Una polémica desató el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial por el Equipo por Colombia, Enrique Peñalosa, por un vídeo en el que Claudia López aparece apoyando su en años anteriores su campaña presidencial, cuando esta era senadora.



"En 1998, cuando Claudia López tenía 27 años, la nombré directora de Acción Comunal, con gran presupuesto. En mi candidatura presidencial con el partido Verde, directora programática. Después ha creído útil para su imagen calumniarme… ¿Qué opinan de este ser humano?", expresó el precandidato presidencial a través de su cuenta de Twitter.



En el vídeo aparece Claudia López en su época de senadora de la República por el partido Alianza Verde. "Yo soy Claudia López, ciudadana colombiana, apoyo a Enrique Peñalosa porque creo que con él, un político decente, es como realmente podemos transformar a Colombia", dice López en el vídeo.



"Un buen ser humano que tiene una gran obsesión por construir igualdad, usar los recursos públicos de manera limpia. Por eso siempre parece un poco extraterrestre porque hace política con los jóvenes, en la calle, repartiendo sus propuestas", agrega la actual alcaldesa de Bogotá.



Y concluye: "Pero es que si uno no le juega de manera limpia a la política, no puede hacer nada. De manera que es porque es un buen ser humano, tal vez no sea el mejor político, pero es un buen ser humano que está obsesionado con construir igualdad para nuestra sociedad".



López y Peñalosa se ha enfrentado recientemente debido a las críticas de este último respecto a nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), expedido por la alcaldesa mayor.



Según declaraciones entregadas a Caracol televisión, López expresó: “el exalcalde Peñalosa evade impuestos en Panamá y promueve el volteo de tierras en Bogotá, esa es su propuesta”.



“Para distraer la atención de un POT que perjudica gravemente a los más pobres expulsándolos de la ciudad, genera calentamiento global etc, Claudia recurre a lo que es su especialidad: la calumnia. Nunca he evadido un centavo de impuestos y un juez la hará rectificar”, añadió Peñalosa, quien además anunció medidas legales contra López por calumnia.

