'El único responsable de lo que suceda en el paro es Petro'

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, responsabilizó al senador de la Colombia Humana y aspirante presidencial Gustavo Petro "de lo que pueda suceder" en el paro nacional de este miércoles.

En un video argumentó que este no es un tiempo para marchas pues el país "vive hoy su peor momento desde que comenzó la pandemia, pues las UCI están llenas y el sistema de salud colapsado".



Tras ello agregó que "justo en ese momento aparece Gustavo Petro incitando a que la gente salga a las calles, y solo por satisfacer un deseo personal político y pone en riesgo a toda la ciudadanía. Eso no puede llamarse de otra forma sino indolencia e irresponsabilidad".

El único responsable de lo que pueda suceder mañana en nuestro País 🇨🇴 es @petrogustavo .

Demuestra una vez más que no le importa el bienestar de la gente, sino más bien un interés político particular.



Indolente e irresponsable!



Cuidémonos por favor. pic.twitter.com/8W32In9tIQ — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 28, 2021

Gutiérrez agregó que en medio de la crisis económica, el llamado de Petro de parar las actividades genera más desempleo y hambre.



De este modo sentenció: "Petro sea responsable".



Finalmente señaló que hay que buscar consenso para encontrar la mejor reforma tributaria.

