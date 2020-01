Tras salida de su papá del Gobierno, ¿Gabriel se volvió crítico?

De cultivar una armoniosa y discreta relación con el Gobierno Nacional, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, CD, Gabriel Santos, ha pasado a ser uno de sus más afilados críticos. ¿El cambio de discurso obedece a la intempestiva salida de la embajada en Washington de su padre, Pacho Santos?

“No”, sentencia él. Y recuerda que en otras ocasiones se ha mostrado distante de la línea de su partido. ¿Por ejemplo? En la comercialización de las aletas de tiburón y en el desarrollo de las plataformas tecnológicas de transporte.

Lo cierto es que en los últimos días, el Representante ha hecho públicas algunas diferencias que tiene con la manera en que el gobierno del presidente Iván Duque, que pertenece a su partido, traza la política del país.



"Me duele el corazón escuchar cómo los partidos políticos se están rifando ministerios con el gobierno que prometió no darlos. La tecnocracia arrodillada frente a la politiquería. ¿Por lograr compañía en el Congreso? Lamentable, eso no nos dijeron en campaña", fue la dura crítica que le hizo Santos al Ejecutivo justo la semana pasada.



La declaración - que se dio en medio de las movidas de algunos partidos por obtener representación en el Gobierno - de inmediato generó inquietud en los sectores políticos.



Frente al tema, Santos aclaró este lunes que "la crítica no es coyuntural, es un tema de principios".



"¿Cuál era la coyuntura personal cuando 'desprestigié' al Gobierno por lo del aleteo, por los impuestos, por mal manejo en leyes, o por las licitaciones cuestionables en Cancillería?", se preguntó el congresista del uribismo frente a quienes señalan que su pronunciamiento obedece a una coyuntura.



Algunos sectores señalan que estos 'dardos' de Santos al Gobierno coinciden con la salida de su padre, Francisco Santos, de la embajada de Colombia en Estados Unidos.



Sin embargo, el representante aseguró que "no voy a desconocer mi apellido" , pero "desde el día uno que me eligieron he hecho las críticas al Gobierno".



De hecho, hay que recordar que el congresista Santos fue uno de los miembros del Centro Democrático que se distanció del expresidente Álvaro Uribe , jefe natural del partido, en su opinión sobre la situación de la plataforma Uber.

Presidente, ud sabe de mi respeto y admiración, pero la solución no puede empezar entendiendo que los conductores de Uber son sus empleados. La tecnología conecta la oferta y la demanda, no presta servicio alguno. Permítanos a @EdwBallesteros y a mi persona liderar esa pelea! https://t.co/h3vRkkh35Y — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) January 10, 2020

El congresista señaló que se siente "orgulloso" de cómo el presidente Duque ha manejado su relación con el Congreso.



Para Gabriel Santos, la situación es más de fondo. En la mañana de este lunes, en diálogo con La W, el representante Santos le pidió al presidente Duque no entregar ministerios a los partidos políticos para consolidar una coalición en el Congreso de la República. Ese es el punto para él.

El congresista señaló que el presidente Duque prometió “y se la jugó por una forma nueva de hacer política” y le pidió no abandonar esa estrategia.



“En política, la forma es tan importante como el fondo; debe haber una manera transparente en la que se desarrolla la relación del Congreso y el Gobierno”, señaló en la emisora.



Pero, Santos reiteró: sus críticas no se deben a la salida de su padre, Francisco Santos, de la Embajada de Colombia en Estados Unidos y recordó que se ha apartado de la posición de su partido y del Gobierno.



Lo cierto es que sus comentarios sí crean una fisura inédita. Si hay un partido que se puede jactar de actuar alineado, a pesar de las diferencias de opinión que puedan existir al interior, es el Centro Democrático. Con sus opiniones, Gabriel Santos pone una distancia de consecuencias imprevisibles.



