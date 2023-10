El polémico Yahir Acuña marca el ritmo electoral en Sincelejo y Sucre 

“Queremos al negrito en la alcaldía”, es el mensaje que se ha vuelto común entre los sincelejanos. A poco más de una semana de ir a las urnas, dan por hecho que el próximo mandatario de la ciudad será Yahir Acuña y lo celebran. En una campaña en la que se ha notado el dinero a manos llenas de las principales candidaturas, el fervor popular por Acuña es más que notorio.



Las calles están llenas de publicidad con su rostro. Conocedores de la movida política local apuntan a que parte del éxito se debe a las grandes cantidades de recursos invertidos, que se han visto reflejados en regalos y en obras. Ahora último también hay señalamientos de posibles entregas irregulares de recursos.



La campaña de Acuña ha asfaltado tramos que nunca habían sido tenidos en cuentas por las alcaldías sincelejanas. Esto viene acompañado de vallas que cruzan las calles diciendo “Gracias, Yahir”. Además, en una tierra en la que el mototaxismo es una de las principales formas de transporte, les regaló cascos a los conductores informales. También cuenta otros que a través de mensajes les señalan la estación de servicio en la que pueden tanquear y todo corre por cuenta de Acuña.

La electa Milene Jarava es la esposa de Yahír Acuña. Foto: Instagram: @mile_jarava

Más allá de estos regalos, ahora último se han denunciado posibles entregas irregulares de dineros desde la campaña de Acuña. W Radio reveló videos en los que personas con camisetas de “100% Acuña” entregando dineros en efectivo en las calles. También hubo audios en los que Yahir Acuña hablaba de entrega de recursos monetarios a los diputados de Sucre.



“La plata que le entregaron a los diputados en diciembre del año pasado la entregué yo, que entregué mil barras y después en Semana Santa que entregué otros 1.000 los entregué yo, los puse yo”, se escucha en las grabaciones.



Ambas situaciones las englobó Acuña en “ataques sistemáticos” a su campaña. En el primer caso se defendió diciendo que son personas de otras campañas que toman las prendas de su esfuerzo electoral para grabar videos en los que se muestra una supuesta entrega irregular de dineros. Frente al audio en el que se le escucha hablando de la entrega de dineros, lo calificó de un montaje.



Más allá de estas polémicas, distintos sectores han prendido las alertas por las grandes cantidades de dinero que estaría manejando la campaña y que serían notorias. De acuerdo con Fundación Pares, “hay eventos masivos, repletos de publicidad, casi todo el mundo tiene camisetas, gorras y pancartas” y esto no corresponde con los números registrados en Cuentas Claras hasta el momento, donde solo se registran 290 millones de pesos de recursos usados.



Sin embargo, miembros de la política sincelejana apuntan a que el flujo de dineros no es solo de las toldas de Acuña. Las otras campañas que lideran en las intenciones de voto del departamento tienen un amplio gasto. Incluso, algunos que hablaron con EL TIEMPO dijeron que tuvieron que deponer sus aspiraciones ya que nos les da “el bolsillo” para competir con el nivel de recursos que se deben invertir.



Por eso señalan que lo de Acuña no solo se debe al dinero que maneja. “Yahir Acuña es un fenómeno interesante porque se lleva bien con todo el mundo. Acuña tiene un carisma y oratoria notoria. Una capacidad de sacar los trapitos al sol de los otros muy grande. Tiene adeptos en las clases populares, sin importar las investigaciones”, dijo uno de los consultados.



Y no solo destacan el “carisma” del candidato del Partido de la U sino que al mismo tiempo señalan sus orígenes humildes y sus inclinaciones políticas desde la universidad, pues recuerdan que en su tiempo en la academia se destacó por ser representante de los estudiantes en la Universidad de Sucre. Luego saltó al concejo de Sincelejo, a la asamblea de Sucre y llegó a la Cámara de Representantes en 2010 por la curul de negritudes.



Lo que poco dicen es que ese camino vino pavimentado de dos vínculos polémicos. En primer lugar, en sus comienzos fue muy cercano a Salvador Arana, exgobernador y exembajador condenado a 40 años de prisión por el homicidio del exalcalde del Roble, Eudaldo León Díaz, y por sus vínculos con el paramilitarismo. De acuerdo con lo dicho en la región, fue el primer impulsor de la carrera política de Acuña.



