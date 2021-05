El 'no' de Claudia López y Daniel Quintero a militarizar las calles

Luego de que el presidente Iván Duque anunciara que los militares saldrán a las calles para reforzar la seguridad en las ciudades donde ha habido más incidentes de vandalismo, en el cierre de la jornada del 1 de mayo, algunos alcaldes se pronunciaron.

Hay que recordar que esa asistencia militar está consagrada en el artículo 170 de la ley 1806 y las pautas de su aplicación se consignan en la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.



En este se establece que "es el instrumento legal que puede aplicarse cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través del cual el Presidente de la República, podrá disponer, de forma temporal y excepcional de la asistencia de la fuerza militar".



Claudia López, la mandataria local de la capital, al final la jornada sentenció que "no se requiere, ni he solicitado, ninguna militarización".



Con esa postura concordó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien sentenció que "Medellín no solicitará asistencia militar adicional en el marco de las movilizaciones actuales. Agradecemos al Ejército seguir acompañando las tareas de protección de infraestructura crítica en la periferia y zonas rurales de la ciudad".

El alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, quien ha enfrentado algunas fuertes vandálicas en su ciudad, dijo que "más que la militarizar la sociedad necesitamos retirar la reforma tributaría".



"Hoy más que la militarizar la sociedad necesitamos retirar la reforma tributaría, abrir un gran diálogo nacional con todos los sectores que permita un gran acuerdo sobre la pandemía del covid y sus consecuencias socio económicas (Incluye la actual revuelta y finanzas)".



También agregó que se debe "identificar y proceder judicialmente con quienes activan armas de fuego y adelantan actos vandálicos. No importa el lugar ideológico, institucional y poblacional en donde se encuentren y demandar sensatez y responsabilidad a los diversos voceros, no es posible expandir y manipular información".



Y finalmente Ospina sentenció que es necesario "pacificar la sociedad desde la reorientación de todos los presupuestos locales, regionales y nacionales a las necesidades de nuestra juventud".

Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, tampoco estuvo de acuerdo con la orden del jefe de Estado. "Gobierno nal responde con militarización de ciudades a la legítima petición popular de retirar la reforma tributaria. Responder con represión al pueblo es perder la condición democrática. Pte @ivanDuque la sensatez llama a retirar la reforma. ¡No enfrente al pueblo con el pueblo!".

Desde otros sectores políticos también hubo pronunciamientos a favor y en contra.



Algunos congresistas apoyaron la decisión del mandatario. El senador del Carlos Felipe Mejía ya había pedido esa milititarización.



"Pte. @IvanDuque insisto: aquí están en juego la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana, además d la salud y la vida de miles de inocentes.Urgente art. 213 de la Constitución,decretar CONMOCIÓN INTERIOR y militarizar ciudades #ColombiaSeRespeta".

Por otro lado congresistas de la oposición tildaron esa opción como "otro error" del mandatario.



El senador Iván Cepeda Castro dijo que "acaba de ser acatada por Duque la instrucción de Uribe de militarizar las ciudades que es complementaria a su llamado al ejército para que use sus armas. Un régimen militar que busca imponer a sangre y fuego el saqueo tributario".



Por su parte, la representante Ángela María Robledo trinó: "Otro eufemismo de @IvanDuque "asistencia militar " para justificar la militarización de las ciudades".

