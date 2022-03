El Partido Comunes, que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, organización insurgente que firmó un Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, obtuvo unos gélidos resultados en las elecciones del domingo pasado. Solo alcanzó los 50.000 votos.



Pese a su escasa votación, Comunes mantendrá cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, garantizados por la firma de la negociación para los periodos legislativos 2018-2022 y 2022-2026.



Mientras que la Registraduría divulga los resultados oficiales, por lo conocido hasta ahora muestra un evidente divorcio entre el electorado y esta fuerza política.



Para el partido ha sido muy difícil revertir en la opinión pública la estigmatización. En el debate de EL TIEMPO y Semana, por ejemplo, la candidata Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno) utilizó como ataque contra Gustavo Petro (Pacto Histórico) el hecho de que, según ella, hiciera alianzas con quienes fueron “los secuestradores” de personas como ella. Petro la cuestionó: “¿cuál es la persona secuestradora de ti que está en mi campaña?”, a lo que la candidata le respondió que “los Comunes”, refiriéndose al partido de las extintas Farc.



“Los Comunes no están conmigo. Los Comunes acaban de hacer una elección independiente al Pacto Histórico. No me calumnie. La calumnia aquí no cabe”, le dijo él.



Asimismo, desde el partido Centro Democrático en la campaña se usaron los rostros de algunos de sus dirigentes para asociarlos con criminales. Los analistas se preguntan: ¿para qué, entonces, firmaron un acuerdo de paz si no es para valorar el hecho de haber dejado las armas en lugar y ahora confrontarlos por sus ideas que ofrecen para el país?



Mientras esta discusión continúan, en cifras los resultados para ellos son desalentadores.



Con el 95 % de las mesas escrutadas, Comunes obtenía 29.620 votos para el Senado, equivalentes al 0,19 % del total, y 20.501 para la Cámara (0,13 %). Esa votación de 50.121 papeletas es inferior a los poco más de 85.000 sufragios que la antigua guerrilla obtuvo en las elecciones de hace cuatro años, cuando hizo su estreno en la política.



En ese sentido, el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, expresó que los resultados de las urnas "si bien no ilustra su verdadero caudal electoral, sí dignifica la justa lucha que hemos dado por la paz con justicia social".

Aplaudo la votación del Partido Comunes, nacido de los Acuerdo de Paz. Si bien no ilustra su verdadero caudal electoral, sí dignifica la justa lucha que hemos dado por la paz con justicia social.



Pero ¿por qué Comunes no ha logrado conectarse con los electores? En esencia la colectividad mantiene un distanciamiento que ha sido analizado en profundidad por EL TIEMPO.



“Uno pensaba que no iba a ser fácil, pero nunca creía que iba a ser tan complejo”, le dijo Londoño, a este diario para describir lo que han sido para ellos estos cinco años en la política, terreno en donde ahora se enfrentan los excombatientes de las Farc.



El tema del nombre fue uno de los primeros que sembró dudas dentro de la opinión pública, ya que muchos sectores no comprendieron que la exguerrilla quisiera seguir con la denominación que tanto dolor causa entre varios colombianos víctimas del conflicto armado: Farc.



Eso creó de entrada unas dudas con la gente. En su momento, Londoño analizó la situación con unas palabras que con los resultados del domingo vuelven a cobrar vigencia.

Según él, “nos faltaba saber mucho, mucho. Uno hablaba de las elecciones y otros temas y las posiciones que teníamos. Incluso, en la última etapa llamábamos a la abstención electoral y ahora, cuando uno se mete en ese mundo, ve lo complejo que es”.



Y una muestra de esto es el poco brillo que ha tenido el Partido Comunes en el Congreso, pese a tener aseguradas diez curules –cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes- hasta el 2026, año en el que deberá competir en igualdad de condiciones a los demás.



De acuerdo a lo pactado, los escaños se le deberán otorgar al Partido Comunes así no alcance los votos necesarios para estar en el Congreso durante dos periodos constitucionales: 2018-2022 y 2022-2026.



Después de esto podrán competir en las elecciones legislativas, pero tendrán que alcanzar el umbral mínimo para tener presencia en el Capitolio, es decir, el tres por ciento de la votación.



A pesar de tener esa garantía es muy posible que los electores hayan visto unas lánguidas propuestas en su trabajo legislativo que naturalmente impacta a la hora de presentarse a las urnas.



En efecto, en cuanto a debates de control político, la otra actividad prioritaria del Congreso, los impulsados por el Partido Comunes no han tenido el impacto esperado por ellos y que sí han logrado otros ejercicios de esta naturaleza.



Además, que durante su primer periodo, el protagonista en el hemiciclo fue ‘Jesús Santrich’, quien antes de abandonar el proceso de paz y regresar a las armas, ocupó una curul a nombre del Partido Comunes, en la Cámara de Representantes.



La presencia de Santrich en el Capitolio fue uno de los hechos más rechazados en tiempos recientes en el Congreso y en el cual se unieron todas las fuerzas políticas –incluso de oposición al Gobierno Nacional-, en una sesión en la que el guerrillero recibió recriminaciones y reclamos de diferentes sectores. Él volvió a tomar el camino de las armas y fue asesinado hace un tiempo. Es difícil para los electores separar estos hechos con quienes realmente tienen voluntad de paz.

Las divisiones internas

Otro de los elementos, analizó en su momento EL TIEMPO, que ha jugado en contra del Partido Comunes en sus cinco años haciendo política han sido las constantes divisiones por las que ha atravesado, las cuales han enfrentado a diferentes sectores de la colectividad con su actual dirigencia.



Primero fue un grupo en el que uno de sus líderes más visibles es Andrés París, exlíder de las Farc, y después fue la petición de escisión de otro sector encabezado por los senadores Victoria Sandino y Benkos Biohó.



En ambos casos ha habido críticas a los actuales dirigentes, entre ellos Londoño, quien tiene una explicación para este ‘barrigazo’ que ha tenido el Partido Comunes en sus cinco años de ejercicio político.



Para él, uno de los factores que ha influido la “falta de la implementación” del acuerdo de paz, lo que ha hecho que, para el jefe de la colectividad, se mantenga “la estigmatización”, el cual “es un elemento difícil y complejo de superar, después de toda la historia que tenemos”.



Varios observadores coinciden en que la estigmatización que todavía existe en ciertas capas de la opinión pública es un elemento decisivo para el poco brillo que ha tenido el Partido Comunes, pero también hay otra razón que también admitió el mismo Londoño: la falta de preparación de los excombatientes para los retos políticos que les esperaban.



Una prueba de esto parecería ser la baja votación que el Partido Comunes ha obtenido en las elecciones: en las legislativas del 2018 sacó 52.532 apoyos al Senado, según la Registraduría Nacional, y en las regionales de 2019 eligió un alcalde, Julián Conrado, en el municipio de Turbaco (Bolívar).



Hoy pese a su exigua votación, Comunes mantendrá cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Las preguntas son: ¿Podrán conservar estas curules en 2026, cuando compitan en igualdad de condiciones con las demás fuerzas políticas? ¿Van a desaparecer del Legislativo por no superar el umbral del 3 %?



Solo Comunes con su trabajo Legislativo y su capacidad para mostrar un mejor desempeño en el escenario legal decidirán su futuro.



"Agradecemos infinitamente su apoyo en la contienda electoral. Nuestros esfuerzos seguirán concentrados en la construcción de paz, equidad y justicia social para Colombia", dijo, por ahora, Pablo Catatumbo, uno de los cinco senadores que tendrá Comunes en la próxima legislatura.

