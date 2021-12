El papel que jugarán en la contienda del 2022 los partidos 'resucitados' 

Un fallo de la Corte Constitucional le abrió la puerta al Nuevo Liberalismo, el partido que en su momento tuvo el asesinado Luis Carlos Galán, para que pueda tener candidatos en las elecciones del próximo año.



Pero ese mismo fallo también acaba de permitir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) les otorgue la personería jurídica al partido Verde Oxígeno y a Salvación Nacional.



Eso significa que hoy hay tres nuevos jugadores para las elecciones del 2022.

En su fallo, la Corte Constitucional determinó que el Nuevo Liberalismo tenía derecho a la personería jurídica en la medida de que a los líderes de esa colectividad se les cerró el camino, de manera violenta, para seguir participando en política.



En consideración del CNE, tanto en el caso del secuestro de Ingrid Betancourt como en el asesinado de Álvaro Gómez “se presentaron hechos de violencia a causa del conflicto armado” que imposibilitaron que estos movimientos pudieran seguir el camino político.



Este reconocimiento jurídico implica que el Partido Verde Oxígeno y el Movimiento de Salvación Nacional podrán avalar candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.



Pero ¿qué tantas opciones tienen esto partidos? ¿a qué van a aspirar?



Por los lados del nuevo liberalismo tiene como candidato presidencial al exsenador Juan Manuel Galán, quien hoy hace parte de la Coalición Centro Esperanza, en la que también están como aspirantes Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Fernando Cristo.



En lo que tiene que ver con el Congreso, el Nuevo Liberalismo aspira a tener su propia lista, para lo cual está revisando los nombres de los aspirantes que tendrá.



Mientras tanto, el Verde Oxígeno tiene como su apuesta principal a Ingrid Betancourt. Lo que ella había dicho en la Coalición Centro Esperanza es que por el momento no piensa ser candidata presidencial.



Pero este miércoles, cuando se le preguntó por su eventual aspiración presidencial dijo: “No puedo decir que no lo estoy considerando”.



“No me quiero desviar en el propósito. Yo creo que cada uno de nosotros siente en su corazón cuál es su sitio y dónde puede ayudar más y mejor”, agregó.

Claro ese partido también tiene la intención de avalar, en el marco de la coalición, la aspiración presidencial del exgobernador Carlos Amaya.



En lo que tiene que ver con listas a Congreso, formalmente no se ha planteado nada, La Coalición quiere tener una lista única a Senado.

Qué están pensando en Salvación Nacional

Enrique Gómez, será el candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional. Él asegura que se encuentran en el proceso de conformación de las listas, las cuales están muy avanzadas en la Cámara en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, con perfiles como Carolina Restrepo.



En lo que tiene que ver con el Senado dijo que se tienen nombres como José Miguel Santamaría, Lida Salazar, Ángela Vélez, María Elisa Uribe y Omar Mejía.



"Tenemos plazo hasta el 13 de diciembre para dar a conocer las listas. Estamos trabajando a marchas forzadas para lograrlo", aseguró Gómez, quien también dijo que hará una campaña a la presidencia con base en las ideas y propuestas que dejó Álvaro Gómez.



"Pensamos mantenernos hasta la primera vuelta con este ideario que se dirige a todas la ideologías y a todos los votantes con la preocupación por cambiar la forma de hacer política y la forma de manejar el Estado", afirmó.



