El polémico trino del ritual satánico que resultó ser una obra de arte

Toda un polémica se formó en las redes sociales por cuenta de unas imágenes de un performance que se realizó en un parque de Medellín y que fue confundido por algunos con un ritual satánico.

La controversia se formó cuando algunos tuiteros, como el dirigente ganadero José Félix Lafaurie, publicaron algunas fotos de la obra de arte que se realizó frente a una iglesia de la capital paisa.

En el mensaje que puso Lafaurie, por ejemplo, se lee que "un grupo de encapuchados estuvieron haciendo rituales satanicos" frente a una iglesia de El Poblado y que "el número 13 simboliza rebelión/rebeldía".



"Hay que orar por Colombia!! Y rechazar aquellos que pretenden destruirla", escribió el líder ganadero.

Anoche al frente de la iglesia del Poblado (Medellín) un grupo de encapuchados estuvieron haciendo rituales satanicos, “13” días antes del paro. Coincidencia? El número 13 simboliza rebelión/rebeldía.



Hay que orar por Colombia!! Y rechazar aquellos que pretenden destruirla. pic.twitter.com/sEA9FrutHF — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 10, 2019

Sin embargo, el director de la curaduría del Museo de Antioquia, Carlos Uribe, aclaró que no se trató de un ritual satánico, sino de un performance.



"Lo que se estaba realizando era una actividad artística, acción 'performática', que tiene que ver con el proyecto 'Acciones abiertas en el espacio público', un proyecto de la Alcaldía de Medellín, con la Secretaría de Cultura y el Museo de Antioquia, que tiene que ver con Medellín a cielo abierto", le dijo Uribe al canal Telemedellín.



El funcionario del Museo de Antioquia agregó que aunque "la presentación tenía algunos contenidos que, de alguna manera, sirven de retórica de algunos de los ritos religiosos", no es "una cuestión que ofendiera directamente a la religión católica".

((Al aire)) #NoticiasTM En redes sociales se muestra un supuesto ritual satánico realizado en inmediaciones de la Catedral Metropolitana, los organizadores de la actividad aclaran de qué se trató. https://t.co/4KuegJdCvg pic.twitter.com/3Ao4o4BjDf — Telemedellín (@Telemedellin) November 10, 2019

Las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar. Algunos afirmaron que la obra se llamaba 'La peregrinación de la bestia' y que no era ningún ritual satánico. También que había sido frente a la Catedral Metropolitana y no en una iglesia de El Poblado.

Otros subieron videos bromeando con el incidente y no faltaron los que relacionaron a Lafaurie con algunos líderes del uribismo.



