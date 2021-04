-El trino de Álvaro Uribe contra la alcaldesa Claudia López

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez publicó un trino este jueves contra la alcaldesa Claudia López, que ha generado polémica en redes sociales.





Uribe señaló que como la alcaldesa de Bogotá critica tanto al presidente Iván Duque, "sería lógico que le delegue la administración de Bogotá al Presidente".



"Ya que la alcaldesa Claudia López critica tanto al Presidente Duque y lo acusa de los reveses de Bogotá, sería lógico que: La alcaldesa le delegue la admón de Bogotá al Presidente Duque", publicó el líder del Centro Democrático en sus redes sociales.

Ya que la alcaldesa Claudia López critica tanto al Presidente Duque y lo acusa de los reveses de Bogotá, sería lógico que:



La alcaldesa le delegue la admón de Bogotá al Presidente Duque — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 15, 2021

Por ahora, la alcaldesa no se ha referido a este trino.



Este jueves, dos días después de haber anunciado las nuevas medidas para este viernes, sábado y domingo y el próximo fin de semana, con el objetivo de contener el coronavirus, la Alcaldía de Bogotá expidió un decreto con el cambio de algunas medidas anunciadas.



Entre esas, que no habrá ciclovía este domingo en Bogotá.



“Durante dos días consecutivos hemos tenido los niveles más altos de solicitudes de UCI de toda la pandemia. Por esta razón decidimos no habilitar la ciclovía durante la cuarentena que inicia hoy a medianoche. Se podrá hacer deporte individual por una hora diaria”, explicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.



