Al ente investigador han llegado 242 denuncias por fraude en inscripción de cédulas, 195 por corrupción al sufragante, 79 por constreñimiento al sufragante y 66 por intervención en política por funcionario público.



Según el ente investigador, en 27 de los 32 departamentos hay indagaciones por presuntos delitos electorales, en los que Boyacá ocupa el primer puesto, con 89 casos; seguido de Cundinamarca, con 57; Santander, con 54, y Antioquia, con 47.

La Procuraduría General también ha tomado decisiones y ha suspendido a 25 funcionarios por presunta participación en política. El Ministerio Público adelanta 50 investigaciones por las mismas irregularidades.



Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó cerca de un millón de inscripciones de cédulas por presunta trashumancia. El mismo organismo recovó, además, las inscripciones de 1.550 candidaturas, de más d e 3.500 solicitudes de revocatorias por presuntas inhabilidades.



En medio de la campaña también se ha conocido de bajo reporte de las cuentas de las campañas. Según el CNE, apenas 16.000 candidatos reportaron sus gastos de campaña. Los candidatos que no realizaron los reportes deberán responder ahora ante el organismo electoral.

Participación de mujeres

La Vicepresidencia de la República reveló un estudio que dio cuenta de una baja participación de las mujeres en estos comicios, no obstante las normas que la impulsan en el país. Según ese análisis, las mujeres que se inscribieron para buscar alcaldías y gobernaciones siguen siendo pocas.



Así, el informe de la Vicepresidencia dio cuenta de que el porcentaje de mujeres inscritas para alcaldías subió de 14 por ciento en 2015 a 15,1 en 2019, pero para gobernaciones bajó de 16,1 por ciento hace cuatro años a 11,9 en este.



“Para estos comicios, casi 44.000 mujeres se inscribieron como candidatas, pero en 18 de los 32 departamentos no hay mujeres aspirando a las gobernaciones. Y en un poco más de 500 municipios no hay tampoco candidatas a las alcaldías”, afirmó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.



El fenómeno ha llamado la atención tomando en cuenta que en Colombia las mujeres representan el 51,5 por ciento del total de la población y donde hay 18’876.756 mujeres habilitadas para votar, frente a 17’725.996 hombres.



(Estos son los beneficios que tendrá si vota este 27 de Octubre)

Farc, en regionales

Una de las novedades de las elecciones de mañana es que será la primera vez que el partido Farc participará en unos comicios locales desde que sus estructuras abandonaron las armas y están en la democracia.



Aunque este nuevo movimiento político participó en las elecciones legislativas del año pasado, este será su estreno a nivel local, donde varios observadores creen que tiene su mayor fuerza.



Para los comicios de mañana, el partido Farc inscribió 16 candidatos a alcaldías; 249, a concejos; 18 a asambleas departamentales, y 25 a juntas administradoras locales para un total de 308 aspirantes.



Aunque su primera salida –en las elecciones legislativas del 2018– no fue muy afortunada en términos de votos (sacaron alrededor de 80.000 y no alcanzaron el umbral mínimo), el partido Farc espera ir sumando espacio político y tienen toda su apuesta en los comicios de mañana.



Para la seguridad de la jornada, el Ministerio de Defensa anunció que dispondrá de 165.949 uniformados, entre efectivos de la Policía y el Ejército, y la Fiscalía tendrá a 8.000 de sus funcionarios colaborando con el correcto desarrollo de la jornada.

‘Tenemos el deber de cuidar el proceso electoral’: Mininterior

¿Por qué cree que volvió la violencia en estas elecciones?



Infortunadamente la violencia en los procesos electorales ha hecho parte de la historia de nuestro país. Recordemos las cifras de hechos de violencia en los procesos anteriores: en 2011 hubo 10 homicidios, 24 atentados y 4 secuestros. En 2015, 22 atentados y 6 homicidios. Lamentablemente en 2019 hemos tenido 18 atentados, 7 homicidios y 1 secuestro. Son cifras dolorosas, pues en un proceso democrático no debería haber violencia de por medio. Aumentaron los panfletos y amenazas por redes sociales.



¿Cuál sería el camino para superar este fenómeno?



Este tipo de confrontaciones y violencia focalizada se superará en la medida en que haya mayor conciencia ciudadana y respeto por los derechos de los demás. En el futuro, el papel de los partidos debe ser más activo en la formación política de sus seguidores. Es el llamado que hemos hecho todas las instituciones del Estado, articuladas en el plan Ágora. Tanto el Gobierno Nacional como la organización electoral, la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía General, la Contraloría, las autoridades territoriales, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional nos unimos para buscar transparencia y seguridad.

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior. Foto: Alejandra Parra. Mininterior.

¿Cómo evalúa el Gobierno el asesinato de un miembro de las Farc en vísperas de las elecciones?



Rechazamos este asesinato. El presidente Iván Duque ha pedido a las autoridades avanzar rápidamente con las investigaciones que permitan la captura de los autores de este repudiable crimen. Esperamos que la Fiscalía establezca lo antes posible qué fue lo que pasó.



¿Cuál es el llamado del Gobierno a los colombianos para la jornada de este 27 de octubre?



En la democracia todos los colombianos tenemos el deber de cuidar el proceso electoral, y se puede hacer de distintas maneras: primero votando, escogiendo a los mejores candidatos, denunciando las irregularidades y rechazando –con la participación– la violencia y la corrupción.



POLÍTICA