El 27 % de colombianos haría algo por hundir proyectos de ley: estudio

Usted, ¿qué hace cuando considera que un proyecto de ley que se tramita en el Congreso es injusto o perjudicial?



Tal como se ha evidenciado esta semana, algunos ciudadanos optan por salir a las calles a manifestarse y hacer movilizaciones en contra de proyectos de ley, en este caso, el de solidaridad sostenible o reforma tributaria.



Pero esa es solo una de las formas en las que las personas manifiestan su inconformidad.

Así lo evidencia un estudio de Change.org, la organización de campañas sociales más grande del mundo, y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) que le realizaron esta pregunta a 4.128 colombianos.



Los resultados arrojan que el 27 % de los encuestados considera que es probable o muy probable que intente hacer algo frente a un proyecto de ley que considera injusto o perjudicial; para el 67 % es poco o nada probable que intente hacer algo y el 6 % dijo que no sabía qué responder.



El 45 % estaría dispuesto a enviar un oficio o derecho de petición en contra de la iniciativa, el mismo porcentaje se manifestaría en redes sociales, el 39 % asistiría a una protesta o manifestación pública y el 9 % consultaría a los partidos políticos para pedir ayuda.



Los temas en los que los ciudadanos actualmente más firman peticiones, según otra encuesta a 1.041 ciudadanos entre los 18 y 65 años, habitantes de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, desde marzo de 2020 a la fecha, son: cuidado del medio ambiente (25%), protección a los animales (20%), justicia económica (18%), causas relacionadas con la salud (10%) y asuntos políticos (7%). Las demás se relacionan con campañas asociadas a corrupción, derechos de la mujer, niñez, desigualdad y justicia penal.



El 30 % de encuestados han sido voluntarios en pandemia

De acuerdo con el estudio, 6 de 10 personas han firmado una petición, 4 de cada 10 han participado en actividades o eventos por causas sociales, 3 de cada 10 han sido voluntarios y solo 2 de cada 10 han hecho una donación durante la pandemia.



El 11 % de los consultados han sido voluntarios en la pandemia a través de la Cruz Roja; el 6%, en Teletón y Unicef; el 5%, en Un techo para mi país y Solidaridad por Colombia; y el 4% en Greenpeace y la ONU.



No obstante, los datos reflejan que el 70 % de las personas, pese al impacto que ha generado la covid-19 en el país, no ha participado como voluntario en ninguna iniciativa o actividad social.



Por grupos de edad, los colombianos que más han sido voluntarios en el último año han sido los que tienen edades entre 30 y 39 años (51%), 18 a 29 años (31%) y 40 a 49 años (18%).



Por ciudades, Medellín lidera con la mayor cantidad de personas que han hecho actividades de voluntariado (37%), Bogotá (32%), Cali (17%) y Barranquilla (14%).



El informe también revela qué tanto han donado los ciudadanos en medio de la pandemia por covid–19.



En términos generales, quienes más han donado dinero en la pandemia son los ciudadanos que pertenecen al estrato 6 (34%) y le siguen las personas del estrato 2 (30%).



Tras ellos están los colombianos que viven en estrato 5 (14%), luego 4 (10%) y finalmente en 3 (12%), quienes también han realizado este tipo de ayudas sociales durante en el último año.



Las instituciones a través de las cuales se han realizado las donaciones son: Cruz Roja, 36%; Unicef, 16%; Solidaridad por Colombia, 11%; Teletón, 9%; y Un techo para mi país, 6%.



Pese a ello, el 72 % de los consultados, es decir, siete de cada diez, no ha hecho ninguna donación tras la llegada del virus al país.



Por edades, el informe señala que quienes más han donado dinero son los ciudadanos que tienen entre 40 y 49 años (31%), le siguen los de 18 a 29 años (29 %), 30 y 39 años (28 %) y de 50 a 65 (12 %).



Con relación a las ciudades donde más donaciones han hecho, se destacan Medellín (32 %), Bogotá (31 %), Barranquilla (28 %) y Cali (9 %).



Según el estudio, en la actualidad el 17 % de los ciudadanos continúan donando dinero; sin embargo, solo dos de cada diez lo realizan de manera permanente cada mes, los demás lo hacen de forma esporádica.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @LuisaMercadoD