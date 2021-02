El duro pulso en el Centro Democrático por la presidencia de la Cámara

A pesar de que todavía faltan cinco meses para renovar las mesas directivas del Congreso, desde ya empezaron las movidas en los partidos para conocer quiénes ocuparán la presidencia de la Cámara y del Senado a partir del 20 de julio de este año, en lo que será el último periodo de los actuales congresistas.

En cuanto a la presidencia de la Cámara, esta dignidad, por acuerdos políticos, le corresponde a partir de mediados de este año al Centro Democrático, donde según se ha conocido cada vez crece más la barajada de candidatos y la puja se hace más fuerte.



Según le dijeron a EL TIEMPO algunos congresistas de la colectividad, la decisión se tomará en la próxima reunión de bancada, que se daría a mediados de marzo. No obstante, allí tendrá una voz importante el Gobierno Nacional y el expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, y quien le ha pedido a su bancada llegar a acuerdos y privilegiar el consenso.



(Vea también: Nuevo movimiento de los petristas en Alianza Verde, para 2022)



Uno de los nombres que ha sonado con más fuerza desde el año pasado es el del representante por Bogotá Edward Rodríguez quien, según conoció este diario, ya está alistando un documento con su propuesta.



Rodríguez tiene peso en el partido, no solo porque fue el representante más votado, con cerca de 100 mil votos en 2018, sino porque es uno de los congresistas más mediáticos, por su papel como miembros de la Comisión de Acusación en procesos claves como el del ‘Cartel de la Toga’ y porque es de los parlamentarios que más sale a ‘poner el pecho’ en los medios a la hora de defender al Gobierno Nacional.



No obstante, desde comienzos de este año, empezó a sonar más en la bancada el representante por el Tolima Ricardo Ferro, autor de la ley de vacunas. Este nombre ha caído bien en el partido debido a que sería un buen gesto para las regiones, pues este departamento lleva más de 20 años sin tener un presidente de la Cámara.

Uribe ha destacado la ley de vacnas como una de las más importantes aprobadas por este Congreso FACEBOOK

TWITTER

Además, al ser el autor de la ley de vacunas, no solo desde el uribismo sino desde otras bancadas ven a Ferro como una opción importante en un periodo legislativo que se va a caracterizar por la vacunación masiva contra el covid-19 y el manejo de la pandemia. Además, el expresidente Uribe ha destacado esta ley como una de las más importantes aprobadas por este Congreso.



En la baraja también está la representante del Meta Jennifer Arias, quien no solo tiene buena relación con sus compañeros de bancada sino que ha logrado construir puentes con miembros de otros partidos.



Además, es una opción que cae bien a la Cámara en momentos en los que en el país se crea cada vez más conciencia sobre la paridad de género en la política y la importancia de que la mujer ocupe cargos de poder en el Estado.



(Además: Primera reunión de aspirantes conservadores al 2022 con el partido)



Al sonajero llegó también en las últimas semanas el congresista Enrique Cabrales, quien es el cuñado de Tomás Uribe Moreno, uno de los hijos del expresidente Uribe, y por tanto de los representantes más cercanos al exmandatario.



Y si de tener buena relación con el expresidente Uribe se trata, también está entre los candidatos el representante y exviceministro del Interior Juan Manuel Daza, quien no solo tomó su reconocimiento durante los pocos meses que estuvo en el Gobierno sino que fue asesor de Uribe en el Senado durante el pasado Congreso.



El otro aspirante en la baraja es el representante del Huila Álvaro Hernán Prada, quien es reconocido en la bancada por ser de la línea dura del uribismo. Son conocidos sus pronunciamientos en contra de algunas actuaciones de la JEP, del matrimonio entre parejas del mismo sexo y de temas como la regulación eutanasia y del consumo recreativo de marihuana.



Este pulso está resultado más fuerte que otros años debido a que en medio de la puja hay temas como la conformación de las listas al Congreso para 2022 y las aspiraciones políticas de cada uno de los miembros de la bancada.



POLÍTICA