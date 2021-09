Comunes busca un 2022 con un poco más de brillo

A pesar de haber iniciado su trasegar político en medio de una gran expectativa, el Partido Comunes no parece encontrar su rumbo todavía, y el escaso impacto de sus acciones en el Congreso, sumado a las divisiones que ha protagonizado, hacen que su suerte en las elecciones del próximo año sea algo que pocos se atreven a pronosticar.



Comunes es la colectividad que resultó de la antigua guerrilla de las Farc, la cual firmó un acuerdo de paz con el gobierno anterior para dejar las armas y entrar de lleno al mundo de la política. Para ello, según lo pactado, recibió diez curules en el Congreso y una personería jurídica con la que ha avalado candidatos en dos elecciones: las legislativas del 2018 y las regionales del 2019.



Pese a estos beneficios, su suerte en esos comicios no fue la mejor y su presencia en el Congreso es producto –exclusivamente– del cumplimiento de lo pacto y no de la consecución de los votos necesarios para estar en esas posiciones.

Rodrigo Londoño, jefe del Partido Comunes, en una reunión con la Comisión de la Verdad. Foto: El Tiempo

Según el acuerdo de paz, esta permanencia será hasta el 2026 y después deberá alcanzar el apoyo popular necesario para mantenerse en el Legislativo.



En las elecciones congresionales del 2018, cuando ingresaron a la lucha democrática, el mínimo de votos para llegar al Congreso se ubicó en alrededor de 458.000 y Comunes, que en ese momento se llamaba Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), apenas obtuvo 52.532 apoyos en el Senado, según la Registraduría.



Y en las elecciones locales del 2019 lograron la elección de Julián Conrado, un excombatiente de las Farc, quien se quedó con la alcaldía de Turbaco (Bolívar). Aparte de Conrado, Comunes no obtuvo mayores resultados, a pesar de haber puesto en competencia a más de 300 candidatos en casi la mitad de los departamentos del país.

"A todas y a todos los sobrevivientes de esta guerra y a las víctimas de este conflicto va todo nuestro respeto, así como la solicitud de perdón por todo el dolor y el sufrimiento que causamos. No hay justificación"@Pastor_Alape pic.twitter.com/coJt87toV7 — COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) June 23, 2021

Para varios observadores, la presencia de Comunes en el Congreso no ha tenido el brillo que muchos esperaban, máxime cuando se trata de la organización política proveniente de una las guerrillas más antiguas del continente y que fue producto de un acuerdo de paz celebrado y apoyado por la comunidad internacional.



Según Catalina Monroy, experta en ciencias políticas y académica de la Universidad del Rosario, “como dicen coloquialmente, el Partido Comunes ‘no pegó’ y no lo hizo porque no logró organizarse como colectividad y porque han sido víctimas de todo tipo de ‘bullying’, entre los cuales destaco el bullying institucional, social, político y hasta bancario”.



“Ni cambiando el nombre lograron despegar, en otras, porque en política los votos se traducen en poder y si bien tienen garantizadas 10 curules en el Congreso hasta 2026, la votación en 2018” no llegó al umbral, afirmó la exparta.

Poco brillo legislativo

Pese a que Comunes ha presentado varios proyectos de ley, son pocos los que han salido adelante y no han tenido el impacto de las iniciativas legislativas impulsadas por otros partidos políticos con más experiencia en los trajines congresionales.



Y los debates de control político que han promovido tampoco han producido grandes remezones en la institucionalidad. El más reciente, desarrollado en la plenaria de la Cámara de Representantes el pasado miércoles, y en el que cuestionaron al Gobierno Nacional por lo que llamaron “desfinanciación” de la implementación del acuerdo de paz, no tuvo el impacto mediático que se esperaba.



Aunque la bancada de Comunes y otros directivos del partido prepararon el debate y se llenaron de cifras y argumentos, las respuestas de los funcionarios oficiales citados fueron tan claras y contundentes que la sesión se levantó a las 9:30 de la noche, cuando la mayoría de estos debates concluye a la medianoche.

Julian Conrado, excombatiente y elegido alcalde de Turbaco (Bolívar). Foto: Archivo particular

Pero tal vez el lunar más evidente que ha tenido esta colectividad en estos años se ha dado por cuenta de las divisiones internas, las cuales han mostrado las dificultades propias del nacimiento de los partidos políticos.



Para nadie es un secreto que existe una parte de la colectividad que no comparte la línea de directivos como Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada, Rodrigo Granda o Pastor Alape y que ha estado orientada por otros excombatientes como Andrés París, por ejemplo.



Y hace algunas semanas, antiguos líderes de la exguerrilla, como Joaquín Gómez, Victoria Sandino, Benkos Biohó y Alirio Córdoba, pidieron la escisión o división de la colectividad argumentando desacuerdos profundos con el grupo que dirige esta organización política.

No olvidamos nuestra historia de resistencia, llevamos con nosotrxs a nuestras compañeras y su legado de lucha por una Nueva Colombia en paz y con justicia social. 🌹💜✊ pic.twitter.com/dVeCQFdUVx — COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) September 18, 2021

Estos hechos han provocado que la suerte de Comunes en las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año sea toda una incógnita, sobre todo tomando en cuenta que el proceso de paz parece ser un tema cada vez más lejano para algunas fuerzas políticas y para muchos colombianos, quienes se muestran más interesados en asuntos como la reactivación y el fin de la pandemia.



“El principal problema político de Comunes es que representa a una izquierda ordinaria y vetusta si se compara con la fuerza de Petro, quien hoy por hoy niega ser de izquierda, autodenominándose, en cambio, un ‘demócrata radical’. Hasta la izquierda más de izquierda se ha ido renovando”, afirmó Catalina Monroy.

No obstante, no se puede olvidar que el Partido Comunes es una colectividad proveniente de un proceso de paz que llevó a la democracia a un grupo de excombatientes que decidió abandonar las armas y luchar por sus ideas en el terreno electoral.



Este solo hecho ya constituye un triunfo para la democracia colombiana, al margen del desempeño político que este tipo de organizaciones políticas puedan tener en sus primeros años luchando en los procesos democráticos.



En este sentido, Monroy afirmó que “si bien son más los obstáculos, críticas y estigmas a los que enfrenta el Partido Comunes, el hecho de que exista y tenga la oportunidad de participar en las elecciones de 2022 en igualdad de condiciones que las demás fuerzas políticas del país habla muy bien de la democracia colombiana”.



Por el momento, el partido político resultado de la exguerrilla de las Farc se encuentra preparando su participación en las elecciones del próximo año, pero, al mismo tiempo, sigue concentrado en el cumplimiento del acuerdo de paz, algo vital para la democracia colombiana.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA