El nuevo reclamo de Andrés Pastrana a la JEP por acciones contra Farc

Este lunes, en el marco del Diálogo de Liderazgo, un evento organizado por el Instituto Atlántico y la Universidad Francisco de Vitoria, el expresidente Andrés Pastrana lanzó nuevos reclamos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Se refirió a la carta que recibió en octubre pasado de la entonces presidenta de ese tribunal, Patricia Linares, y manifestó que esa misiva expone lo que él considera "el régimen legislativo de las varias competencia de la JEP", pues, según dijo, se argumentó que sus interrogantes "son procesos complejos que están en camino, o que se pondrán en camino, y que en cuanto a sanciones falta esperar hasta que algún día órganos competentes lleguen a fallos".

Y es que, a finales de septiembre pasado, el expresidente le envió una carta a Patricia Linares solicitando cuatro puntos, con base en acuerdos internacionales suscritos por Colombia con la Corte Penal Internacional, para responsabilizar a la extinta guerrilla de las Farc sobre los crímenes ocurridos en el marco del conflicto.



Uno de los puntos era precisamente "la exclusión de la JEP a todos los máximos responsables de las Farc que han faltado a la verdad en sus declaraciones ante ese organismo".



Cabe recordar que en diciembre, Pastrana le envió nuevamente una carta a ese tribunal, ahora en cabeza de Eduardo Cifuentes, pidiendo la aclaración sobre esos puntos, los cuales calificó de "la mayor gravedad". Advirtió que su petición de información "no fue respondida dentro de los términos legales".

En el evento de este lunes, el expresidente dijo que ahora que inicia el año 2021 "ha llegado el momento de hacer un balance de la implementación de los acuerdos de La Habana" y señaló que, para él, las bases o parámetros fundamentales de los Acuerdos de Paz (verdad, justicia, reparación y no repetición) no se han cumplido.



"Si ellos, la Farc, fueron ante un Tribunal de la Justicia y faltaron a la verdad, deberían pasar de una justicia transicional a una justicia ordinaria. Llevamos cuatro años y no hay una sentencia importante de la Justicia Especial para la Paz contra ninguno de los líderes", manifestó.



Además, Pastrana fue enfático en la importancia no solo de 'hacer justicia', sino de acciones concretas que así lo demuestren.



"Cada día, cada mes que pasa sin que los miles de víctimas sientan que hay justicia, no solamente hace sufrir a las víctimas mismas, sino que asalta y dilata todo el sistema de justicia del país, y con él, la paz adentro de nuestra sociedad".



No es la primera vez que el expresidente lanza críticas en contra de la JEP. En noviembre pasado, por ejemplo, en medio de la convención del Partido Conservador, la llamó "pseudotribunal" y "un organismo espurio que no respeta a las ramas del poder público".

