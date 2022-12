El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de la primera dama, Verónica Alcocer, quien ha sido objeto de críticas por haber sido la persona que llamó y le ofreció el puesto de directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familia, ICBF, Concepción Baracaldo.

"No critico que la primera dama haya postulado a la nueva directora de Bienestar Familiar, quien en sus respuestas a medios ha mostrado su transparencia. Hay que dar tiempo a su gestión", dijo Uribe.



Baracaldo ha sido objeto de varias críticas de quienes consideran que ella no cuenta con la experiencia suficiente en el tema de la niñez para dirigir a la entidad que atiende justamente a esta población. Y por el otro, su cercanía con Verónica Alcocer, pues se afirma que ella sería una "cuota política" en el Gobierno de la primera dama.



En entrevista con Caracol Radio, Baracaldo, quien ya está pensionada, contó que antes de su nombramiento estaba "tranquila en su casa" cuando recibió una llamada en la cual le ofrecieron el cargo. "¿Quieres colaborarme en el instituto para trabajar?", le dijeron. Ella aseguró que si podía tomarse un día para pensarlo.



Al otro lado del teléfono estaba Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, según contó Baracaldo. "Es Verónica quien me dice: "Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor Presidente a ver si eso es así"", relata.



La directora del ICBF además confirmó que ambas son muy cercanas. "Somos vecinas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. A Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá en el bachillerato", afirmó.



Para ella, no hay nada "raro ni diferente" en que la primera dama le haya ofrecido el cargo: "Me parece normal porque ellos son una pareja, han trabajado y el señor Presidente, por supuesto, que ha estado con ella y entre los dos deciden cosas".



Opina que esto no necesariamente implica que Alcocer gobierne también. "Me imagino que el esposo escucha lo que su esposa le dice", concluyó.



Cuando inició el gobierno de Gustavo Petro, hubo demoras en algunos nombramientos y uno de ellos fue el de la dirección del Icbf, ahora en manos de Baracaldo. Su posesión se dio hasta el 12 de septiembre.



Sectores que defienden los derechos de los niños, desde agosto, habían alzado su voz para que a este cargo no fuera a llegar una "cuota política".



En ese momento, les remitieron una carta al presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.



Entre los firmantes estaban la exdirectora del Icbf, Cristina Plazas; Angela María Robledo, quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro; Pedro Quijano, exdirector del Sistema Nacional de Bienestares Familiares y defensor de Derechos Humanos de la infancia; Yohana Jiménez, defensora de la niñez y promotora de la prisión perpetua para asesinos y violadores de niños, entre otros.



En la misiva, los firmantes reclamaban que el ICBF "no sea entregado como cuota política para pagar favores a amigos, como ha ocurrido en varios gobiernos. Tampoco que las regionales sigan siendo caja menor de los congresistas".



