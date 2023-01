En el Partido Liberal, que orienta el expresidente César Gaviria Trujillo, están inquietos por los alcances que pueda tener la reforma a la salud que presentará en esta legislatura el Gobierno Nacional. "No permitiremos que arrasen el sistema de salud", se lee en una imagen de una campaña de esta colectividad. "Lo fortaleceremos", asegura el mensaje.

EL TIEMPO conoció que varios parlamentarios están preocupados por los alcances de la propuesta de la ministra de Salud Carolina Corcho que puedan afectar el sistema. Sus preocupaciones son similares a sus colegas de la bancada del partido Conservador que en las últimas horas han advertido de que sea aprobado un proyecto que termine afectando el sistema.



Los anuncios del partido Liberal van en línea con otros sectores políticos que en las últimas horas han mostrado sus reparos a la propuesta del Gobierno Nacional.



La colectividad conservadora indicó en un comunicado que “convoca al Directorio Nacional y a su bancada en el Congreso a un encuentro para abordar de manera conjunta posiciones frente a las reformas que plantea el gobierno del presidente Gustavo Petro y lo que implicaría esto en el futuro del país”.



En este documento, dice en particular sobre la reforma a la salud que su “impacto es monumental para todos los colombianos, escucharemos de manera especial a los distintos actores del sistema, teniendo en cuenta la posición de gremios como Gestarsalud, que agrupa a las EPS del régimen subsidiado; Acemi, que representa a las EPS del régimen contributivo y prepagadas; Asocajas, que agremia a las cajas de compensación familiar que prestan servicios de salud; y por supuesto a los usuarios; así como a otras voces fundamentales en la discusión”.



Mientras que el partido de La U, también integrante de la coalición de gobierno, anunció: "El Sistema de Salud hay que fortalecerlo, no destruirlo. Es por eso que, frente al proyecto de Reforma del Gobierno, desde el Partido de la U trabajaremos activamente en el Congreso para apoyar todo lo que tenga que ver con mejorar el derecho al acceso a la salud de los ciudadanos, sobre todo, de los más vulnerables".



La reforma a la salud es una de las iniciativas que más controversia ha generado. Su texto fue presentado por la ministra Corcho a los demás miembros del gabinete en fin de semana que pasó en un consejo de ministros realizado en Villa de Leyva, Boyacá.



Allí se determinó que la reforma a la salud comenzará a ser debatida en las sesiones extraordinarias del Congreso, que se inician este 6 de febrero.



“El Gobierno Nacional definirá detalles y consensos para socializar el texto final con la ciudadanía y la comunidad médica y presentarlo ante el Congreso de la República en las sesiones extraordinarias”, dijo el Ejecutivo en un comunicado de balance sobre el encuentro, que se inició el sábado y culminó en la tarde del domingo.



En una entrevista de la periodista María Isabel Rueda, publicada en este diario este lunes, Paula Acosta, presidenta ejecutiva de Acemi, que agrupa a las diez principales EPS del país, dijo que falta que el país conozca el misterioso articulado de la reforma.



"Los anuncios que se han hecho durante la semana pasada indican la intención de transformar las EPS en IPS. Lo cual es una forma de decir que no participarán como aseguradoras dentro del sistema de salud. Habría una eliminación de los aseguradores privados, públicos y mixtos dentro del sistema de salud, planteando en cambio un modelo de aseguramiento social en el que el Estado será el único asegurador de la salud", dijo Acosta en su entrevista.



Así mismo, ha trascendido que en el gabinete también hay reparos al texto. "Seré fiel a lo que pienso, de alguna manera la peor traición en la vida es la traición a uno mismo. Voy a dar mis opiniones, obviamente con respeto, pero es un tema en el que lo que creo que tenemos que hacer es tener un consenso parcial, como todas las cosas en la vida, al interior del gabinete", dijo Alejandro Gaviria, titular de Educación y quien además fue ministro de Salud en la presidencia de Juan Manuel Santos.



Precisamente, el expresidente Santos en un texto que publicó EL TIEMPO subrayó que el sistema de salud en Colombia ya cuenta con un aseguramiento universal al tener una cobertura del 95%.



Por eso, pidió fortalecerlo y no afectarlo. Esta afirmación forma parte de un libro que será publicado durante el segundo semestre de este año por la editorial de la Universidad de Oxford. El texto se titulará La batalla contra la pobreza. Colombia: un caso de liderazgo.



POLÍTICA