El duro cruce de acusaciones entre Pastrana y Samper

Un duro cruce de trinos se dio en la noche de este jueves entre los expresidentes de Colombia Andrés Pastrana (1998 - 2002) y Ernesto Samper (1994- 1998), tras las revelaciones de Farc por el reconocimiento del asesinato contra el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.



Pastrana se fue lanza en ristre contra Samper diciendo que "el narcotráfico, viejo socio del cartel de las Farc y patrocinador de Ernesto Samper, siempre ha estado en primera línea de las hipótesis en torno al magnicidio" (de Álvaro Gómez), y que Farc debe revelar ante la Fiscalía "las intimidades y detalles de esta alianza".

El expresidente @AndresPastrana_, en lugar de andar de censor moral de todo el mundo, debería contarle al país cuáles fueron sus relaciones con el pedófilo Jeffrey Epstein y en qué sitios y ocasiones estuvo con él y su proxeneta. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) October 9, 2020

Frente a esto, Samper le respondió y señaló: "El expresidente @AndresPastrana_, en lugar de andar de censor moral de todo el mundo, debería contarle al país cuáles fueron sus relaciones con el pedófilo Jeffrey Epstein y en qué sitios y ocasiones estuvo con él y su proxeneta".



Precisamente, los posibles vínculos del Cartel de Cali con las Farc están en la recopilación ‘Documentos y correspondencias de Manuel Marulanda Vélez (1993-1998)’, adjudicado a Pedro Antonio Marín Marín, conocido como ‘Tirofijo’.

EL TIEMPO publicó apartes de este documento.

El narcotráfico, viejo socio del cartel de las Farc y patrocinador de @ernestosamperp, siempre ha estado en primera línea de las hipótesis en torno al magnicidio. Timochenko y Tornillo deben revelar ante la @FiscaliaCol las intimidades y detalles de esta alianza. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) October 9, 2020

Así, por ejemplo, en un texto fechado el 28 de julio de 1993 ‘Marulanda’ dice: “Camarada Raúl. Lo saludo y le deseo buena salud. Creo necesario que un destinatario nuestro vaya hablar en detalle con el cartel de Cali, para que especifiquen lo de los cohetes”.



Y le pide lo siguiente: “claro está, sin hacer compromisos con ellos, porque así como comentan lo de Samper, así comentan de nosotros. Conocidos todos los detalles le pegamos una ronda: nosotros para sacar conclusiones. Sin más. Manuel”. Los cohetes antiaéreos son mencionados en varias ocasiones.



Así mismo, está la orden dada de asesinar al gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez. “Creo conveniente que todo el potencial del José María C. como red urbana, milicias bolivarianas, civiles amigos, organizaciones democráticas etc., bajo nuestra influencia, se pongan a su disposición para ver cómo logramos dar de baja al gobernador”.



‘Marulanda’ explica: “Para lo cual es necesario hacer algunas inversiones o aportes a los equipos encargados de la acción, además de orientarlos política y militarmente hasta lograr el objetivo; seguramente no es un trabajo fácil, pero debemos comenzar a hacerlo, en caso que en esta materia no tengamos nada adelantado”.



En cuanto al trino de Samper, en 2019, luego de que se conocieran las bitácoras de vuelo suscritas por una piloto del financista Jeffrey Epstein que Andrés Pastrana viajó en el avión privado del millonario (quien se suicidó) el 20 y el 21 de marzo de 2003, el exmandatario emitió un comunicado en el que comenzó por asegurar que nunca puso un solo pie en la ‘isla del horror’, propiedad de Epstein, en donde se habrían cometido abusos sexuales con menores de edad.



"En medio de revelaciones periodísticas sobre horripilantes y condenables escándalos sexuales del financista Jeffrey Epstein ha aparecido el registro de un viaje mío en su avión a Nassau (Bahamas), para transbordo al destino final de La Habana (Cuba), invitados por el señor presidente Fidel Castro”, se lee en el comunicado de Pastrana.Y a renglón seguido anota que “el señor Jeffrey Epstein salió de Cuba uno o dos días después: yo permanecí en la isla”.

