El duro camino que tendría la ‘amnistía general’ planteada por Uribe

El planteamiento del expresidente Álvaro Uribe sobre la necesidad de pensar en una “amnistía general” en Colombia despertó un intenso debate en sectores políticos y jurídicos del país, los cuales han expresado sus opiniones sobre la conveniencia o inconveniencia de la idea y hasta dónde podría desarrollarse.



El tema surgió inicialmente el lunes, durante una charla del exmandatario con el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y dos integrantes de esa instancia, en la residencia de Uribe en Llano Grande, Antioquia.



Ese día, el exjefe de Estado habló sobre “la paz total”, manifestó que se debería “resolver el tema de paramilitares y guerrilla” y el tratamiento judicial que recibieron tras los procesos de paz, y afirmó que se debería “hacer una cosa: darles el mismo beneficio o la misma pena”.



“Anoche –dijo Uribe ese lunes– veía yo en un programa a la niña Epa (Colombia) y volvían a compararla con el ladrón de bicicletas. A mí me parece grave lo que esa niña hizo –no la conozco y no la quiero juzgar–, de darle con un martillo al TransMilenio, pero también decían: ‘¿por qué estos violadores de niños no tienen cárcel y esta niña sí fue condenada?’. Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”.

Entrevista @ELTIEMPO 19/08/21



El eje fundamental es el respeto y la reparación de las víctimas. pic.twitter.com/fpjpJyKPsH — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 20, 2021

Esta semana, en diálogo con EL TIEMPO, el exmandatario volvió a preguntarse “¿cuál es la diferencia entre el delito de las Farc y el de los paramilitares? Ninguna. Entonces, ¿por qué les dan un tratamiento diferente?”.



En el caso de las Farc, si el excombatiente aporta verdad las penas van de 5 a 8 años, aunque sin prisión.Pero si no se aporta verdad, son de hasta 20 años de cárcel. En el caso de los paramilitares, fueron de 5 a 8 años de cárcel efectiva en todos los casos.



“Yo veo que hay un tratamiento diferente, y lo veo también con Epa Colombia y con el ladrón de bicicletas. Son hechos sociales que trascienden y que hay que buscarles solución”, le dijo Uribe a este diario.

Esta referencia ha sido interpretada, en principio, como la intención del exmandatario de que esta amnistía no solamente cobije a quienes han sido protagonistas de la violencia en el país, sino también a condenados por otro tipo de delitos, razón por la cual mencionó a Epa Colombia y al ladrón de bicicletas.



Lo primero que habría que resaltar, y no es menor, es la decisión del expresidente de acercarse a la idea de aportar a la construcción de la verdad y a una paz total en Colombia a través de su charla con el presidente de la Comisión de la Verdad y dos de sus integrantes, responsables de reconstruir la memoria de la violencia.



Sin duda, la versión de Uribe es uno de los elementos más importantes con los que esta instancia puede contar para realizar su labor, tomando en cuenta que fue dos veces Presidente de la República (2002-2010).

Algunos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz en sus diligencias. Foto: JEP

Tras esta conversación, el exjefe de Estado se dedicó a impulsar seis puntos específicos para conseguir una paz total en el país, los cuales le refirió al padre De Roux en esa conversación.



Estos temas son una política social para superar la pobreza, apoyo a la empresa privada, un Estado austero, atacar el narcotráfico, abandonar los señalamientos entre los colombianos y corregir el desbalance en el tratamiento judicial a diferentes actores del conflicto.



En este último asunto es en el que se enmarca el planteamiento de una “amnistía general” en el país, de la cual no se conocen detalles todavía. Pero la posibilidad de este beneficio ha tenido diversas lecturas políticas y jurídicas y, seguramente, seguirá siendo objeto de debate en los próximos meses.

Mirada política

El exmandatario anunció que tendrá una reunión con la bancada del Centro Democrático para analizar este beneficio, dijo que espera “hablarlo ampliamente” con el presidente Iván Duque en los próximos días y no descartó que sea un tema que esté en la agenda del uribismo en la campaña electoral que está comenzando.



Y así han parecido entenderlo dos de los principales precandidatos presidenciales del Centro Democrático: el exministro Óscar Iván Zuluaga y la senadora María Fernanda Cabal, quienes salieron a respaldar el tema.



“Me encantó que se haya hecho la propuesta de la amnistía. Me parece que es un tema en el que tenemos que profundizar. Yo creo que sí es viable. Hay que abrir ese debate, porque no nos podemos quedar solamente con la total impunidad para las Farc”, dijo Zuluaga esta semana en el programa Consejo de Redacción, del Canal Teleantioquia.



