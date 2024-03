'Hoy, los gobiernos que no innoven no funcionan': Karem Labrador, de Colombia Líder

El pasado 30 de noviembre de 2023, se celebró el lanzamiento de la tercera edición de "¿Cómo gobernar a Colombia? Cien preguntas para hacerlo bien”, un libro que recopila la experiencia de gobernantes, funcionarios, jurados, evaluadores, quienes reflexionan sobre las claves para tener un buen gobierno.

Karem Labrador Araújo, directora ejecutiva de Colombia Líder y líder destacada de la publicación, dialogó con EL TIEMPO y puso sobre la mesa algunas conclusiones de la obra y el trabajo de 18 años que lleva haciendo la entidad que dirige en alianza con los entes territoriales del país, capacitando y visibilizado la buena gestión pública de los alcaldes y gobernadores, justo cuando están por cumplirse los primeros 100 días de gobierno de los mandatarios que asumieron la vigencia 2024-2027.

¿Cuáles serían las claves para un buen gobierno?

Nosotros a partir de estos 18 años de trabajo tenemos como cinco grandes elementos que permiten ser exitosos a un mandatario, sea regional o local. Lo primero es ser un líder innovador que inspire y transforme. La innovación es parte de nuestra razón de ser en Colombia Líder: hoy los gobiernos que no innoven, que se quedan en lo que siempre se ha hecho, no funcionan. Hay que innovar, hay que hacerlo de manera distinta porque también el mundo está cambiando. La innovación pública no es otra cosa que hacer las cosas distintas y más eficientes. La gente tiende a pensar que la innovación es tecnología y dinero y que nada más ciudades capitales pueden ser innovadoras.

¿En qué se debe sostener ese liderazgo?

En liderazgo lo primero que es fundamental es armar el equipo de gobierno. Porque el gobernante solo no puede. ¿Cómo trabajan de manera colaborativa? Hay espacios donde el secretario de Planeación no se habla con el Jurídico, el de Hacienda no se habla con Salud y Salud no se habla con Bienestar Social. ¿Cómo se trabaja con alianzas estratégicas? Los recursos públicos no funcionan solamente solos, a veces ni siquiera el problema es que sean recursos económicos, ¿cómo trabajamos de manera coordinada lo público, lo privado, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y la cooperación internacional?

Ya que habla de equipo de gobierno, está el debate de qué perfil ofrece mayores garantías de éxito, si el técnico o el activista. ¿Qué opina usted al respecto?

Armar el equipo es la clave y necesitas la mezcla de los dos. Si todos son técnicos y no conocen el elemento de lo político no se saca nada adelante, porque los que somos tan tecnócratas nos volvemos muy cuadriculados. Muchos de los procesos tienes que concertarlos o con el Gobierno Nacional o con el Congreso, a nivel local tienes el Consejo Territorial de Planeación, tienes la comunidad, las Juntas de Acción Comunal, las instancias de participación, los Consejos de Juventud. Para sacar adelante proyectos se necesita ese elemento político.

Lo que yo sí creo es que la gente que trabaja en lo público debe de conocer lo público o por lo menos tener conocimiento de unos temas de gerencia. Tú no puedes llegar a definir la ruta de un municipio sin saber del ordenamiento territorial o de los temas de gestión del riesgo. Tú no puedes no saber sumar cuando tienes que definir el marco fiscal de mediano plazo. Así te puede pasar con muchos otros temas. El éxito del gobernante pasa por tener claro dónde poner un político y donde poner un técnico. Eso es lo que lo va a hacer exitoso y eso no lo enseñan en la universidad.

Los gobernantes deben tomar decisiones todo el tiempo, especialmente cuando llegan momentos de incertidumbre o crisis ¿Cómo tomar buenas decisiones?

Esto fue un aprendizaje de los últimos cuatro años. Los alcaldes vivieron el covid, el estallido social, la ola invernal, el cambio de Gobierno. El éxito de los mandatarios también depende si saben tomar decisiones en esa incertidumbre, porque hay unos que no están preparados y se quedan quietos. Hoy, el Gobierno Nacional ha avanzado mucho en tener sistemas de información, el problema es que nadie los entiende. Los alcaldes están haciendo planes de desarrollo y muchas veces no tienen la línea base.

Hoy se habla de lo importante que es el catastro multipropósito, no sólo por temas de financiamiento, sino por todos los datos que eso está levantando que me permiten tomar decisiones.

