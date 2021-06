El exarquero Juan Carlos Henao buscará el Congreso en el 2022

El exarquero del Once Caldas Juan Carlos Henao será uno de los principales candidatos del nuevo grupo político Gente en movimiento, el cual competirá mediante firmas para llegar al Congreso en las elecciones del 2022.



Henao estará en la lista de esta organización política a la Cámara de Representantes en Caldas, en la cual también estarían los líderes caldenses Wilder Escobar, Claudia Echeverry y Juanita Espeleta.



(En otras noticias: Colombianos presos en China, a punto de comenzar retorno a Colombia)

Gente en movimiento es la primera organización en anunciar que buscará llegar al Legislativo mediante la recolección de apoyos ciudadanos y está encabezada por el expresidente del Congreso Mauricio Lizcano.



Según se conoció, este miércoles está previsto que el nuevo movimiento se inscriba formalmente ante la Registraduría Nacional y comience su proceso para que el Consejo Nacional Electoral avale su nombre y su logo y quede en firme su existencia.

📢 @WilderEscobarO cuenta con una importante trayectoria al servicio de la comunidad, desde donde ha podido liderar proyectos muy importantes de interés ciudadano. Hoy hace parte de la #GenteEnMovimiento por #Caldas. Desde donde trabajaremos por el departamento y por #Colombia. pic.twitter.com/nbCqu6ZWel — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) June 27, 2021

Luego de esto la idea es recoger firmas para la lista a la Cámara de Representantes en Caldas, la cual tendrá cinco cupos y para cuyo aval se requieren alrededor de 200.000 apoyos. Con la certificación de la Registraduría sobre la validez de estos apoyos, el paso siguiente es inscribir los candidatos.



(Le sugerimos: ¿Rompimiento entre Germán Vargas Lleras y el ministro de Salud?)



Aunque esta primera lista, en la que estará el exarquero Juan Carlos Henao, será en el departamento de Caldas, se espera que el ejercicio se repita en otras regiones del país.



Precisamente sobre su precandidatura, Henao afirmó que “el país está viviendo algo histórico. La gente está muy inconforme con la política tradicional. Vimos en las calles a la gente pidiendo a gritos un cambio, alguien que se interese por los jóvenes y por el deporte. Yo quiero hacer parte de ese cambio y parte de la solución”.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente del Congreso Mauricio Lizcano, quien impulsa la organización Gente en movimiento. Foto: John J. Bonila

“Hoy comienzo este nuevo proyecto en mi vida, con miras a retribuirle a Caldas el apoyo que he recibido durante tantos años”, afirmó el exarquero, quien le pidió el apoyo a los caldenses “para no dejarnos meter más goles”.



Henao fue uno de los principales protagonistas del triunfo del Once Caldas en la Copa Libertadores de América en el 2004, final que se vivió en la ciudad de Manizales.

En otras noticias de política

Las mujeres que Uribe impulsaría al poder en el 2022



'Secuestros como el de Ingrid no tenían ninguna justificación': Lozada



POLÍTICA