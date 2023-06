Este jueves hubo polémica en las filas del Partido Conservador. A pesar de la orden de bancada de no asistir a la Comisión Séptima de Cámara, para evitar hacer quórum que destrabara el trámite de la reforma laboral, el representante Jorge Alexander Quevedo ocupó su curul y fue el causante de que hubiera debate en la célula legislativa.

Tras la determinación, el Partido Conservador desautorizó a Quevedo y luego se conoció una acción disciplinaria en la que se le quita la voz y el voto por 90 días, mientras se adelanta un proceso en su contra por presuntamente ir en contra de la ley de bancadas y las determinaciones del partido.



(Puede ver: ¿Quién es Alexander Quevedo? El congresista conservador que firmó reforma laboral)



La acción disciplinaria dejó varias dudas, pues, hace poco más de un mes, la veedora del Partido Conservador, María Eugenia Correa, ya había emitido una orden de suspender la voz y el voto del representante Quevedo por haber firmado la ponencia mayoritaria de la reforma laboral. La noticia de este jueves fue tomada como una segunda sanción en contra de Quevedo: esta vez por su desobediencia a una orden de bancada.



Pero, no es así. A pesar de que la acción disciplinaria se conoció algunas horas después de la desobediencia del representante a la orden de bancada de no asistir a la sesión de este jueves, la sanción preventiva realmente es producto de la firma de la ponencia.



El documento que se conoció este jueves, realmente se remonta a la determinación anunciada el 19 de mayo, cuando la Comisión Séptima estaba en plena votación de la reforma de la salud. Ese día se conoció que Quevedo sería suspendido por firmar la ponencia de reforma laboral e ir en contra de los pronunciamientos de su partido en contra del proyecto. Aunque la suspensión preventiva había sido emitida ese día. Solo quedó en firme hasta este jueves, 15 de junio, casi un mes después.

Facebook Twitter Linkedin

Este jueves se destrabo el trámite de la reforma laboral en la Comisión Séptima de Cámara. El representante Alexander Quevedo ayudó a completar el quórum. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

La razón de la demora es que Quevedo presentó varios recursos para impedir que la acción disciplinaria quedara en firme. El representante radicó un recurso de reposición ante toda la veeduría del Partido Conservador para que se le retirara la sanción preventiva y una tutela. Además, solicitó ante el directorio conservador que no se le suspendiera.



(Además: 'Es una persecución peligrosa': habla el congresista conservador que sería suspendido)



Ninguno de los recursos prosperó. La última acción que se estaba tramitando fue el de la tutela. En el texto de la tutela, el representante conservador aseguró que la veeduría la estaba violando su derecho a la defensa y al debido proceso al emitir la suspensión preventiva antes de que se diera el proceso disciplinario.



No obstante, el juez que conoció el recurso lo desestimó, pues señaló que Quevedo no había agotado los recursos que contempla el Código de Ética de los conservadores para recurrir a su suspensión. Tras dejarse en firme el pronunciamiento de que no se admitía la tutela, la veedora procedió a notificar la suspensión.



Es por eso que solo hasta este jueves, 15 de junio, se notificó a la secretaría general de la Cámara de Representantes la suspensión por 90 días, prorrogables por 90 días más, en contra del representante Alexander Quevedo. Aunque coincidió en el tiempo, la determinación no tiene que ver con lo ocurrido en la sesión de la reforma laboral, en la que el representante fue crucial para completar el quórum.



(Además: Suspenden temporalmente a representante conservador que firmó ponencia laboral



No obstante, desde la veeduría se anunció que lo ocurrido en el debate de la reforma laboral será acumulado e incluido en el proceso en contra del representante por supuestamente ir en contra de las posiciones del partido.