Nosotros en Colombia Líder tenemos una campaña que se llama ‘Datos poderosos’, ósea, la data te debe dar la razón. El problema es no tener esos datos. También hay un tema de cómo entender el contexto, porque una cosa es lo que funcione para Jamundí en temas de seguridad y orden público a lo que funciona en Bogotá, necesitamos conocer y la data es conocer inclusive el propio territorio. Hay alcaldes que no tienen ni idea, nunca han ido a la zona rural, no saben cuántos ríos hay, o cuántas quebradas. ¿Cómo tomas decisiones así? Si ni siquiera conoces por ejemplo la institucionalidad.

¿Por ejemplo?

¿Qué pasó ahora con temas de gestión del riesgo cuando llegaron los incendios? Como no acababan de llegar, no sabían que había un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, porque eso no lo preguntan en los empalmes. En los empalmes preguntan cuánta plata hay, cuánto puedo contratar y los proyectos para saber qué se puede hacer. Plata, gente y proyectos. Eso es lo que se preguntan, pero muy pocos alcaldes preguntan misión del riesgo.

¿Hacer cambios permanentes es contraproducente?

Como mandatario a veces tienes que hacer ajustes. Si tú tienes en cargos a políticos que no están comprometidos con tu programa de gobierno, no sacan adelante eso. Vamos a ver cómo le va, por ejemplo, a Gustavo Bolívar de director del DPS, el problema es que ya llevan tres o cuatro directores, no hay continuidad de los procesos. Cuando tú tienes proyectos estratégicos eso no se define en un mes. No puedes cambiar las cosas en dos o tres meses porque las entidades también tienen una historia y una historia también es la gente. Ahora, tampoco es que si uno tiene gente mala entonces hay que dejarlos, porque eso también tiene un costo, pero para mí tanto cambio también genera que no haya continuidad de los procesos y eso termina haciendo más daño.

¿Qué opina de los nuevos gobiernos que llegan a denunciar permanentemente a sus antecesores?

Angela Merkel dejó esta frase: “los presidentes conocen los problemas que tiene el país y aun así quisieron ser presidentes”. Eso mismo les pasa a los alcaldes y gobernadores. Los primeros seis meses puede haber una excusa, pero llega un momento que la sociedad dice bueno, espere y usted cuándo va a hacer algo, usted está para gobernar y eso ya se sabía. Para mí un buen candidato al momento de hacer su programa de gobierno debió haber analizado todo. Los hallazgos son importantes, pero hay organismos de control a cargo, entonces ¿Dónde estaba la Contraloría o la Procuraduría si durante cuatro años no vieron eso? Yo a los alcaldes les diría: deje la información, pero sobre todo céntrese en unir esfuerzos por sacar esto adelante.

¿Cómo hacer una buena transición entre el entusiasmo de haber llegado al poder y la lentitud de lo público? En los primeros meses las expectativas están desbordadas y luego…

Hay veces que lo público se puede ver tan lento que no se muestran esos cambios tan rápido como la gente quería. Entonces, una recomendación que haría es la de mostrar victorias tempranas. Hay cosas muy pequeñas que hacen diferencia: a veces el solamente hablar con la gente, porque hay alcaldes que no hablan con la gente. Por otro lado, los territorios tienen una historia, no empezaron de cero, es bueno rescatar las cosas que ya funcionaron, rescatar los proyectos que ya están formulados y darle continuidad, porque la sola formulación de proyectos puede tomar un año más.

Usted al inicio habló de cinco elementos grandes elementos para ser exitosos y creo que solo nombramos uno. ¿Cuáles son los demás?

Cultura la legalidad, planear y ejecutar, toma de decisiones y definir proyectos estratégicos.

¿A qué hace referencia con cultura de la legalidad?

Cuando yo te hago referencia cultural a la legalidad tiene que ver con el tema del gobierno abierto. La información tiene que estar al servicio para que un ciudadano cualquiera, no solamente el periodista o la academia, vea la información. A veces los alcaldes entienden que el gobierno abierto es se abrir la puerta de la Alcaldía, pero la información no la tienen en la página web. La cultura de la legalidad es rendición de cuentas permanente y cómo los funcionarios públicos se mantienen vigentes en toda la normatividad.

Imagino que en la definición de proyectos estratégicos son claves las alianzas.

