‘Solo depositar la tarjeta cuenta como voto para el umbral’: Galindo

A solo cinco días de que se lleve a cabo la consulta popular anticorrupción, el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, habló con EL TIEMPO para solucionar dudas que tienen los votantes alrededor de cuál debe ser el umbral de participación y cómo se anula un voto.

¿Cuál es el umbral de participación?



Para entender lo del umbral de participación y la aprobación hay que mirar una norma, que es el artículo 41 de la Ley 1757. Ese es el que regula la aprobación de las consultas populares. La letra c de este artículo dice: “La decisión del pueblo será obligatoria en todo mecanismo de participación democrática cuando se cumplan los siguientes requisitos. Que la pregunta sometida al pueblo haya obtenido el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral.



Ahí están las dos condiciones. Primero, un umbral de participación de la tercera parte del censo electoral.



¿Entonces, cuáles votos cuentan en ese umbral?



Simplemente depositar en blanco la tarjeta o voto nulo o voto por el sí o voto por el no es participar.



Para determinar ese umbral de participación, en el fondo es verificar el número de tarjetas depositadas en las urnas el próximo 26 de agosto.



¿Pero ese umbral es por pregunta o por toda la consulta?



Es lo mismo. El umbral de participación se cuenta con las tarjetas, y las tarjetas son las mismas para las siete preguntas. Al momento del escrutinio, el escrutador tiene que verificar pregunta por pregunta.

Luego, una vez se llegue a los 12’140.342 se verifica si llegó a la mayoría, la mitad más un voto, que debe obtener la pregunta por los votos afirmativos.



Supongamos que pasa el umbral. Tocaría verificar después los votos válidos y excluir los no marcados y los nulos en cada pregunta.



¿Cómo se anula un voto?



Marcando las dos casillas o rayando los espacios de las dos casillas en forma atravesada. Por ejemplo, si alguien coge el esfero y anota de arriba abajo todas las casillas por el sí o todas las casillas por el no. Hay unas dudas que obviamente tendrá que resolver en su momento el jurado de votación. Nosotros ya tenemos un criterio, pero, pues, obviamente las autoridades electorales de ese día definen.

Díganos un ejemplo de cómo se anularía...



Por ejemplo, si en una tarjeta electoral se hace una equis de arriba abajo sobre todas las preguntas. Allí podrá suceder que la raya no pase ni por el sí ni por el no al mismo tiempo. Habrá sitios donde no toca ni el sí ni el no.



Entonces, eso puede ser un voto no marcado. La intención del votante fue no votar o anular su voto, pero como tienen diferentes casillas, puede que hayan sido rayadas dos o una o cero. Así habría que entender los votos. Si se marcan las dos casillas, es nulo. Si no es ninguna, es no marcado.

