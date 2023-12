El expresidente Iván Duque lanzó la Fundación I+D para defender el emprendimiento

Hace dos semanas, en el marco de la COP28, el expresidente Iván Duque presentó su libro Nuestro futuro: manifiesto verde para América Latina y el Caribe, una publicación en la que busca dejar la premisa de que la lucha contra el cambio climático y la preservación del medioambiente no están reservadas para la izquierda o la derecha.



Ahora, Duque hizo el lanzamiento oficial de la publicación en Colombia de la mano de la Fundación Innovación para el Desarrollo (I+D), en un evento que también sirvió para el lanzamiento de dicha organización sin ánimo de lucro, de la que Duque es una de sus cabezas.



“Entender el impacto como individuo y el impacto que tiene cada persona como ser humano. En estos tiempos es tendencia invertir en grandes desarrollos tecnológicos o invertir en intangibles. Nosotros queremos que con I+D sea tendencia invertir en el capital humano”, dijo este jueves María Juliana Ruiz, ex primera dama, en el lanzamiento de I+D, en Bogotá.

María Juliana Ruiz, ex primera dama. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

El exmandatario, por su parte, aprovechó para agradecer a los que han acompañado el proyecto desde el inicio, entre ellos los empresarios Mario Hernández y Arturo Calle. “Esta fundación tiene como propósito iniciar una transformación”, comentó Duque, e hizo énfasis en el impacto que tendrá la tecnología artificial en las sociedades futuras: “Esa innovación es parecida a la energía nuclear. Puede ser una herramienta fundamental o un arma mortal. Lo único que lo puede definir es el factor humano”.



El exmandatario también dio detalles de su fundación. Sostenibilidad y acción climática: “Nuestro planeta está amenazado, no hay planeta B”; defensa del emprendimiento: “Ninguna sociedad progresa sin emprendimiento”, vamos a hablar de movilidad social y equidad, “cómo podemos cerrar las brechas”; valor de lo público: “Si el empresario no se mete en la política, la política se meterá con él”.



Duque hizo algunas referencias a su sucesor. Aunque fue crítico, no hizo mención expresa del presidente Gustavo Petro. “Por tomar acciones ideologizadas, se puede destruir el esfuerzo”.



El expresidente Iván Duque lidera la Iniciativa Concordia para la Amazonia. Es profesor de la U. Internacional de Florida. Foto: EFE

La segunda parte del encuentro fue dedicada al lanzamiento del nuevo libro del expresidente. La publicación no solo es un intento de reivindicar la acción climática desde su espectro político, sino que se convierte en una forma de destacar a importancia que tiene la región en el intento por frenar la crisis ambiental.



El encuentro tuvo la participación especial de George Logothetis, jefe ejecutivo de Libra Group. Asimismo, el exmandatario fue acompañado de antiguas figuras de su gabinete como Diego Molano (Defensa), Ricardo Lozano (Ambiente), Alicia Arango (Interior), Víctor Muñoz (Dapre). También fue notoria la presencia de figuras como la procuradora Margarita Cabello y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



“No tenemos un planeta B, tenemos que tomar acciones de inmediato”, dijo el expresidente, que hizo énfasis en que la situación del país frente al cambio climático tiene que ver con la creciente deforestación del Trapecio amazónico. “Si esto no se para, la Amazonia será un emisor y no un muro de contención de los gases invernadero”, advirtió. Asimismo destacó la responsabilidad a nivel mundial de Colombia por la riqueza en biodiversidad.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA