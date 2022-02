Gustavo Petro, aspirante a la Presidencia de Colombia, fue recibido este miércoles, cinco de la mañana hora del país, durante 45 minutos en la que conversaron de medio ambiente.

Petro se encontró con Su Santidad en una audiencia privada de la que hasta ahora no hay imágenes oficiales.



Se trata de un hecho inédito en la agenda del Sumo Pontífice porque el jerarca de la iglesia católica suele reunirse con mandatarios en ejercicio, no con candidatos a la presidencia.



Sin embargo, recibió al aspirante a la Presidencia en una charla de unos 45 minutos. En la que, además, de las preocupaciones de ambos por el futuro del planeta en materia del medio ambiente, hablaron de la importancia de la paz.



Fue una charla en la que, trascendió, no se hablaron de temas electorales.



Petro le llevó tres obsequios al Francisco: Una hamaca típica del caribe, tres discos de vinilo de música colombiana y tres libros de Colombia. Uno de ellos, Las razones de la guerra de Jorge Orlando Melo.



Tras la charla entre el Papa y el senador, entró Verónica Alcocer García, su esposa, quien tuvo la ocasión de saludarlo.



Se trata de una reunión de gran importancia para Petro en su camino de fortalecer su agenda internacional.



En la primera se encontró con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el pasado 10 de enero.



Esa reunión generó polémica en el país. De hecho, desde la bancada en el Congreso del Centro Democrático pidiendo a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, protestar por el encuentro.



¿Cómo logró Petro la reunión? Según trascendió, el líder de la Colombia Humana pidió la cita de manera natural y por los canales normales a través de Luis Mariano Montemayor, quien es el Nuncio Apostólico en Bogotá. Nacido en Argentina, el prelado de la Iglesia Católica es, además, un amigo personal de Su Santidad.



Ambos tienen una excelente relación personal y comparten las mismas inquietudes por la consolidación de la paz en Colombia.



De hecho, el Nuncio ha buscado los acercamientos, de manera muy discreta, entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln para que busquen una salida negociada a la confrontación armada.



El Papa, como se recordará, estuvo en Colombia dejando su mensaje de la enorme trascendencia de la firma del Acuerdo de Paz y, de hecho, en público, se mostró favorable a votar SÍ en el plebiscito.



¿Por qué y qué significa la reunión para ambos? Para el Papa, sencillamente, la ratificación de sus preocupaciones por la situación en Colombia.



Es un tema que a él personalmente lo desvela. De hecho, él sirvió de anfitrión a un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, para que cesaran las diferencias que los mantiene alejados.



También se ha informado que no solo recibirá, como en efecto lo hizo a Petro, sino que se encontrará con otros candidatos. De manera extraoficial, se ha dicho que en la agenda están el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; y el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.



Para Petro, sin duda, es un logro enorme porque amplía su credibilidad en los escenarios tanto interno como externos. Dentro del país, por el gran peso que tiene en muchos hogares la Iglesia Católica y, fuera porque sigue construyendo contactos de alto nivel.





