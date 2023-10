El poderío de Carlos Caicedo en Magdalena: gobernación y alcaldía de Santa Marta

Las elecciones regionales de 2023 demostraron el poderío de Carlos Caicedo en el Magdalena. Con Fuerza Ciudadana, el ahora exgobernador puso un sucesor en el gobierno departamental, posiblemente logre la alcaldía de Santa Marta y son de las principales fuerzas en el concejo de la capital y en la asamblea.



(Puede ver: ¿El Gobierno sí ganó nueve gobernaciones como dijo el presidente Petro?)

Fuerza Ciudadana y su fundador se han ido posicionando paulatinamente como una de las fuerzas más importantes en el Magdalena. En esta ocasión Rafael Martínez sacó el 50,75 por ciento de los votos, unos 306.000, para convertirse en el sucesor de Carlos Caicedo. Su inmediata perseguidora, Mallath Paola Martínez apenas tuvo el 17,02 por ciento de la votación.



En cuanto a Santa Marta, en el preconteo quedó de líder Jorge Luis Agudelo, candidato de Fuerza Ciudadana. Este triunfo tiene dos particularidades. La primera es que en menos de un mes logró posicionarse a pesar de que la aspiración estuvo en duda hasta la última semana de la contienda. A Patricia Caicedo, la candidata original de la colectividad de izquierda, le revocaron la inscripción y luego de una ardua lucha legal dejaron inscribir a Agudelo, que no había participado del proselitismo y no tenía mucho reconocimiento en la capital magdalenense.

Facebook Twitter Linkedin

Caicedo y Fuerza Ciudadana. Foto: Archivo particular



Por otro lado, está el tema de lo ajustado del resultado del preconteo. Entre Agudelo y el segundo, Carlos Alberto Pinedo, hay poco más de 280 votos de diferencia, menos de 0,13 puntos de distancia entre ambos. Es tan poco lo que hay entre uno y otro que Pinedo no aceptó la derrota y hasta habló de posible “robo”.



(También: ‘Voto-finish’ en Santa Marta: caicedismo gana alcaldía por 284 votos)





“Mi querida Santa Marta hemos sido objeto del más vil robo y atentado que se le puede hacer a la democracia, ya recibimos informe de nuestros testigos electorales y de nuestros jurados de votación. Hoy en Santa Marta se han robado las elecciones, hoy el candidato ganador se llama Carlos Pinedo Cuello, y no estoy hablando por hablar, es por eso que exijo que se cuenten voto a voto”, fue el mensaje del que resultó derrotado en el preconteo.



Y es que, con una distancia tan pequeña, será el escrutinio, que es la instancia oficial, la que defina de quién será la alcaldía de Santa Marta. Con un margen de menos de 300 votos, la pelea por los resultados de cada urna será hasta el final. En este caso, se le pondrá la lupa a cada voto anulado, que de acuerdo a la Registraduría superan los 3.500. Aunque inicialmente figura Agudelo como ganador, nada de esto es oficial y la situación puede cambiar con el análisis a detalle de los votos.



Sin embargo, pase lo que pase con los escrutinios, el resultado aún así es de destacar. Con una campaña de menos de un mes, con una figura de poco reconocimiento en la ciudad y con dudas de la candidatura hasta el miércoles antes de las elecciones, aún así este logró una votación muy similar a la de Carlos Pinedo, una figura que viene de Cambio Radical y que comenzó desde temprano la campaña, pues lo hizo a través de firmas. Ya en enero se veían vallas a favor del que por el momento está segundo en la contienda.



(Además: 'Coalición de Gobierno ganó en nueve departamentos': Presidente Petro tras elecciones)



Lo ocurrido en el Magdalena sería una muestra del poderío político que ha logrado Caicedo en los últimos años en su departamento. Para el analista y académico Jorge Iván Cuervo, los resultados son una muestra de que este logró consolidar un clan, con prácticas muy similares a los tradicionales, como los Char en Atlántico.