La #AmnistíaGeneral que propone el expresidente @AlvaroUribeVel ahorraría casi medio billón de pesos en burocracia y programas manejados por politiqueros y por la extrema izquierda, acostumbrados a vivir del Estado para usarlo en beneficio propio.



¿Por qué no abrimos el debate? pic.twitter.com/k0Tp3eh1T6 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 20, 2021

“¿Por qué no abrimos el debate? Podríamos lograr un consenso político y, de pronto, compensar a más de ocho millones de víctimas y hacer que ese presupuesto inútil que sirve a la farsa de la justicia transicional pase directamente a las víctimas”, afirmó la senadora Cabal.



Aunque la congresista parece representar a un sector más radical del Centro Democrático, y el exministro ha dado muestras de querer inclinarse más hacia la centro-derecha, ambos coincidieron en apoyar la idea del jefe de su colectividad.

Luis Fernando Velasco, senador por el Partido Liberal. Foto: Luis Fernando Velasco, senador por el Partido Liberal

En sectores independientes, como el liberalismo, también parece haber ese mismo ánimo. El expresidente del Congreso y precandidato presidencial Luis Fernando Velasco afirmó que si la propuesta es “acompañada de verdad, regreso de tierras a despojados y reforma agraria, podría ser buen punto de negociación para un gobierno de sectores alternativos que busquen despolarizar el país y dedicarse a desarrollar sus programas”. Es decir, si la propuesta se enmarca en los principios de verdad, reparación y justicia, que son el objetivo principal de la JEP.



Y el representante a la Cámara liberal Harry González afirmó que “una propuesta de esa connotación, si tiene un diálogo social abierto, con todos los sectores políticos, económicos, gremios, asociaciones y población en general, y es aceptada, podría tener trámite”.



Hasta el senador de izquierda Gustavo Petro, uno de los principales contradictores políticos de Uribe, vio con buenos ojos la idea. “El perdón social e histórico es un momento casi irrepetible, pero fundamental en la paz de las sociedades”. Pero, dicho esto, el aspirante a la Presidencia subrayó que “antes de que se produzca una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa”.

La parte jurídica

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico la idea no parece tan sencilla. Diferentes juristas y constitucionalistas hablaron de las limitaciones que tendría la carta política y la adhesión de Colombia a instrumentos internacionales que habría que analizar antes de avanzar en una propuesta de esta naturaleza.



Según el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar, “la amnistía se reguló a nivel internacional y nacional para delitos políticos, no para cualquier clase de delitos”.

Bernal añadió que, “a raíz de los tratados internacionales, se excluyen muchos delitos, especialmente los de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiados”.

Eso se traduce en que algunos delitos atroces atribuidos a paramilitares y guerrilleros no podrían ser amnistiados, sino que tendrían que ser objeto de juzgamiento en la justicia transicional.



Y el exprocurador afirmó que hoy día y a la luz de hechos como la entrega de los paramilitares, el acuerdo de paz con las Farc y la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), “no resultaría lógico aplicar ninguna amnistía general”.



Sobre la relación que Uribe hizo de casos como el de Epa Colombia, el jurista dijo que “la amnistía ordinariamente es para delitos políticos y conexos, como la rebelión y la sedición. La protesta social, si se ejerce dentro del marco que se permite, no es delito, en consecuencia, si no hay delito, no se puede hablar de amnistía”.

#UribeAnteLaComisión “Nosotros no hacemos diferenciación de personas. Para nosotros no vale el argumento de autoridad: las cosas no son verdad porque las dijo Santos o Uribe. Buscamos una explicación cueste lo que nos cueste”: Francisco de Roux#EnVivo ► https://t.co/BbBEPB0C6A pic.twitter.com/6hNdLIdXEK — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) August 16, 2021

En igual sentido se pronunció el constitucionalista Juan Manuel Charry, quien afirmó que, desde el punto de vista jurídico, la idea “no es viable”.



Charry confirmó que “Colombia suscribió el Tratado de Roma y no se pueden conceder amnistías para delitos de lesa humanidad y para crímenes de guerra, para delitos de gravedad internacional”.



El constitucionalista habló también de los casos de militares señalados de faltas en medio del conflicto y afirmó que la amnistía es “para delitos políticos y conexos, pero los delitos políticos no se predican de la Fuerza Pública”, respondiendo a quienes reclaman este beneficio para los uniformados.



En tal sentido, aseguró que “la Fuerza Pública no cometería delitos políticos, sino que extralimitaría la fuerza. En ese orden de ideas, no se podrían amnistiar delitos de gravedad internacional y no sería aplicable a la Fuerza Pública”.



Así las cosas, el tema deberá ser analizado cuidadosamente antes de avanzar en hechos concretos, y un primer paso sería afinar los detalles para que el balance judicial que Uribe reclama no termine lesionando conquistas tan importantes como el proceso de paz.

