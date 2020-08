El comentario de Gustavo Bolívar sobre Diomedes que causó polémica

Este domingo, el senador Gustavo Bolívar, perteneciente a la Lista de la Decencia. publicó una columna titulada: Diomedes, Uribe y la justicia.

En esa Bolívar cuenta cómo desde muy pequeño fue fanático del vallenato, de hecho se denomina un "vallenatólogo", y de Diomedes Díaz. Incluso asegura que sabe el 90 % de las canciones del colombiano.



Su amor por este cantante, radica, según dice en su columna, por "su fuerza interpretativa, la filosofía de sus letras y la picaresca de su interpretación".



Pero en la columna, el periodista cuenta el caso de homicidio y abuso que este propinó contra Doris Adriana Niño, en Bogotá, hecho por el cual fue condenado el 22 de mayo de 2003 a 12 años y seis meses por "homicidio preterintencional", pero terminó pagando una pena 37 meses y siendo excarcelable.



Pero en la columna, como bien hace alusión el título, también menciona al expresidente Álvaro Uribe y señala que, a diferencia de Diomedes, quien "en medio del degenere se les fue la mano y no supieron cómo actuar (...) a Uribe uno le nota premeditación".



Días antes, al conocer la decisión de la Corte Suprema contra Uribe, Bolívar publicó un trino que decía: "Las caravanas por la libertad de un criminal me recuerdan el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz después de matar a Doris Adriana Niño. Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos para educar este país".



Sobre este trino se disculpó por la comparación en la columna y dijo que el trino es una "verdad y una vulgar exageración".

Las caravanas por la libertad de Un criminal me recuerdan el recibimiento apoteósico que le hicieron en Valledupar a Diomedes Díaz después de matar a Doris Adriana Niño.

Necesitamos 30 años con presupuestos portentosos para educar este país.#CaravanaNacionalPorLaLibertad — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 8, 2020

Pero el hecho no quedó ahí, no cayó bien ni para los seguidores del senador Álvaro Uribe ni ante los seguidores y familiares del cantante.



A través de un comunicado los hijos del cantante Diomedes Díaz rechazaron la comparación. "No aceptamos que lo tilde de criminal, no aceptamos que calumnie a una persona que ya no se encuentra en este plano terrenal y mucho menos aceptamos que lo acuse sin pruebas o conocimiento".



Incluso, en una entrevista radial, Kelly Elvira Díaz, hija del cantante, mostró su inconformismo en ligar a su padre con temas políticos.



"El mismo se contradice con las afirmaciones que hace. Para ofender a Uribe no tenía que ofender la memoria de mi papá. Él nunca estuvo involucrado con la política", afirmó una de las hijas de Diomedes.



Bolívar trinó nuevamente este domingo refiriéndose a este asunto: "Sobre algunas críticas por “mancillar” el nombre de Diomedes Díaz: escribí un libro sobre el caso, leí el expediente. A Doris Adriana la vejaron. Sentí dolor por su familia cuando los fanáticos celebraron. Me encanta su música y la oigo pero sé diferenciar al músico del ser humano", señaló.

Sobre algunas críticas por “mancillar” el nombre d Diomedes Díaz: escribí un libro sobre el caso, leí el expediente. A Doris Adriana la vejaron. Sentí dolor por su familia cuando los fanáticos celebraron.

Me encanta su música y la oigo pero sé diferenciar al músico del ser humano https://t.co/aafT6J5ED0 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) August 8, 2020

