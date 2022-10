Con la mayor bancada en el Congreso y siendo partido de gobierno, los cinco partidos que conforman el Pacto Histórico empezaron a examinar y estudiar la propuesta del presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones regionales del 2023: constituir un partido único.



La idea de Petro es hacer algo similar a lo que hizo Pepe Mujica en Uruguay con el Frente Amplio, o Lula da Silva en Brasil con el Partido de los Trabajadores. Sin embargo, poner el primer ladrillo para esa construcción no pinta fácil, para algunos, mientras que para otros es posible, pero terminar la obra va a tomar más tiempo.



El senador Gustavo Bolívar, de Mais, le da la razón a Petro y es consciente de la urgencia de esa unión con los otros movimientos, el Polo Democrático, ADA, la UP y Colombia Humana, y afirma que al no tener una personería jurídica única para las regionales de octubre del 2023 los hace "muy vulnerables".



Ese es un problema, agrega, "ya que solo se podrían presentar candidatos en coalición a cargos uninominales (alcaldes y gobernadores), más no para los concejos municipales y asambleas departamentales".



Bolívar cree que hay partidos como el Polo que sí están dispuestos a dar ese paso, pero dice no saber qué piensen otros como Mais, que tienen una concepción indígena y formas diferentes de actuar.



Gustavo Bolívar durante la cumbre del Pacto Histórico en Santa Marta. Foto: Roger Urieles

" Desde hace días se decidió por unanimidad mantener el Pacto Histórico y caminar hacia el frente unificado." FACEBOOK

"Es un camino de exploración difícil, pero digamos que Petro tiene razón en eso, hay que hacerlo", afirma. Y más allá de la concepción ideológica, Bolívar ve otra dificultad: ¿están esos partidos dispuestos a renunciar a la financiación, a tener sus propios candidatos y a la posibilidad de entregar avales? "Ahí es donde viene el problema", admite el congresista.



El mismo presidente de la Cámara, David Racero, le dijo hace unos días a EL TIEMPO que si no se convierten en un partido único, "desaparecerá".



Jaime Dussán, secretario general del Polo, es más optimista, dice que hay que empezar a hacer el camino hacia lo que llama un ‘frente único’ y adelantó que desde hace días se decidió "por unanimidad mantener el Pacto Histórico y caminar hacia el frente unificado".



El excongresista reconoce que no será fácil, pero dice que ya hay una de hoja de ruta para encarar las elecciones del 2023. "Lo que pasa es que ya hemos tenido experiencias y construir un solo proyecto político así, que se decrete a partir de mañana que todos somos un solo proyecto político, es muy difícil (…) hoy no es fácil decirle a ninguno de los partidos disuélvase".

Para enfrentar el reto de las elecciones del 2023, Dussán comentó que los cinco partidos decidieron mantener el Pacto Histórico; buscar que el Pacto Histórico se amplíe con Fuerza Ciudadana, del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo; el Partido del Trabajo, Alternativa Democrática, el partido Verde y sectores liberales que encabezan Luis Fernando Velasco, Luis Eladio Pérez, y Fernando Vargas de Santander; y en general aglutinar otras corrientes.



"De ahí caminamos hacia la construcción del ‘frente único’, donde participan estos como núcleos motores, y al lado de ellos toda la fuerza ciudadana, la ciudadanía, la fuerza popular que llamamos nosotros; y esa experiencia la queremos llevar hasta las elecciones regionales del año entrante", explicó.



En la parte mecánica de esa gran coalición de fuerzas, Dussán sostiene que hay que recurrir a las consultas.



¿Y después del 2023? "Después de eso vamos hacia la construcción del frente único. Los partidos se van a mantener en un proceso de experiencia de cuatro años de la gobernabilidad del presidente Petro; y también como nos unificamos en las regiones mediante unas coaliciones muy amplias".



REDACCIÓN POLÍTICA

