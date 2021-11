El último envión de los cinco aspirantes del Centro Democrático

El Centro Democrático (CD) elige este lunes su candidato presidencial para el 2022, entre María Fernanda Cabal, Óscar Iván Zuluaga, Alirio Barrera, Rafael Nieto y Paloma Valencia.



La escogencia se hará mediante dos encuestas hechas por el Centro Nacional de Consultoría y Yanhaas. Habrá una auditoría de una tercera encuestadora.



De acuerdo con el CD, las firmas encuestadoras iniciaron su trabajo de campo el 10 de noviembre para consultar de manera telefónica a 2.100 militantes y de manera presencial a 2.100 ciudadanos con afinidad por las ideas del Centro Democrático, el partido que orienta el expresidente Álvaro Uribe.



Los resultados serán entregados este lunes a los cinco compromisarios, designados por los precandidatos, y a las directivas de la colectividad.



Este lunes se revelará el nombre del ganador. El 27 será la convención nacional para proclamar al candidato.



A horas de conocerse quién será el candidato oficial, responden en EL TIEMPO preguntas claves sobre el uribismo y la ruta a seguir para las elecciones de 2022.



¿Se agotó el tiempo del uribismo para seguir dirigiendo el gobierno?

María Fernanda Cabal: En una democracia hay un juez implacable: los ciudadanos. Son ellos quienes tienen la última palabra y es ante ellos y no a los acuerdos de la mecánica política a los que nos someteremos.



Óscar Iván Zuluaga: Por el contrario. Ahora más que nunca necesitamos de la seguridad democrática. Más que nunca necesitamos defender nuestro país de la amenaza que representa Petro y la izquierda para los colombianos. Vamos a recordarle a la gente lo que fue recuperar el país de las garras del terrorismo, la generación de empleo y los planes sociales que redujeron la pobreza y le dieron mejores días a Colombia. Pero con una visión de futuro. Jardines infantiles gratis, una nueva fuerza laboral digital para los jóvenes y una segunda oportunidad para quienes perdieron sus empleos. Los tiempos han cambiado y nosotros también, venimos con nuevas ideas y propuestas, sin comprometer nuestros principios.



Alirio Barrera: Para nada, yo creo que está más vivo que nunca. El país ha reconocido lo que en su momento hizo el presidente Uribe y así a muchos no les guste, él ha sido el mayor referente político de los últimos 20 años de la política latinoamericana, y sé que él sigue sirviéndole al país; sin embargo, estoy seguro que Colombia le está apostando a no seguir viendo solo a los partidos sino a las personas, sus capacidades y ante todo, sus resultados.



Rafael Nieto: Un sector nos pasa factura por cuenta de las dos últimas presidencias, aunque hayamos elegido presidentes y no hayamos gobernado. Pero nuestras ideas fuertes, la defensa de la democracia y de las libertades, siguen vigentes y por eso seguimos siendo opción de poder.



Paloma Valencia: Las ideas del uribismo son las que necesita Colombia. La seguridad como una plataforma que garantice el resto de derechos. Un sector productivo dinámico que cree riqueza para generar oportunidades, enfocado en los microempresarios, que generan el 80% del empleo del país. Romper las brechas en la educación y articularla a los sistemas productivos. Combatir la pobreza con un plan Marshall a la colombiana que contrate la ciudadanía y construir lo que la comunidad necesita para vivir con dignidad.



Muchos sectores hablan de alejarse de los extremos políticos, ¿qué opina? ¿Lo siente así?

María Fernanda Cabal: ¿A qué le llaman extremos? Si extremo es defender las instituciones, a la fuerza pública frente a la barbarie de las tomas guerrilleras a las ciudades, la libertad de empresa y de opinión, en decir las cosas como son, sin maquillaje, con la verdad, para buscar grandes consensos, creo que es parte del juego democrático.



