EL TIEMPO es el medio escrito más leído por los líderes de opinión en Colombia, según Cifras y Conceptos. En el Panel de Opinión de 2023, esta casa editorial lidera como la más consultada tanto en su versión impresa como en web.



Entre los medios impresos, este diario encabeza con contundencia. El 30 por ciento de los líderes encuestados dijeron que la edición en papel de EL TIEMPO es la que más consulta.

El segundo lugar lo ocupa El Espectador, con un 25 por ciento, cinco puntos menos que el primero.



El tercer puesto del escalafón lo tiene Semana, con 13 por ciento. El cuarto lugar es La República y el quinto es El Colombiano –de Medellín–, ambos con cinco por ciento. En el sexto puesto, también con cinco por ciento, figura Portafolio, diario económico de esta casa editorial. En séptimo lugar está El País de Cali ( tres por ciento) y luego cierran los primeros diez La Patria, Vanguardia Liberal y El Heraldo, todos con dos por ciento.



En cuanto a medios digitales, este diario lidera con 17 por ciento de líderes encuestados. Los siguientes en el escalafón son El Espectador con 15 por ciento y Cambio con el 13 por ciento. En cuarto lugar está Semana con 12 por ciento y la Silla Vacía con 11 por ciento en el quinto puesto. El siguiente en el ranking es El País de España, con 5 por ciento.



Los primeros 10 puestos de páginas web son completados por La República, El Colombiano, Las Dos Orillas y lo cierra otro medio extranjero, The New York Time, todos ellos con un dos por ciento. Portafolio, que también hace parte de esta casa editorial se ubica en duodécimo lugar, también con dos por ciento. Esto significa que hay un empate entre seis medios que tienen los mismos niveles de consulta.

Además, este diario no sólo es el más leído, sino que sus columnistas están entre los más destacados en el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos: 9 de los 26 (34, 6 por ciento) escriben para estas páginas.



Germán Vargas Lleras, cuyo espacio está en la edición dominical, es el segundo columnista más destacado, con nueve por ciento. EL TIEMPO también cuenta en su edición de domingo con la pluma de María Isabel Rueda, que es la quinta columnista más destacada, con cuatro por ciento.



El otro opinador en el Top 10 de columnistas de esta casa editorial es el profesor Moisés Wasserman, ubicado en el puesto ocho y con un tres por ciento de menciones por los encuestados.

Los primeros 10 lugares tienen en primer puesto a Daniel Coronell (20 por ciento) y a Daniel Samper Ospina (siete por ciento), María Jimena Duzán (seis por ciento), y con tres por ciento Rodrigo Uprimny, Ana Bejarano y Salud Hernández.



Las otras seis plumas que son asiduas de la sección Opinión de este diario son Ricardo Silva, en el puesto 11; Thierry Ways, puesto 13; Mauricio Cárdenas, puesto 14; Mauricio Vargas, puesto 16; Juan Lozano, puesto 17; y Alfonso Gómez Méndez, puesto 23.



Un posicionamiento similar tuvieron los caricaturistas que publican en estas páginas: cuatro de los diecisiete mencionados en esta encuesta. El segundo en el ranking global es Vladdo, con 23 por ciento. Su popular viñeta Aleida sale todos los domingos.



En séptimo lugar está Beto Barreto, con dos por ciento. Luego le siguen Mil, que ocupó el décimo puesto, y Guerreros, que se ubicó en la decimoprimera posición.

Otros caricaturistas que aparecen en el sondeo son Matador, Osuna, Mheo, Bacteria, X-Tian, Diego García, Juan Carlos Homez, Nieves, Safady, Mico, Chocolo, Ari, y Elena Espinosa.

Otros medios

Además de las categorías en las que participa EL TIEMPO, Cifras y Conceptos indagó por el consumo de medios informativos de otros formatos.



En la radio, La W es la emisora que más consultan los líderes de opinión, con 27 por ciento y en el segundo puesto está Caracol Radio, con 24 por ciento, ambas son del grupo Prisa.



En el tercer lugar figura Blu Radio y es seguida por La FM y RCN Básica. Hay espacios informativos que hacen parte de una misma emisora pero fueron incluidos de forma individual. Son los casos de Hora 20 de Caracol Radio (sexto puesto), La Luciérnaga (octavo puesto) y Voces RCN ( undécimo puesto). Otras emisoras que figuran son Radio Nacional de Colombia (séptimo puesto), Javeriana Estéreo (noveno puesto), Radio Unal (décimo puesto) y Emisora del Atlántico (duodécimo puesto).



En televisión, los líderes encuestados señalaron a Noticias Caracol como el informativo más visto, con 32 por ciento. A este le sigue Noticias 1, con 16 por ciento; Noticias RCN, con 14 por ciento; CM&, con 13 por ciento; y Red+ Noticias, 6 por ciento. Los siguientes puestos del listados fueron ocupados por RTVC, CNN, City Tv –canal de esta Casa Editorial–, Cable Noticias, TeleAntioquia, BBC, Canal Capital y TelePacífico.



También hubo espacio para preguntar por los podcast, formato en audio que ha tomado popularidad en los últimos años. En esta categoría, EL TIEMPO tuvo uno de sus productos en noveno lugar, El Café de hoy, con tres por ciento.



