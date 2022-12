El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, sacó a colación un trino del representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, Inti Asprilla, cuando criticaba la propuesta de Iván Duque de reemplazar la flotilla de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).



Asprilla ahora respalda la disposición del presidente Gustavo Petro de comprar 16 aviones Rafale para reemplazar los Kfir, que deben salir de circulación en diciembre de 2023.



(En contexto: Gustavo Petro: compra de aviones de combate desató tormenta política).

En el mensaje, que tiene fecha del 23 de marzo del 2021, el representante escribe: "es tener demasiado huevo anunciar una reforma tributaria para recaudar 25 billones de pesos, cuando vienen de gastarse 14 billones en aviones de guerra".



A lo que Uribe Turbay respondió esta semana diciendo: "@intiasprilla es un vendido. Cambia de posición por mermelada. Ahora que tiene a su hermano de secretario general del ministerio de vivienda justifica y guarda silencio frente a lo mismo que criticaba. Imponen tributaria de 20 billones y gastan 22 billones en aviones de guerra".

La discusión mediática no se quedó ahí, porque Asprilla respondió al comentario del senador recordando a sus padres y a quienes apoyaron políticamente.



"Nene, dile a tu papá que le hizo campaña a Petro a la alcaldía y que merodeaba a mi padre (QEPD) cuando empezó la alcaldía, que te instruya para no ser rastrero. PD: Cuando compartí clases de derecho con tu papa después que salió de la cárcel, demostraba tener algo que no tienes, cerebro".

Asprilla se refiere al padre de Uribe Turbay, el conservador Miguel Uribe Londoño, que fue concejal de Bogotá y dirigente gremial.



Guillermo Asprilla es el padre del representante y fue un abogado y profesor de la Universidad Nacional. Además, se desempeño como exsecretario de Gobierno de Bogotá y era el escudero en la alcaldía de Petro.



Por otra parte, la compra de aviones por parte del Gobierno sigue en pie y, según mencionó el presidente Petro, la inversión no saldrá de lo recaudado en la reforma tributaria.



REDACCIÓN POLÍTICA

