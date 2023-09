De acuerdo con el Panel de Opinión 2023, de Cifras y Conceptos, EL TIEMPO es el medio más consultado por los líderes de opinión en el país, tanto en su versión impresa como en web. Esta casa editorial lidera en las dos categorías de medios escritos en el país.

En cuanto a medios impresos, el 30 por ciento, de los líderes consultados leen EL TIEMPO, seguido por El Espectador con 25 por ciento y Semana con solo el 13 por ciento. El top cinco lo completa La República, El Colombiano y Portafolio con 5 por ciento. Este último medio también es de esta casa editorial.



En cuanto a medios digitales, este diario lidera con 17 por ciento de líderes encuestados. Los siguientes en el escalafón son El Espectador con 15 por ciento y Cambio con el 13 por ciento. En cuarto lugar figura semana con 12 por ciento y la Silla Vacía con 11 por ciento.



En medios radiales, los líderes de opinión escuchan en primer lugar la W Radio, con 27 por ciento; Caracol Radio, con 24 por ciento; Blu Radio, con 20 por ciento; La Fm, con 8 por ciento; y ka cadena básica de RCN, con 7 por ciento.

En televisión, el informativo más visto es Noticias Caracol con 32 por ciento. Luego viene Noticias 1 (16 por ciento), Noticias RCN (14 por ciento), CM& (13 por ciento) y Red+ Noticias (6 por ciento).



En cuanto a columnistas, dos de los cinco más leídos publican en las páginas de EL TIEMPO: Germán Vargas Lleras figura en el segundo lugar con 9 por ciento y María Isabel Rueda en quinto lugar con 4 por ciento. El ranking lo completan en primer lugar Daniel Coronell (20 por ciento), en tercer lugar Daniel Samper Ospina (7 por ciento) y en cuarto lugar María Jimena Duzán (6 por ciento).

Ficha técnica

Persona jurídica que la realiza: Cifras & Conceptos S.A.

Fuente de financiación: Recursos propios.

Margen de error: Por la naturaleza del diseño implementado la estimación del margen de error observado no aplica.

Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y ponderación: Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de marco de listas.

Ámbito geográfico de estudio: El ámbito geográfico de estudio está limitado a la zona urbana de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Tamaño de la muestra: 1523 encuestas distribuidas en los departamentos del ámbito geográfico de estudio.

Universo de estudio: Está conformado por 5978 líderes de opinión, hombres y mujeres de 18 años y más, clasificados en 6 dominios de estudio (redes): políticos, medios de comunicación, académicos, sector privado, organizaciones sociales y líderes digitales.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica, presencial y vía internet con aplicación de cuestionario estructurado.

Periodo de recolección: Del 11 de mayo al 30 de julio de 2023

Temas a los que se refieren: Temas nacionales (calificación de ministerios, presidente de la República y desafíos). Medios de comunicación (impreso, radio, televisión, páginas web, podcast, columnistas, tuiteros y caricaturistas). Organizaciones y personajes (empresas, ONG, senadores y representantes a la cámara). Temas regionales (calificación gobernador y alcalde).

Preguntas del formulario:

Departamento de mayor influencia

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la situación del país en los siguientes aspectos.

¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones nacionales? Califique de 1 a 6, donde 1 es muy poca confianza y 6 es mucha confianza.

Evalúe la gestión de los siguientes ministerios (ministros) y departamentos administrativos (directores) durante el último año. Califique de 1 a 6, donde 1 es una calificación muy mala y 6 es una calificación muy buena.

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique el desempeño del señor presidente de la República (Gustavo Petro), durante el último año en las siguientes funciones.

En su criterio, ¿cuál será el desafío más importante para el país en el 2024 en cada uno de los siguientes temas?

¿Cuáles son los tres medios de comunicación que usted más consulta para mantenerse informado?

¿Cuáles son los/las tres columnistas que usted más lee?

¿Cuáles son los/las tres columnistas de su región que usted más lee? En temas políticos, económicos, sociales o ambientales

¿cuáles son sus tres tuiteros (as) preferidos (as)?

¿Cuáles son los tres caricaturistas políticos que usted más ve?

¿Cuáles son las tres empresas de Colombia que más admira?

¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que más admira?

¿Cuáles son los/los tres mejores senadores (as) de la última legislatura?

¿Cuáles son los/las tres mejores representantes a la cámara de la última legislatura?

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del actual gobernador de su departamento en los siguientes aspectos.

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del alcalde de la ciudad capital de su departamento, durante el último año, en los siguientes aspectos.

El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 Versión 2012.