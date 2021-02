Gobernador del Meta diagnosticado con cáncer

El pasado jueves, en la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, dentro de tantos saludos y mensajes sorprendió uno en particular. El del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien anunció que fue diagnosticado con cáncer de piel a finales del año pasado.

En un video en sus redes sociales afirma que “seguramente fue por no cuidarme del sol, por no usar bloqueador, por no atender las recomendaciones. Estoy en tratamiento en manos de un extraordinario equipo de profesionales de este hospital”.



Zuluaga se refiere a que seguirá su tratamiento en la Unidad de Cáncer del Hospital Departamental de Villavicencio.

POLÍTICA