En segundo lugar está las relaciones con el grupo político de la empresaria del chance Enilce López, más conocida como La Gata y que está condenada por sus nexos con el paramilitarismo. Yahir Acuña fue muy cercano a Jorge Luis Alfonso, hijo de la condenada y quien ha sido procesado por homicidio. Incluso sonó para aspirar por el PIN, la colectividad que siempre avaló a los hijos de López.

La zootecnista Milene Jarava Díaz, esposa de Yahír Acuña, busca llegar al Congreso. Foto: Cortesía 'El Heraldo'



También se ha hablado de vínculos de Acuña con otro político cuestionado, Juan Carlos Martínez, más conocido como el ‘Negro’ Martínez y quien fue condenado por relaciones con las autodefensas. Más allá de las relaciones polémicas, Acuña terminó siendo una pieza importante en la Unidad Nacional construida en el gobierno de Juan Manuel Santos.



Aunque su nombre era polémico y pocos querían ser asociados con Acuña, su capital político fue importante en la aceitada maquinaria de esa administración en el Congreso. En 2014 volvió a lanzarse, esta vez por el Partido Opción Ciudadana, fundado por Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, otro vinculado con la parapolítica. Sin embargo en 2015 renunció para lanzarse a la gobernación de su departamento, Sucre.



No obstante, al final u candidatura fue en cuerpo ajeno, con su esposa, la actual representante Milene Jarava. Fueron derrotados en 2016 y el partido desapareció poco después. Lo volvió a intentar en 2019, esta vez Acuña sí apareció en los tarjetones pero fue derrotado por Héctor Olimpo Espinosa. Esto lo hizo acreedor de una curul en la asamblea sucreña. Su paso por el cabildo departamental le sirvió como antesala para su campaña a la alcaldía sincelejana.



Aunque derrotado en dos ocasiones, el capital político que ha logrado en el departamento le sirvió para llevar a la Cámara a Milene Jaraba. Incluso, esto los ha llevado a abrirse paso en el Partido de la U, colectividad en la que encontraron refugio sus afines cuando desapareció Opción Ciudadana.



Precisamente han avanzado ampliamente en la colectividad, tanto que el secretario general de la colectividad es de su línea, se trata de Jorge Luis Jaraba Díaz. Es el cuñado de Acuña y cuando se le cuestiona por el aval al polémico candidato la respuesta genérica que da es que “el partido atendiendo los estatutos y revisado las hoja de vida de los candidatos, observa que no presentan ninguna inhabilidad ni constitucional, ni legal, ni estatutaria para ser avalados”.

Una disputa entre cuestionados

Los conocedores de la movida política sucreña y sincelejana apuntan a que las elecciones del 29 de octubre se resumen en un choque entre dos fuerzas políticas de amplio peso: Yahir Acuña contra Mario Fernández Alcocer. El uno va por la alcaldía de Sincelejo y el segundo por la gobernación de Sucre.



Aunque en escenarios distintos, expresan que la contienda se resume en estas dos figuras polémicas. Fernández Alcocer apoya al segundo en las encuestas de Sincelejo, Diego Mercado, mientras que Acuña apoya a la que figura de primeras para la gobernación, Lucy García, de la cuerda de Héctor Olimpo Espinosa.



En este sentido apuntan que la victoria de García pasa por Acuña, pues será en Sincelejo donde se definirá la gobernación. En cambio, de lo que pueda hacer Mario Fernández dependerá la candidatura de Mercado, dado que la capital de Sucre ha sido históricamente feudo de Fernández Alcocer.



En esta línea señalan que en ambos casos se ve un choque de trayectorias políticas cuestionadas, pero que pareciera poco importarles a los sucreños. Por un lado, Fernández Alcocer ha tenido procesos ante la Corte Suprema, uno de ellos por supuestos vínculos con el paramilitarismo, aunque archivado. Por el otro está Acuña, con varios escándalos encima.



No solo tiene varios procesos en la Corte Suprema, uno de ellos se reactivó a comienzo de 2023 y se da en el marco de la parapolítica. Además, ha figurado en escándalos como el transporte de 500 millones de pesos en efectivo a dos días de las elecciones regionales de 2015. Sin embargo, este se defendió diciendo que se trataba el dinero de la venta de un bien de finca raíz.



A pesar de los procesos y escándalos de ambos, algunos de los expertos en la movida política de Sucre llamaron la atención y cuestionaron que esto no afecte las trayectorias políticas de los opcionados e incluso no le importe a la mayoría de electores. “Tienen varias elecciones encima y los cuestionamientos quedan en el olvido. Los rumores judiciales que no cambian la lógica de la elección”, declaran.