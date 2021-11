El video de Uribe a caballo por el que lo critican en redes sociales

Este sábado en redes sociales se ha hecho viral un video en el que se observa al expresidente Álvaro Uribe Vélez montando una yegua de paso fino.



No obstante, la grabación no ha hecho eco por sus habilidades montando al equino, sino por la acción que hace para mostrar la curva que puede dar el caballo, rodeando a un hombre joven al que llama 'Jorgito'.



En el corto video, el expresidente le pide al hombre que se quede quieto para mostrarles a los presentes las maniobras que puede hacer en el caballo. De este modo, mientras pone la mano sobre su cabeza y dice 'mirándome a mi', hace un par de vueltas.



Sus espectadores lo aplauden, mientras él asegura que en esa yegua se "amaña mucho". "¡Qué belleza!", "La maneja perfecto", son algunos de los comentarios que se pueden oír.



El video ha causado indignación entre muchos internautas. "El joven humillado es Colombia", "¿Qué empleado le puede guardar aprecio a un patrón así?", son algunos de los comentarios que se leen en Twitter.



Aquí el jefe, @AlvaroUribeVel enseñándole a todos, cómo se monta un caballo de paso fino colombiano. Ninguno para montar, como él. @JAlirioBarreraR aunque también es experto, practica y hace caso😍😍.

Qué gusto da ver estas imágenes🥰. pic.twitter.com/Dv0O7id2WL — dona_pily (@Dona_Pily2) November 15, 2021

En defensa del exmandatario, quienes tienen conocimiento sobre los equinos y el arte de montarlos, aluden a que Uribe busca mostrar con esa acción el dominio que tiene sobre el caballo y la curva cerrada que puede dar el equino sin perder su paso.