Otros podcast mencionados por los encuestados son A Fondo, de María Jimena Duzán; Huevos revueltos con política, de la Silla Vacía; El Reporte Coronell; Mis preguntas, de Roberto Pombo –exdirector de este diario–; El Hilo, de Radio Ambulante; el podcast de Diana Uribe; Presunto Podcast; Los Danieles; Tercera Vuelta; The Daily, de The New York Times; y el podcast de The Economist.



En cuanto a los tuiteros más consultados por los líderes de opinión, el primero es el presidente Gustavo Petro, con 12 por ciento. El resto del top cinco está compuesto por periodistas: Daniel Coronell (12 por ciento), Félix de Bedout (nueve por ciento), Vicky Dávila (nueve por ciento) y Daniel Samper Ospina (siete por ciento).



Los siguientes tres ubicados en el listado vuelven a ser líderes políticos: Álvaro Uribe Vélez (cuatro por ciento), Alejandro Gaviria y Gustavo Bolívar (tres por ciento cada uno). La lista de los 10 primeros la cierran César Caballero –director de Cifras y Conceptos– y Roberto Ángulo, ambos con dos por ciento.

Éxito en el mundo digital



EL TIEMPO no solo es el medio escrito de mayor consulta entre los líderes de opinión, su versión digital es una de las más leídas en el país, de acuerdo a los rankings mensuales de Comscore, empresa dedicada a la auditoría de medios digitales.



Según la mas reciente medición de la firma, publicada a finales de agosto, ELTIEMPO.COM se erige como el medio digital con mayor cantidad de páginas vistas del país. Un indicador que da muestra de la preferencia y fidelidad de los colombianos por la propuesta periodística de esta casa.



Durante el mes de julio, ELTIEMPO.COM registró un total de 68.779.000 páginas vistas en la categoría multiplataforma. En este mismo indicador, la página de Semana.com se ubica en el segundo lugar con 64.563.000 páginas vistas, seguido por Pulzo.com con 41.192.000, tomado el tercer lugar.



Del mismo modo, ELTIEMPO.COM, según datos de Comscore, se destaca como el portal de noticias que ha logrado el mayor número de páginas vistas por usuario, promediando 8,4 en el mes de julio, factor que le prodiga tener el liderazgo de preferencia informativa digital en Colombia.



Estas cifras de páginas vistas en las que lidera ELTIEMPO.COM, que representan la cantidad de enlaces visitados por los usuarios en el portal, resultan de vital importancia para la redacción multimedia, comprometida a diario con llevar información objetiva, útil y analítica de la coyuntura nacional. También constituyen una métrica esencial para evaluar no sólo la relevancia del contenido, y del interés por las historias publicadas, sino por la pertinencia para marcas y anunciantes.

Ficha técnica

Persona jurídica que la realiza: Cifras & Conceptos S.A.

Fuente de financiación: Recursos propios.

Margen de error: Por la naturaleza del diseño implementado la estimación del margen de error observado no aplica.

Procedimiento utilizado para seleccionar las unidades y ponderación: Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo por cuotas, estratificado de marco de listas.

Ámbito geográfico de estudio: El ámbito geográfico de estudio está limitado a la zona urbana de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.

Tamaño de la muestra: 1523 encuestas distribuidas en los departamentos del ámbito geográfico de estudio.

Universo de estudio: Está conformado por 5978 líderes de opinión, hombres y mujeres de 18 años y más, clasificados en 6 dominios de estudio (redes): políticos, medios de comunicación, académicos, sector privado, organizaciones sociales y líderes digitales.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica, presencial y vía internet con aplicación de cuestionario estructurado.

Periodo de recolección: Del 11 de mayo al 30 de julio de 2023

Temas a los que se refieren: Temas nacionales (calificación de ministerios, presidente de la República y desafíos). Medios de comunicación (impreso, radio, televisión, páginas web, podcast, columnistas, tuiteros y caricaturistas). Organizaciones y personajes (empresas, ONG, senadores y representantes a la cámara). Temas regionales (calificación gobernador y alcalde).

Preguntas del formulario:

Departamento de mayor influencia

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la situación del país en los siguientes aspectos.

¿Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones nacionales? Califique de 1 a 6, donde 1 es muy poca confianza y 6 es mucha confianza.

Evalúe la gestión de los siguientes ministerios (ministros) y departamentos administrativos (directores) durante el último año. Califique de 1 a 6, donde 1 es una calificación muy mala y 6 es una calificación muy buena.

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique el desempeño del señor presidente de la República (Gustavo Petro), durante el último año en las siguientes funciones.

En su criterio, ¿cuál será el desafío más importante para el país en el 2024 en cada uno de los siguientes temas?

¿Cuáles son los tres medios de comunicación que usted más consulta para mantenerse informado?

¿Cuáles son los/las tres columnistas que usted más lee?

¿Cuáles son los/las tres columnistas de su región que usted más lee? En temas políticos, económicos, sociales o ambientales

¿cuáles son sus tres tuiteros (as) preferidos (as)?

¿Cuáles son los tres caricaturistas políticos que usted más ve?

¿Cuáles son las tres empresas de Colombia que más admira?

¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil que más admira?

¿Cuáles son los/los tres mejores senadores (as) de la última legislatura?

¿Cuáles son los/las tres mejores representantes a la cámara de la última legislatura?

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del actual gobernador de su departamento en los siguientes aspectos.

Utilizando una escala de 1 a 6, donde 1 es muy malo y 6 es muy bueno, califique la gestión del alcalde de la ciudad capital de su departamento, durante el último año, en los siguientes aspectos.

El presente proyecto se ha realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 Versión 2012.