Es muy importante para ser exitosos pensar en esos proyectos estratégicos desde el principio sabiendo qué huella dejar en el ciudadano, que quiero hacer distinto y cómo quiero que me recuerden. Pero también hay decisiones que tienes que tomar inclusive pensando en el municipio del área metropolitana. Una medida que tome Bogotá en movilidad afecta a Soacha, Zipaquirá, Cajicá, Chía y La Calera. Mucha gente le dice al alcalde de Cali, Alejandro Eder, que cómo así que se está acercando con la gobernadora. Pero una cosa es la campaña y otra cosa cuando tú eres alcalde. Cuando tú eres alcalde, tienes que entender que el éxito inclusive tuyo como ciudad capital también obedece a una relación con la Gobernación y con los municipios de tu área. Es una correlación, para que al Valle le vaya bien como Gobernación le tiene que ir bien a todos los municipios.

¿Un buen gobierno puede medirse entorno a lo que se prometió y se cumplió? ¿O qué otras evaluaciones deberían hacerse?

Lo primero es que una cosa es lo que dejan registrado en el programa de gobierno y otra cosa es lo que dicen en la campaña. Casi nadie se lee los programas de gobierno, pero además es que no hay un requisito para hacer programas de gobierno, entonces puedes hacer un programa de gobierno de una hoja o puedes hacer un documento súper completo. Dos, hay mandatarios que inclusive se comprometen a dejar el territorio peor por indicador, y vuelvo a insistir en que la gente no lee. Por ponerte un caso, si la cobertura de educación estaba en el 70% y se comprometen a dejarla al 60 y así pasa por el Consejo Territorial de Planeación, por el Concejo y lo aprueban. Luego, hay otros que sabiendo que van a construir tres colegios dicen que su meta es construir uno colegio para después mostrar un cumplimiento altísimo.

Por eso Colombia Líder no evalúa los indicadores con los que ellos se autoevalúan o los indicadores de su Plan de Desarrollo, sino que los comparamos con los otros municipios, comparamos como recibió el territorio y cómo lo va a dejar. Nosotros no evaluamos percepción ciudadana porque a veces hay decisiones que el alcalde y el gobernador tienen que tomar que a la gente no le gusta.

¿Qué papel le da a la comunicación? ¿Un buen manejo de este aspecto es sinónimo de éxito?

Te voy a dar dos frases que van a resumir esto: lo que no se mide no existe y lo que no se cuenta tampoco. Hay buenos gobiernos mal comunicados y malos gobiernos bien comunicados. Hoy tenemos todo el tema de las fake news entonces normalmente los ciudadanos no revisan la página web del territorio ni se leen los informes, solo ven las redes sociales.

¿Cómo tener una mirada objetiva de este tema?

Los ciudadanos no participamos. No nos leemos un informe de rendición de cuentas, no vamos a los ejercicios, no vamos a la información oficial. Desde la Constitución del 91 nos abrieron muchos espacios, por eso no uno de los retos que tiene Colombia Líder es incentivar una ciudadanía activa. Uno no es un buen ciudadano solamente yendo a votar. Yo como ciudadana debería ser parte del proceso de construcción de mi Plan de Desarrollo, que es la hoja de ruta del territorio donde yo vivo.

¿Cómo administrar cuando los recursos son escasos?

Cuando tú trabajas en una Alcaldía para ellos todo es urgente y todo es necesario. Lo primero es que hay que conocer el marco fiscal de mediano plazo de los entes territoriales. Para mí no es un problema de recursos. Es un problema de capacidad instalada, ¿por qué a veces no se obtienen los recursos? Porque no saben hacer la formulación de proyectos. Cuando dicen que los dejaron con la olla raspada, yo les digo que en lo público el presupuesto muere el 31 de diciembre y usted tiene que ejecutar porque sino lo castigan. Pero tu tienes que tener un endeudamiento sano, que también obedece a que la gente pague sus impuestos.

¿Cuáles serán los desafíos de la vigencia 2024-2027?

Vemos un tema de comunicación. Como Estado tengo que comunicar en un lenguaje que el ciudadano entienda. Otro tema fuerte será el funcionamiento de los entes territoriales, lo que será pasar del plan de Gobierno al Plan de Desarrollo y cómo los datos se vuelven poderosos para la toma de decisiones. El tema de ordenamiento territorial también estará en el orden del día, todo lo que tiene que ver con catastro multipropósito, cambio climático, gestión del riesgo. Todo lo que tiene que ver con desarrollo institucional, contratación estatal, Secop, tienda virtual, atención al ciudadano. También será importante la gobernabilidad, las alianzas estratégicas. Agrego tema de la salud, conectividad en la educación, seguridad y paz territorial que es de lo que tanto se habla.

¿Es difícil gobernar en Colombia?

No. El que se mete en esto es porque le gusta servir, inspirar y transformar. Nadie los obliga a gobernar, lo hacen desde su propia voluntad.