Óscar Iván Zuluaga: Creo que los extremos no le hacen bien a nadie. Dividen y polarizan a la sociedad. Por eso necesitamos generar consensos en medio de las diferencias. Los colombianos necesitan oportunidades para salir adelante y que luchemos contra la desigualdad, la injusticia y la corrupción que nos tiene a todos hastiados. Los colombianos podemos pensar diferente en muchos temas, pero en lo que todos coincidimos es que debemos generar empleos, darle un duro golpe a la inseguridad y que cada ciudadano tenga las oportunidades que necesita para salir adelante en la vida.



Alirio Barrera: Acá debemos prestarle atención a lo importante, uno va a los barrios más necesitados y les pregunta que si son de derecha o izquierda y lo mínimo que se gana es un madrazo. El país se cansó de los extremos, la gente quiere un gobierno que conozca la necesidad y los ayude a salir adelante.



Rafael Nieto: Esa acusación de extrema derecha es falsa e injusta. Responde a una estrategia de estigmatización que le sirve a la izquierda para descalificarnos y a quienes quieren el centro para desplazarnos.



Paloma Valencia: En la política es muy importante tener claro que representa cada sector. Solo es extremo político aquel que amenaza el sistema productivo, las libertades y la democracia. Todo lo demás hace parte del debate político válido en la democracia. Quienes tratan al Uribismo de extremistas necesitan un espejo; son ellos quienes desprecian posiciones democráticas que defienden la libertad.



¿Por qué el candidato del Centro Democrático debe ser usted?

María Fernanda Cabal: Porque he sido coherente, he tenido la firmeza para defender las causas en que creo; porque no doy tregua en la lucha para que este país NO caiga bajo las garras del Neo-comunismo; porque creo en este país y se que saldremos adelante ante los desafíos del momento. Colombia es un país maravilloso con gente trabajadora, esforzada a las qué hay que darle esperanza de un mejor futuro. Y yo me comprometo a lograrlo para volver a creer en Colombia y en sus instituciones.



Óscar Iván Zuluaga: Tengo experiencia en el sector público y privado. Como empresario he generado muchísimos empleos y como ministro de hacienda hice crecer la economía. Llevo 20 de años de mi vida en el sector privado, se cómo generar oportunidades y el empleo que el país necesita. Tengo el conocimiento, la capacidad y la experiencia para manejar un país, para proponerle a los colombianos una visión y un camino que Colombia debe recorrer para bajar drásticamente la pobreza, la inseguridad y darles a todos los colombianos una mejor calidad de vida.



Alirio Barrera: Por dos razones primordialmente, uno, porque a diferencia de los demás, ya goberné y entregué unos resultados históricos nunca antes vistos en un ente territorial en Colombia; pero además, estoy seguro que yo soy el único de los 50 precandidatos que conoce la necesidad. Yo sé dónde están los principales problemas de desigualdad en el país. Yo lo viví, yo lo sufrí y yo sé a dónde es que debemos apostarle como gobierno para sacar el país adelante.



Rafael Nieto: Porque he recorrido el país y voy donde nadie va. Se que este es un país de regiones que no se puede entender ni gobernar desde Bogotá. He hablado con los más pobres y abandonados y estoy comprometido a dar respuestas a sus problemas. No soy un político profesional sino un empresario y abogado que tiene la vocación de servir. Soy estudioso, me cabe el país en la cabeza, no echo carreta, propongo soluciones concretas. No tengo rabo de paja y estoy en la lucha frontal contra la corrupción. No soy tibio, tengo carácter y liderazgo para hacer las reformas que necesitamos. Pero se construir consensos y puedo unir al uribismo, crear las alianzas para ganarle a la izquierda en el 2022 y preservar la democracia y las libertades. Mi compromiso es construir la Colombia que crea riqueza, genera empleo y supera la pobreza, la Colombia justa, segura y próspera que nos merecemos y necesitamos.



Paloma Valencia no respondió a esta pregunta.



