El Partido Liberal, uno de los soportes de la coalición de Gobierno, está a punto de tomar una decisión trascendental que podría marcar el futuro de la reforma a la salud, proyecto bandera de la administración del expresidente Gustavo Petro: ¿Presentarán su propia iniciativa ante el Congreso o entregarán sus recomendaciones para alimentar la propuesta de autoría de la ministra Carolina Corcho?



En la colectividad hay consenso en que la última palabra la tendrá el expresidente César Gaviria Trujillo, director del partido y uno de los dirigentes políticos que más ha mostrado sus preocupaciones porque con la reforma del Gobierno se den pasos hacia atrás en el sistema de salud.

Gaviria hizo un análisis de la propuesta gubernamental. "Este proyecto de Ley no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria del sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación", afirmó.



Para Gaviria, además, hay problemas desde el mismo punto de partida en el Legislativo. "Dado que el Sistema de Salud es un instrumento para materializar el derecho fundamental, cualquier ajuste sustancial de este tiene implicaciones directas sobre la garantía de este derecho, por lo cual su trámite debe ser de carácter Estatutario", dice en abierta contradicción al presidente Petro que insistió en darle carácter ordinario al proyecto.



Considera que con la iniciativa "se debilita la rectoría del Ministerio de Salud con la creación del Consejo Nacional de Salud (y consejos territoriales) cuyas funciones no quedan claras frente a la conducción del sistema, pues lo posiciona como un 'codirector'".

El expresidente ha dicho que en caso de que el proyecto sea aprobado como está habría problemas financieros que se crearían a partir de su puesta en marcha y el aparato ideológico que vendría atado a su funcionamiento.



Gaviria, en un documento publicado en exclusiva por EL TIEMPO, dijo de los riesgos: "Parálisis en la conducción estratégica y táctica del sistema de salud; politización de las decisiones técnicas de salud; inestabilibilidad en la operación del sistema de salud; creación de un aparato burocrático con claras duplicidades en sus funciones que entorpecerá las decisiones; ineficiencias del estado y el sistema de salud, y costos administrativos redundantes".

Todo sistema de salud, sin importar su naturaleza Estatal o privada, debe contar con una estructura funcional que ejerza la gobernanza corporativa FACEBOOK

El expresidente recuerda que "todo sistema de salud, sin importar su naturaleza Estatal o privada, debe contar con una estructura funcional que ejerza la gobernanza corporativa sobre distintas áreas como el desarrollo del talento humano, la producción de servicios de salud, la calidad, las operaciones, la compra inteligente de servicios y tecnologías, la financiación y contabilidad, la preparación a emergencias y desastres, la investigación y desarrollo, entre otras".



Ante esto, el presidente Gustavo Petro invitó a los dirigentes de los tres partidos de la coalición no petristas. En Palacio, entonces, se reunieron con el primer mandatario Gaviria Trujillo los directores de los partidos Conservador, Efraín Cepeda y de La U, Dilian Francisca Toro.

César Gaviria y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Se acordó, entonces, que ellos harían sus aportes para enriquecer la propuesta del Gobierno. Cada colectividad realizó, por su parte, análisis que luego juntaron con la esperanza de que el Gobierno los incluya en el texto de la ministra Corcho.



En las últimas horas, se ha conocido que en el liberalismo hay quienes consideran que es mejor presentar su propio proyecto. Un hecho que era materia de discusión este viernes y que bien podría, de acuerdo a la ruta elegida, sentenciar el futuro de la reforma.

Para Gaviria es crucial una pronta respuesta. "Gobierno y Congreso deben darle pronto certidumbre al sistema de salud", dijo él al intervenir en un foro que organizó la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y Foros Ágora. "El proyecto hay que tramitarlo como ley estatutaria", añadió allí.



“Ya es posible dar una certidumbre, y el presidente ya es consciente de que el sistema de salud como estaba concebido si tiene ventajas y no puede desaparecer porque funciona. Se le pueden arreglar muchos de los problemas que tiene”, añadió.

"Hemos avanzado bastante con el presidente Petro en convencerlo de que lo mejor es un acuerdo. No estamos cerca, dada la dificultad que se tiene en aceptar el tema de gestión del riesgo que es una esencia del sistema, eso es un tropiezo bastante grande. De todas maneras, se ha logrado un clima de respeto, de entendimiento, de trabajar todos los días con los presidentes de los partidos y el Gobierno. Las charlas con el jefe del Estado han sido buenas y estamos trabajando en una dirección que a él le satisface", comentó.

"La ministra es un poco más complicada y como que no le asusta que uno le diga que el sistema se pueda colapsar si nos tomamos más tiempo", concluyó.



