'El presidente ya no quiere gobernar': Alejandro Gaviria tras señalamientos de Gustavo Petro

Durante la mañana de este viernes 22 de marzo, el exminsitro de Educación, Alejandro Gaviria, ha respondido a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro este jueves, en los que aseguró que el exjefe de esa cartera había salido del gabinete por defender el negocio de las EPS.

En las declaraciones entregadas por el jefe de Gobierno desde Sucre se señala que a Gaviria se le encargó el ministerio con más presupuesto, pero que dejó perder un billón de pesos.

"Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargue del Ministerio Educación con el mayor presupuesto de nuestro Gobierno a hacer las universidades. En el primer año, dejó perder $1 billón y medio que iba a las universidades y lo dejó trasladar al Fomag, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi Gobierno, pero no lo dicen”, comentó el mandatario.

Al respecto, el exministro Gaviria comentó en Blu Radio que esas no fueron las razones de su salida del gabinete y que todo se dio tras una reunión en la que él y otros ministros le presentaron al presidente Petro unos reparos respecto a la reforma de la salud.

"No es cierto lo que dice (...) Lo que ocurrió al interior del Gobierno es que tuvimos una discusión donde varios ministros teníamos objeciones a la reforma de la salud. (...) Él interpreta esa carta y ese diálogo al interior del Gobierno como que le estaba cuidando el negocio a las EPS", comentó Gaviria.

En dicha entrevista, el académico manifestó que los puntos expuestos por los miembros del Gobierno que consideraban que no eran convenientes dentro de la reforma, aún no han sido solucionados.

Así mismo, Gaviria señaló que "el presidente ya no quiere gobernar. Lo que vamos a tener es una larga campaña, en la que el presidente va a usar una estrategia populista".

"Yo creí que esa promesa del acuerdo nacional se iba a cumplir. Él (el presidente Petro) habló de un acuerdo nacional, de un gabinete plural, de incluir otras fuerzas, de juntar las fuerzas liberales al progresismo, pero todo eso fracasó", puntualizó Gaviria.

