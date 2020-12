El video que Roy Barreras compartió de 'paramilitares' resultó falso

Los senadores Roy Barreras y Gustavo Petro compartieron un video denunciando que había "paramilitares con armas de largo alcance operando en Manuela Beltrán en Cali".



"Pregunta urgente a @mindefensa @AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina @PGN_COL, estos paramilitares con armas de largo alcance están operando en Manuela Beltrán en Cali? Sino es allí, en dónde? Ya es oficial el paramilitarismo en las ciudades capitales?", trinó el senador Barreras.



En el video se ven a supuestos civiles armados en un CAI de Policía del oriente de Cali.



En un segundo trino escribió: "@mindefensa : Esto es lo que ustedes llaman “guerras de quinta generación” contra civiles desarmados? Qué tiene que ver esto con el “decreto para la prevención del terrorismo” que está preparando el gobierno? No están haciendo lo mismo que Maduro con sus “colectivos armados”?".



Y una hora después continuó: "Ahora me dan dos “versiones” distintas. A periodistas locales fuentes policiales les dicen que “las armas son de paintball” (???) y a otros comunicadores que están grabando una serie de tv”(???) . Confusas versiones. Para qué?Para intimidar?Para amenazar? Para...militarismo?".



Pregunta urgente a @mindefensa ⁦@AlcaldiaDeCali⁩ ⁦@JorgeIvanOspina ⁦@PGN_COL ⁩ , estos paramilitares con armas de largo alcance están operando en Manuela Beltrán en Cali? Sino es allí, en dónde? Ya es oficial el paramilitarismo en las ciudades capitales? pic.twitter.com/ah86KkK7sz — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 21, 2020

Según el portal especializado en verificar noticias, Colombiacheck, no se trata de paramilitares, sino de la grabación del cortometraje 'Entre Rimas y Plomo', de Manuela Urbana, un colectivo de artistas de la Comuna 14 en Cali.

Entre rimas y plomo - Manuela urbana Entre rimas y plomo - Manuela urbana

El cortometraje es dirigido por Christian Sandoval, de acuerdo a la descripción de uno de los videos en la página de Facebook del colectivo de artistas. Este portal encontró imágenes que coinciden y el video que compartió Barreras "parece ser un detrás de cámaras, con el trailer que circula en redes", dice Colombiacheck.



Tras ello, el subsecretario de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño Ricaurte, publicó un trino aclarando que no se trata de presencia de paramilitares en la ciudad.



"Apreciado Senador, no se trata de ningún tipo de paramilitarismo en Cali. Lo invito a rectificar su mensaje y verificar fuentes antes de generar pánico en la ciudadanía. En el vídeo que usted cita se ven actores con armas de utilería del corto 'Entre rimas y plomos'. Gracias", escribió.



Aunque el senador de la Colombia Humana borró el trino, Londoño también le respondió: "Apreciado Senador @petrogustavo, donde usted ve paramilitares, realmente hay un grupo de personas que están grabando un cortometraje llamado 'Entre rimas y plomos', donde usan armas de utilería. Senador rectifique para evitar generar pánico infundado. Gracias"

Apreciado Senador @petrogustavo, donde usted ve paramilitares, realmente hay un grupo de personas que están grabando un cortometraje llamado "Entre rimas y plomos", donde usan armas de utilería. Senador rectifique para evitar generar pánico infundado. Gracias https://t.co/xoO1hXlFgd — Guille Londoño (@GuilleLondono) December 21, 2020

Pese a conocerse de qué se trataban las imágenes del video, Barreras volvió a trinar: "No veo las mismas imágenes sin embargo @Colcheck también remite a ese video. Voy mas allá: Si las imágenes son de un cortometraje que “ambienta” el paramilitarismo urbano, pregunto: Quién lo financia? Con qué fin? Es una fachada audiovisual para “explicar” operaciones reales?".



Y siguió: "Mantemgo mi pregunta sobre estas imágenes que hacen apología del Paramilitarismo urbano porque hay Paramilitarismo urbano! Los niños de Llano verde están muertos y no son actores. Y en su muerte participaron grupos de “vigilancia privada” con complicidades aún no aclaradas!", sentenció.



No veo las mismas imágenes sinembargo @Colcheck tambien remite a ese video. Voy mas allá: Si las imagenes son de un cortometraje que “ambienta” el paramilitarismo urbano, pregunto: Quien lo financia? Con que fin? Es una fachada audiovisual para “explicar” operaciones reales? https://t.co/3bdZvTWFuO — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 21, 2020

