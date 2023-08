En medio de una nueva sesión de la Comisión de Seguimiento Electoral, realizada en la Escuela de Cadetes General Santander, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el registrador Alexánder Vega tuvieron un momento de tensión por cuenta del acceso de los medios de comunicación al espacio.



El inconveniente empezó durante la presentación de las cifras de inscripción de cédulas, cuando el registrador permitió que varios medios de comunicación ubicaran su micrófono en la mesa que compartían los dos funcionarios.



Una vez los periodistas, principalmente los de televisión, realizaron tomas de apoyo, Velasco les solicitó quitar los objetos de mesa y esperar las conclusiones al final del encuentro.



"Nos han pedido unas imágenes, que las hacemos, pero la idea es hacer una conclusión de todo. De verdad, yo sí quiero que hagamos una cosa institucional y no de una institución. Aquí está el Gobierno, la Registraduría, los partidos y la Fuerza Pública, eso fue lo que acordamos. Ahora salimos y hacemos la rueda de prensa", se escucha en una grabación revelada por Caracol Radio.



Tras la intervención del ministro, los medios de comunicación fueron retirados de la sala y posteriormente tuvieron acceso a la rueda de prensa.



"Con el mayor respeto no es molestia, es un acuerdo definido en un espacio interinstitucional en donde desde el principio se pactó una rueda de prensa para las conclusiones de este espacio, y no las declaraciones de alguien en particular", dijo Velasco en X, luego de que se dio a conocer la noticia.

#EsNoticia | El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, entregó el censo para las #EleccionesTerritoriales2023.



"Para este certamen democrático la cifra de colombianos aptos para votar quedó establecida en 39 011 186", reveló Vega Rocha tras precisar que 3 169 329… pic.twitter.com/5o3T8UMlpW — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) August 31, 2023

Los resultados del Comité

Pero más allá de este episodio, la Registraduría entregó este jueves el consolidado final de cédulas inscritas para el proceso electoral de octubre. La entidad señaló que hasta el 29 de agosto -fecha límite para este procedimiento- hubo 3’169.329 trámites.



La entidad liderada por Alexánder Vega amplió dicha información para señalar que 3’164.062 fueron trámites de colombianos y 5.267 de extranjeros que viven en el país.



“Los ciudadanos que realizaron el trámite de inscripción, entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de agosto de 2023, verán reflejado el cambio de su puesto de votación en la página web de la Registraduría una vez se conforme el censo electoral para estos comicios, es decir, a partir del 29 de septiembre del 2023”, recordó Vega en la presentación del resultado.



Además de entregar la cifra total, la Registraduría entregó los datos de las zonas donde más inscritos hubo.



Antioquia fue el departamento del país con más cambios con 357.074 y le sigue Bogotá con 316.656. En tercer lugar está Valle del Cauca con 236.379 inscripciones, luego Cundinamarca con 226.022 y Atlántico con 195.370.



Los departamentos en los que hubo menos trámites fueron el Vaupés con 3.258, San Andrés y Providencia con 3.260, Amazonas con 3.723, Guainía con 4.373 y Vichada con 7.440. En estos casos hay que tener en cuenta que la concentración es mucho menor.

REDACCIÓN POLÍTICA