“Parece que, contrario a Daniel Quintero (exalcalde de Medellín), a Caicedo le funcionó su renuncia. Fuerza Ciudadana se está convirtiendo en un nuevo clan político en el Magdalena y está obteniendo éxitos con las mismas prácticas de los clanes tradicionales y el respaldo popular”, dijo el analista político.



En esa misma línea habló Yann Basset, docente de la Universidad del Rosario. Este calificó como “dominio impresionante”, lo que ha hecho Caicedo con lo que serían 12 años de dominio en Santa marta y ocho en Magdalena.



“En este sentido resaltó que incluso habiendo cambiado de candidato en medio de la carrera electoral podría estar ganando nuevamente la alcaldía de Santa Marta. “Una fuerza alternativa, al principio, está logrando lo que ha hecho la familia Char en el vecino Atlántico”. A esto Basset agregó: “Es una de las pocas fuerzas de izquierda que ha logrado esto en el país”.

El camino de Caicedo

Facebook Twitter Linkedin

El exgobernador Caicedo durante su intervención este domingo en Santa Marta. Foto: Fuerza Ciudadana

La carrera pública de Carlos Caicedo comenzó en 1997 cuando fue designado como rector de la Universidad del Magdalena. Antes de ello había militado en la UP y fue vocero de la Corriente de Renovación Socialista, facción del Eln, cuando esta dejó las armas en 1993.



En su paso como rector fue señalado por supuestos vínculos con el paramilitarismo, aunque por la vía judicial nunca se probó nada e incluso los casos fueron precluidos. Por otro lado, en 2005, tuvo choques con el entonces gobernador Trino Luna, que lo sacó del claustro por diferencias en temas de contratación. Incluso, Caicedo tuvo que enfrentar procesos judiciales por estos señalamientos.



En 2011 se lanzó por el Partido Liberal a la alcaldía de Santa marta y ganó. Sin embargo, este no era propiamente del partido rojo, sino que era fundador de su propio movimiento, Fuerza Ciudadana. A través de esta plataforma logró poner un sucesor en las elecciones de 2015, cuando ganó Rafael Martínez. La misma fórmula se repitió con Virna Johnson para las elecciones de 2019.



A través de este movimiento se postuló como precandidato presidencial en 2018. Apareció en los tarjetones disputando la candidatura a Gustavo Petro. Aunque derrotado de forma estruendosa, este resultado y el aval a Petro en dichos comicios fue usado como argumento para que en 2022 le otorgaran la personería jurídica a Fuerza Ciudadana.



(Además: Carlos Caicedo y su salida de la alcaldía para hacer campaña)



Aún como movimiento ciudadano, esta colectividad llevó a Carlos Caicedo a la gobernación en los comicios de 2019. En este cargo se mostró como contrario al gobierno Duque y hasta aseveró que hubo un bloqueo en la administración de Iván Duque para entregarle recursos.



Por otro lado, aunque afines ideológicamente, Caicedo y Gustavo Petro han tenido idas y venidas. Aparecieron en la misma consulta de 2018, pero en 2022, Caicedo se la jugó por una lista propia al Senado. Esta no logró el umbral mínimo para poner un candidato en el Legislativo y hubo reclamos debido a que eso le quitó votos al Pacto Histórico.



Por otro lado, a principio de 2023 había dudas de si el Pacto Histórico iba a presentarse con listas y candidatos propios en Magdalena, al final se plegaron a Fuerza Ciudadana. Además, cuando la colectividad recibió la personería, hubo dudas de si esta iba irse al gobierno y buscarían la independencia. Después de un duro debate interno, decidieron ser parte de los partidarios del Ejecutivo, aunque hasta el momento no han recibido ningún cargo en el gabinete.



Caicedo no terminó su periodo como gobernador. El 13 de octubre presentó renuncia a su cargo para poder hacer proselitismo político. Con la salida de su hermana de la contienda, vio amenazada la alcaldía de Santa Marta y dejó su cargo para poder hacer proselitismo político de frente.